Der F1-Weltmeister von McLaren jetzt bei Lego Technic

Das neue Technic-Set von Lego holt den Weltmeisterboliden der Formel 1 aus der Saison 2025 in deine Vitrine – mit vielen funktionierenden Details des Vorbilds, die allerdings ihren Preis haben.

2025 war das Jahr für den Traditionsrennstall McLaren. Das Team dominierte die Saison und sicherte sich mit Lando Norris den Fahrertitel und die Konstrukteurswertung. Lego hat das Arbeitsgerät des Weltmeisters mit der Typenbezeichnung MCL39 jetzt als Technic-Modell aufgelegt. Das Fahrzeug gesellt sich damit zu den bereits erschienenen F1-Modellen im Maßstab 1:8, also dem Ferrari SF-24, Oracle Red Bull Racing RB20 und dem MCL36 aus dem Jahr 2022.

Echte Rennsporttechnik im Kleinformat

Bis Bauwillige das Weltmeisterauto in ihre Vitrinen stellen können, sind 1675 Teile zusammenzusetzen. Lego hat sich erneut Mühe gegeben, so viel echte Rennsporttechnik wie möglich zu übertragen. Lenkung, Radaufhängung, Getriebe und ein Differenzial funktionieren.

Wie die anderen Modelle der Reihe, bietet der McLaren viele technische Details

Quelle: Nick Dungan,Lego

Für technikbegeisterte F1-Fans dürfte vermutlich das integrierte DRS-System (Drag Reduction System) das spannendste Detail sein. Die abnehmbare Abdeckung gibt den Blick auf den V6-Motor frei. Nach dem Einlegen eines hohen Gangs, stellt der Heckspoiler sich flach. Mit solchen Details überzeugten bereits die anderen F1-Modelle.

Stickerflut und «Farbenpest»

Wie die Produktbilder andeuten, erkauft sich Lego den Kompromiss zwischen Details, Teileanzahl und Schwierigkeitsgrad wieder mit vielen gefärbten Bausteinen unter der Haube. Fans möglichst realistischer Modelle nennen das «liebevoll» die Farbenpest.

Viele bunte Teile und Sticker.

Quelle: Nick Dungan,Lego

Geblieben ist auch die aus meiner Sicht immer noch unerfreuliche Stickerflut. Während andere Hersteller im Bereich hochwertiger Klemmbausteinmodelle inzwischen mit bedruckten Teilen arbeiten, mag sich Lego immer noch nicht von der simplen Aufkleberlösung trennen. Die Fummelei, die Kleber ausgerichtet an die richtigen Stellen zu setzen, bleibt also.

Medienwirksame Überraschungsaktion im McLaren Technology Centre

Zur Markteinführung hat sich Lego eine besondere Aktion einfallen lassen: Über Nacht hat das Unternehmen fertig gebaute MCL39-Modelle im gesamten McLaren Technology Centre verteilt. Als die Teammitglieder am nächsten Morgen zur Arbeit kamen, erwartete sie an ihren Plätzen die Überraschung. Das hat Lego natürlich gefilmt. Auffällig ist allerdings, wie stabil und kompakt die Modelle in diesem Video wirken. Ich vermute mal, dass Lego sich bei dem PR-Stunt erlaubt hat, die Steine zu fixieren. Denn wer schon ein anderes F1-Modell der Größe zu Hause hat, weiß, dass die Dinger deutlich filigraner sind.

Das fertige Modell misst 61 Zentimeter in der Länge, 25 Zentimeter in der Breite und 13 Zentimeter in der Höhe. Der reguläre Verkauf startet am 1. März. Bei Lego kannst du es online bereits vorbestellen. Dort ruft Lego 229,99 Euro oder 259,00 Franken auf.

Titelbild: Nick Dungan,Lego

