Die Macht am Oche: Target bringt «Star Wars» ins Darts-Regal

Target Darts überträgt das «Star Wars»-Franchise auf den Dartsport. Limitierte Luke- und Vader-Sets erscheinen ebenso wie Zubehör im Design von R2-D2, Darth Maul und dem Millennium Falcon. Die Preise bewegen sich dabei in einer eigenen Galaxie.

Der britische Hersteller Target Darts hat gemeinsam mit Disney eine neue Produktlinie vorgestellt, die das «Star Wars»-Universum auf das Dartboard bringt. Die Kollektion besteht aus mehreren Sets und Zubehörteilen, die sich optisch an bekannten Figuren und Raumschiffen orientieren – vom Darth-Vader-Dart bis zur Millennium-Falcon-Umrandung. Möge die Macht mit uns sein.

Darts für Jedi und Sith

Die auffälligsten Modelle sind die Darth-Vader-Darts. Sie bestehen aus 95 Prozent Tungsten. Angeboten werden sie in drei Gewichtsstufen – 22, 24 und 26 Gramm – bei jeweils 52 Millimetern Länge. Der Barrel-Durchmesser variiert je nach Gewicht: 6,5 Millimeter bei 22 Gramm, 6,7 Millimeter bei 24 Gramm und 6,9 Millimeter bei 26 Gramm.

Noch edler präsentiert sich die limitierte Darth Vader Lightsaber First Edition. Sie besteht aus 95 Prozent Tungsten und ist weltweit auf 2000 Exemplare limitiert. Das Set wird in einer hochwertigen Sammlerbox geliefert, die neben den Darts auch vier austauschbare Swiss Points, einen Display-Ständer im Lichtschwert-Design und eine nummerierte Plakette enthält.

Die Darts wiegen 24 Gramm und besitzen ein silberfarbenes Barrel mit feinen Gravuren, das optisch an den Griff von Vaders Lichtschwert erinnert. Schwarze Akzente und dezente Linienstrukturen greifen das Design des Sith-Lords auf. Der Preis liegt bei unglaublichen 699,95 Euro, was etwa 730 bis 750 Schweizer Franken entspricht.

Das Gegenstück auf der hellen Seite der Macht ist die Luke Skywalker Lightsaber First Edition. Auch dieses Set besteht aus 95 Prozent Tungsten, ist auf 2000 Stück limitiert und identisch ausgestattet: vier Swiss Points, integrierte K-Flex Flights und Schäfte, Display-Ständer und nummerierte Box.

Die Darts sind ebenfalls auf 24 Gramm ausgelegt und zeigen ein silbernes Barrel mit grün schimmernden Akzenten, die an Lukes Lichtschwert erinnern. Der Preis liegt ebenfalls bei 699,95 Euro.

Zubehör im Star-Wars-Look

Zur Kollektion gehören neben den Darts auch mehrere Zubehörteile. Dazu gehören die BOA Wallets, stabile Aufbewahrungstaschen, die in drei Varianten erscheinen: Darth Maul, R2-D2 und Stormtrooper. Jede Tasche bietet Platz für sechs Darts, Ersatzschäfte, Flights und Spitzen. Die Farbgestaltung orientiert sich an den jeweiligen Figuren – rot-schwarz bei Darth Maul, weiß-blau bei R2-D2 und weiß-schwarz beim Stormtrooper.

Für das heimische Setup hat Target zudem ein Millennium-Falcon-Surround & TOR-Dartboard-Bundle im Programm. Das Bundle enthält ein Dartboard, eine Umrandung im Stil von Han Solos legendärem Raumschiff sowie ein Montageset. Preislich bewegt sich das Paket bei 179,95 Euro, entsprechend etwa 195 Schweizer Franken.

Ergänzend erscheinen auch Flights und Schäfte im Star-Wars-Design – darunter K-Flex-Flights mit Motiven von Darth Maul, R2-D2 und Stormtroopern sowie Pro-Grip-Schäfte in Schwarz und Grau mit dezentem Star-Wars-Branding.

Titelbild: Target & Lucasfilm

