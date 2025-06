News & Trends 40 7

Die Fujifilm X-E5 kommt im August

Für August 2025 kündigt Fujifilm die X-E5 an. Die Kamera im Retro-Look bietet eine hohe Auflösung, einen Bildstabilisator – und als Überraschung ein Filmsimulationswählrad.

Nur kurze Zeit nach der X half kündigt Fujifilm eine weitere neue Kamera an: Die X-E5. Sie kommt ebenfalls im Retro-Look daher, ist aber wesentlich weniger experimentell und dürfte eine breitere Zielgruppe ansprechen.

Wie bei diversen anderen Fujifilm-Kameras kommt auch hier der APS-C-Sensor mit 40 Megapixeln zum Einsatz. Die Kamera hat einen Bildstabilisator, der laut Hersteller in der Mitte sieben und am Rand sechs Belichtungsstufen kompensiert. Der Bildschirm mit seinen 1,04 Mio. Bildpunkten (720 × 480 Pixel) ist beweglich, kann aber nur nach oben und unten gedreht werden. Der Sucher bietet 2,36 Mio. Bildpunkte (1024 × 768 Pixel). Beide sind also nicht besonders hoch auflösend. Fujifilm hat die Anzeige in Sucher und Bildschirm überarbeitet.

In dieser Sucheranzeige bleibt das Bild von Überlagerungen verschont. Wichtige Infos sind unten zu sehen.

Quelle: Fujifilm

Videos schiesst die X-E5 mit maximal 6,2K Auflösung und 30 Frames pro Sekunde (FPS). Bei 4K sind bis 60 FPS möglich. Die Serienbildgeschwindigkeit liegt bei 8 FPS mit mechanischem und 13 FPS mit elektronischem Verschluss. Der Autofokus verfügt über eine Motiverkennung für Personen, Vögel, Insekten und sonstige Tiere, Autos, Motorräder, Fahrräder, Flugzeuge, Züge und Drohnen.

Die grösste Überraschung ist wohl, dass die Kamera ein eigenes Wählrad für die Filmsimulation hat. Durch Drehen des Rads wechselt die Anzeige in einem kleinen Sichtfenster – komplett analog, wenn ich es richtig verstanden habe. Damit lässt sich die Taste vermutlich auch nicht anders belegen. Für den individuellen Look lassen sich eigene Simulationen – sogenannte Rezepte – abspeichern.

Das Drehrad für die Filmsimulation passt zum Retro-Look.

Quelle: Fujifilm

Anders als das Vorgängermodell X-E4 hat die X-E5 kleine Griffe auf der Vorder- und Rückseite, um Daumen und Fingern etwas mehr Halt zu geben.

Die Fujifilm X-E5 wird voraussichtlich ab August 2025 lieferbar sein. Es gibt eine Variante in Schwarz und eine in Silber. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 1349 Franken oder 1549 Euro ohne Objektiv. Es wird ausserdem eine Kit-Variante mit einem neuen 23mm-Pancake-Objektiv geben.

Titelbild: Fujifilm

