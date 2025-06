News & Trends 6 0

Der spanische Brand Loewe macht T-Shirts aus … Orangenschalen

Es gibt bereits «Leder» aus Äpfeln und robuste Stoffe aus Bananenpflanzen. Jetzt bringt Loewe ein T-Shirt aus Orangenschalen auf den Markt.

In der Hafenstadt Catania auf der wunderschönen Mittelmeerinsel Sizilien hat das 2014 gegründete Unternehmen Orange Fiber seinen Sitz. Dort wird nicht etwa literweise frischer succo d'arancia gepresst und verkauft. Im Gegenteil: Orange Fiber macht sein Geschäft mit den Abfällen der lokalen Saftproduzenten – den Orangenschalen. Davon sollen in ganz Italien pro Jahr rund 700'000 Tonnen anfallen, weltweit sogar eine unvorstellbare Menge von 32 Millionen Tonnen.

Und was macht man nun aus all diesen vermeintlich für den Müll bestimmten Schalen? Zitrus-Cellulose! Oder in anderen Worten die Grundzutat für nachhaltig hergestellte, seidig weiche Textilien. «Wir verarbeiten die Reste der Zitrussaftindustrie in unserer Anlage in Sizilien und extrahieren die für das Spinnen geeignete Zitrus-Cellulose», erklärt Enrica Arena, eine der beiden Gründerinnen von Orange Fiber, im Interview mit FG Conscious Fashion. «Diese leiten wir dann an unseren Partner weiter, der für das Spinnen zuständig ist, bevor das Garn an ausgewählte Stoffhersteller geht, die es schliesslich zu exklusiven Stoffen verarbeiten.»

Loewe × Orange Fiber

Beim Stichwort exklusive Stoffe lässt sich der spanische Luxus-Brand Loewe nicht lange bitten. Und so findet sich in seinem Sortiment eine Kollaboration mit Orange Fiber. Das «Draped Top», das sich am einfachsten als asymmetrisches, zweilagiges T-Shirt beschreiben lässt, besteht zu Teilen aus der italienischen Zitrusfaser, gemischt mit Tencel, einer Cellulosefaser, die aus Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft gewonnen wird.

Das Draped Top von Loewe × Orange Fiber.

Quelle: Loewe

So viel mediterrane Nachhaltigkeit hat selbstverständlich ihren Preis. Im Falle des «Draped Top» von Loewe entspricht das 945 Franken. Nicht für jedes Portemonnaie geeignet – die Idee und der Prozess hinter der Herstellung sind trotzdem faszinierend. Einen kleinen Einblick dazu bietet Loewe auf seinem Instagram-Account. Anschauen lohnt sich, das wiederum kostet auch nur 52 Sekunden. Zum Video geht es hier.

Titelbild: Loewe

Dieser Artikel gefällt mir! 6 Personen gefällt dieser Artikel