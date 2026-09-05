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Der Sinn des Lebens? Beyerdynamic stellt Over-Ear Aventho Y vor

Beyerdynamic zeigt an der IFA den Aventho Y mit bis zu 90 Stunden Laufzeit und austauschbarem Akku. Ausserdem kannst du die Kopfhörer zum Headset umfunktionieren.

Auf der diesjährigen IFA in Berlin hat Beyerdynamic seinen neuen Over-Ear-Kopfhörer, den Aventho Y, vorgestellt. Unter dem Motto «Hear your why» setzt der Hersteller auf ein klassisches Design mit kreisrunden Muscheln, die darunter viel Platz fürs Ohr lassen. Die geschwungenen Kanten stellen ein Ypsilon dar. Es gibt den Kopfhörer in vier Farbvarianten: Peach Blush, Blue Fusion, Soft Jade und Liquid Black. Der Aventho Y kostet zum Marktstart 149 Franken.

90 Stunden Laufzeit mit austauschbarem Akku

Beeindruckend ist die angegebene Akkulaufzeit. Hörst du Musik ohne ANC-Unterstützung, soll eine Ladung bis zu 90 Stunden Laufzeit bieten. Mit ANC sind es immer noch 60 Stunden. Auch Quickcharge ist vorhanden: Hängst du den Aventho Y fünf Minuten an den Strom, hast du sechs weitere Stunden Wiedergabezeit. Eine volle Ladung dauert circa eine Stunde.

Sowohl der Akku als auch die Ohrpolster lassen sich herausnehmen und ersetzen. Vor allem ersteres hat mit dem neuen EU-Gesetz «Recht auf Reparatur» zu tun. So wird der Kopfhörer langlebiger.

Das Modell unterstützt Bluetooth 6.0 und hat eine Multipointfunktion. So kannst du ihn sowohl mit deinem Smartphone als auch mit deinem Laptop verbinden und zwischen den beiden Geräten wechseln. Die Reichweite beträgt bis zu 20 Meter. Bei den Codecs setzt der Hersteller aber nur auf die Standards SBC und AAC. Verlustfreie Codecs wie LDAC oder AptX suchst du vergebens. Allerdings kannst du die Kopfhörer kabelgebunden nutzen. Ein USB-C-Kabel im gleichen Farbton liegt bei. Einschalten musst du den Aventho Y dennoch.

Der Aventho Y kommt in vier Farbvarianten.

Im Innern verbaut Beyerdynamic 45-Millimeter-Treiber mit einem Frequenzbereich von 20 bis 20 000 Hertz. Mit der zugehörigen App kannst du den Sound per Equalizer anpassen. Ein erster kurzer Test an der Messe vermittelt den Eindruck einer eher flachen «True to the Artist»-Soundsignatur. Bass war zweifelsohne vorhanden, hält sich aber zurück, während die Mitten dominieren. Ob du wirklich dein «Why» hören wirst, erfährst du demnächst in meinem Test. Sowohl links als auch rechts findest du physische Knöpfe für Power, ANC, Play/Pause und die Lautstärke. Ein Schiebeschalter fürs Pairing komplettiert das Feld. Auf die Gestensteuerung verzichtet der Hersteller beim 316 Gramm schweren Gerät.

Ab Oktober bietet Beyerdynamic zusätzlich ein Upgradepaket an. Darin enthalten ist ein über Klinke ansteckbares und farblich angeglichenes Bügelmikrofon. Ausserdem ein USB-C-Dongle für die Funkverbindung (2,4-GHz-Band). Zudem gibt es separate Ohrpolster aus Velours in Schwarz oder Grau, die sowohl für mehr Tragekomfort als auch Retro-Feeling sorgen sollen.

MMX 100 und MMX 130: Gaming-Headsets zum Einsteigerpreis

Bereits an der Gamescom 2026 in Köln hat Beyerdynamic mit dem MMX100 Wireless und dem MMX130 Wireless zwei Gaming-Headsets vorgestellt. Diese sind ganz bewusst schlicht gehalten. Kein ANC und auch keine bunten RGB-LEDs. Die unterstützen ebenfalls Bluetooth 6.0 und enthalten einen USB-C-Dongle für eine latenzarme Verbindung – diesen kannst du im Kopfhörer selbst unterbringen, solltest du ihn mal nicht brauchen. Hinter der Ohrmuschel hat es dafür eine Einlassung. Auch über das USB-C-Kabel kannst du die Headsets mit deinem PC oder deiner Konsole verbinden. Als Treiber kommt bei beiden ein titanbeschichteter 40-Millimeter-Wandler zum Einsatz mit einem Frequenzbereich von 20 bis 20 000 Hertz. Der Akku hält bis zu 80 Stunden und ist ebenfalls entnehmbar.

Für das Headset gibts auch Velours-Aufsätze.

Der Unterschied zwischen dem MMX 100 und dem MMX 130 ist die Bauweise: Während der 100er ein geschlossenes Design hat, das dich über natürliche Dämpfung vor Störgeräuschen schützt, setzt der MMX 130 auf eine offene Konstruktion. Damit hörst du zwar mehr Störgeräusche, bekommst aber eine bessere Luftzirkulation gegen den Wärmestau. Auch hier gibt es bei Bedarf Velours-Aufsätze.

Das Headset MMX 130 kommt im Oktober.

Der MMX 100 wiegt 275 Gramm und kostet 99 Franken. Im Oktober folgt der MMX 130 in Schwarz oder Arctic White für 129 Franken.

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Titelbild: Florian Bodoky

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