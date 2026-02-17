News & Trends 2 0

Die Schlacht um Warner Bros. ist wieder offen

Der Netflix-Deal steht – noch. Doch Paramount erhöht erneut den Druck, bietet mehr Geld und zwingt Warner, sich nochmals mit dem Rivalen zu befassen. Der Bieterkrieg um Hollywoods Zukunft geht weiter, und der Preis steigt.

Wer schluckt wen – und wie hoch steigt der Preis noch? Im Bieterkrieg um Warner Bros. Discovery lehnt der Verwaltungsrat das jüngste Paramount-Angebot zwar ab, räumt dem Rivalen aber eine letzte Frist ein. Das berichten unter anderem Bloomberg, Deadline und Reuters.

Das ist neu. Und brisant.

Was ist passiert?

Im Januar schien die Sache entschieden. Netflix und Warner Bros. Discovery hatten sich auf einen historischen Deal geeinigt: Netflix wollte 27,75 Dollar pro Warner-Aktie zahlen, und das vollständig in bar. Netflix würde dafür das Studio- und Streaminggeschäft, von Warner Bros. erhalten, also auch HBO und die dazugehörigen Plattformen. Das klassische, lineare TV-Geschäft mit Sendern wie CNN oder Eurosport hingegen sollte abgespalten werden.

Das Gesamtvolumen des Deals: rund 82,7 Milliarden Dollar. Mit «Gesamtvolumen» ist nicht nur der reine Kaufpreis gemeint, sondern alles, was dazugehört – also auch übernommene Schulden. Kurz gesagt: Das ist die Summe, die Netflix am Ende auf den Tisch legen muss.

Und das ist enorm. Künftig wird der Konzern deutlich weniger finanziellen Spielraum für Fehler haben. Darum sprechen viele von Netflix’ «All-in».

Parallel dazu versuchte Paramount, den Deal zu torpedieren. Zuerst mit einem feindlichen 108,4-Milliarden-Dollar-Angebot für das gesamte Unternehmen. Dann mit mehreren verbesserten Angeboten. Acht Stück insgesamt – alle vom Warner-Verwaltungsrat abgelehnt.

Als das nicht reichte, zog Paramount vor Gericht und verlangte Einblick in Details des Netflix-Vertrags. Der Vorwurf: Warner habe nie überzeugend erklärt, warum Netflix objektiv die bessere Option sei.

Was hat sich geändert?

Jetzt legt Paramount das neunte Angebot vor: 30 Dollar pro Aktie in bar – informell soll sogar von 31 Dollar die Rede sein. Also mehr Geld pro Anteilsschein als Netflix aktuell bietet. Dazu kommt eine sogenannte «Ticking Fee». Das ist im Grunde eine Verzugsprämie: Sollte sich der Abschluss über den 31. Dezember 2026 hinaus verzögern, würde Paramount pro Aktie und pro Quartal zusätzlich 0,25 Dollar zahlen. Hochgerechnet entspricht das rund 650 Millionen Dollar pro Quartal.

Und noch wichtiger: Paramount würde die 2,8 Milliarden Dollar Kündigungsgebühr übernehmen, die Warner Bros. Discovery an Netflix zahlen müsste, falls der Deal mit dem Streaming-Giganten platzt. Offiziell hat Warner dieses Angebot zwar zurückgewiesen. Gleichzeitig gewährt der Verwaltungsrat aber eine Frist von sieben Tagen, damit Paramount sein «bestes und finales» Angebot vorlegen kann. Ein klares Signal: Die Tür ist nicht ganz zu.

Das ist die eigentliche News.

Der Netflix-Deal bleibt laut Vorstand die bevorzugte Option. Doch indem Warner Paramount eine letzte Runde einräumt, verschiebt sich der Fokus: Weg von der Frage, ob der Deal kippt, hin zur Frage, wie hoch der Preis noch steigt. Denn Netflix hat vertraglich das Recht, ein besseres Angebot zu gleichen Bedingungen zu unterbreiten. Aber der Streaming-Riese steht nun unter Zugzwang.

Wieso hört Warner Bros. auf einmal hin?

Weil es sich juristisch und gegenüber seinen Aktionären nicht leisten kann, ein höheres Angebot nicht zu prüfen – selbst wenn man am Ende bei Netflix bleiben will. Als Paramount im Dezember mit 108,4 Milliarden Dollar feindlich anklopfte, konnte Warner Bros. das Angebot noch als riskant und unterlegen abtun. Der Deal mit Netflix stand, der Verwaltungsrat wirkte entschlossen, die Fronten waren klar.

Heute ist die Lage komplexer.

Erstens: Paramount bietet inzwischen mehr Geld pro Aktie – 30 statt 27,75 Dollar. Vielleicht sogar 31 Dollar. Und ebenfalls vollständig in bar. Dazu kommen eine Verzugsprämie («Ticking Fee») und die Bereitschaft, die 2,8 Milliarden Dollar Kündigungsgebühr zu übernehmen. Für Aktionärinnen und Aktionäre ist das schlicht attraktiver.

Paramount bietet inzwischen mehr Geld pro Aktie – 30 statt 27,75 Dollar. Vielleicht sogar 31 Dollar. Und ebenfalls vollständig in bar. Dazu kommen eine Verzugsprämie («Ticking Fee») und die Bereitschaft, die 2,8 Milliarden Dollar Kündigungsgebühr zu übernehmen. Für Aktionärinnen und Aktionäre ist das schlicht attraktiver. Zweitens: Aktivistische Investoren machen Druck. Sie erinnern den Verwaltungsrat an seine Pflicht, das wirtschaftlich beste Angebot ernsthaft zu prüfen. Wer ein höheres Bar-Angebot einfach vom Tisch wischt, begibt sich juristisch auf dünnes Eis.

Aktivistische Investoren machen Druck. Sie erinnern den Verwaltungsrat an seine Pflicht, das wirtschaftlich beste Angebot ernsthaft zu prüfen. Wer ein höheres Bar-Angebot einfach vom Tisch wischt, begibt sich juristisch auf dünnes Eis. Drittens: Der Netflix-Deal ist unterschrieben, aber noch nicht vollzogen. Zuerst müssen noch Kartellbehörden auf allen wichtigen Märkten zustimmen, Aktionäre ebenfalls. Das könnte noch ein bis zwei Jahre dauern. Und je länger sich das Verfahren zieht, desto weniger alternativlos wirkt es.

Und schliesslich: Der Ton hat sich geändert. Was früher ein feindlicher Überfall, der den Verwaltungsrat sofort in die Defensive drängte, kommt jetzt als finanziell durchkalkuliertes Gesamtpaket daher. Zuhören heisst ja nicht gleich zustimmen.

Und warum ist dieser Kampf um Warner Bros. so explosiv?

Weil es nicht nur um ein Studio geht. Es geht um die Machtverhältnisse im Streaming-Zeitalter – und um politische Sprengkraft.

Ein Zusammenschluss von Warner Bros. Discovery und Netflix würde den Markt radikal verdichten. Netflix-Originale, HBO, Warner Bros., das DC-Universum, «Harry Potter» – all das unter einem Dach. Der ohnehin grösste Streaming-Dienst der Welt würde zur unangefochtenen Content-Supermacht. Für Regulierungsbehörden wäre das ein Albtraum: Es gäbe noch weniger Wettbewerb, mehr Preissetzungsmacht und noch grössere Abhängigkeit von einer einzigen Plattform.

Ein Zusammenschluss mit Paramount sähe auf den ersten Blick weniger nach Tech-Dominanz aus, sondern nach zwei klassischen Studios, die sich unter einem neuen Dach vereinen. Mehr «Old Hollywood» halt. Doch genau hier beginnt die politische Brisanz.

Denn zu Warner gehört auch CNN – einer der letzten grossen US-Nachrichtensender, der sich offen kritisch gegenüber Donald Trump positioniert hat. Hinter Paramount wiederum steht die Ellison-Familie, und Larry Ellison gilt als enger Vertrauter Trumps. Sollte Paramount gewinnen, würde CNN indirekt in ein Machtgefüge geraten, das politisch klar verortet ist. In Washington sorgt dieses Szenario längst für Nervosität.

Was also wie ein klassischer Bieterwettkampf wirkt, ist in Wahrheit ein Machtkampf mit medienpolitischer Dimension. Denn wer Warner bekommt, bekommt nicht nur Blockbuster und Streaming-Abos, sondern Einfluss.

Mein Eindruck

Paramount hat den Spiess geschickt umgedreht. Statt sich mit Absagen zufriedenzugeben, erhöht man Schritt für Schritt den Druck – finanziell wie strategisch. Aber dem Studio läuft die Zeit davon: am 20. März werden Warners Aktionärinnen über den Deal abstimmen. Auch darum ist das aktuelle Angebot nicht nur höher, es adressiert genau die Schwachstellen des Netflix-Deals: Risiko, Wartezeit und Unsicherheit.

Ob Warner am Ende wirklich umschwenkt, ist offen. Aber allein die Gesprächsbereitschaft zeigt, dass der Netflix-Deal nicht so sehr in Stein gemeisselt ist, wie man uns glauben lassen wollte. Der Krieg um die Zukunft Hollywoods ist damit wieder offen – und er könnte noch teurer werden.

Titelbild: Luca Fontana

