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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche (26.9. bis 3.10)

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (26.9. bis 3.10) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Alaturka», «Motorsport Manager 2», «Slam Tank», «God of War: Laufey».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

«Motorsport Manager 2»

Redaktionskollege und Sim-Enthusiast Kim hat mir nahegelegt, diesen Ankündigungstrailer in die wöchentliche Übersicht zu nehmen. Das Video zu «Motorsport Manager 2» lässt die Herzen von Rennsim-Fans höher schlagen und verspricht die «ultimative Motorsport-Management-Simulation». Ob das Entwicklerstudio Playsport Games dieses Versprechen einhalten kann, wird Kim nächstes Jahr bestimmt testen.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«A Game About Digging A Hole Together»

Kennst du noch «A Game About Digging A Hole» (und all die billigen Kopien, die das Spiel inspiriert hat)? Jetzt kannst du zusammen mit Freunden ein Hole diggen. Und das noch an einem idyllischen Strand.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Slam Tank»

Ich weiss nicht, wann ich das letzte Mal bei einem Game-Trailer laut loslachen musste. Bei «Slam Tank» ist es passiert. Schau dir nur mal an, wie dieser wuchtige Panzer umherdriftet und Gegner mit seinem Stahlrohr verprügelt. Grandios.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Legacy Code»

Was zum Teufel habe ich da gerade gesehen? Keine Ahnung, aber die verstörenden «Mechanimals» faszinieren mich und haben einen Platz in der dieswöchigen Liste verdient.

Datum: 2027

Erscheint für: PC

«The Ninth Legion»

Ich bin kein RTS-Liebhaber. Aber «The Ninth Legion» sieht selbst für mich verlockend aus. Die vielen Einheiten, die sich in schönster Pixel-Grafik auf die Rübe hauen, sehen verdammt cool aus.

Datum: März 2027

Erscheint für: PC

«BrainWash: Zombie Cleanup»

Mal ein anderes Zombie-Game. In «BrainWash: Zombie Cleanup» säuberst du die Spielwelt, nach einem Zombie-Ausbruch. Gelegentlich verteilst du auch Headshots an übriggebliebene Untote. Mir gefällt vor allem die Fünfzigerjahre-Musik.

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«World of Warcraft Forever»

Der Launch von «World of Warcraft Forever» rückt näher. Blizzard veröffentlicht auf ihrem Youtube-Kanal Deepdives zu den Änderungen in der Neuauflage – vorbeischauen lohnt sich. Unten eingebettet siehst du einen Übersichtstrailer, der erklärt, was «Forever» ist und wie es sich von «Modern» und «World of Warcraft Classic» unterscheidet.

Phils Eindrücke zu «WoW Forever» von der Blizzcon liest du hier nach:

Hintergrund «World of Warcraft: Forever»: «Die Reise ist, was zählt, nicht das Ziel» Philipp Rüegg 27 Likes 27 31 Kommentare 31

Datum: 4. November

Erscheint für: PC

«God of War: Laufey»

Das «God of War»-Spin-off meldet sich zurück mit einem Trailer, der stolz verkündet, dass das Game ab sofort vorbestellt werden kann. Sieht schön aus, aber so richtig will der Funke bei mir noch nicht überspringen. Und das sage ich als riesengrosser Fan der beiden «Dad of War»-Spiele.

Datum: 16. Februar 2027

Erscheint für: PS5

«Alaturka»

«GTA» mit Döner und PS1-Grafik. Geil.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Queen's Domain»

Noch mehr Retro-Visuals bekommst du in «Queen's Domain». Dieses Action-RPG ist inspiriert von klassischen Fromsoftware-Titeln. Das heisst: Git Gud.

Datum: 30. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Ghost Eater»

Sieht aus wie ein spielbarer Manga in Schwarzweiss. Ich freu mich immer, wenn ich Games für die Trailer-Übersicht finde, die mit originellen Ideen aus dem Einheitsbrei herausstechen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Total War: Shogun 2 - Complete Edition»

Einer der beliebtesten «Total War»-Titel bekommt mit der «Complete Edition» einen ausführlichen Remaster spendiert. Das Studio zeigt dir im Übersichtstrailer, was sich alles geändert hat.

Datum: 13. Oktober

Erscheint für: PC

«Castlevania: Belmont‘s Curse»

«Castlevania» feiert seinen vierzigsten Geburtstag mit einem neuen 2,5D-Game. Der neue Trailer kündigt eine kostenlose Demo an, die ab sofort verfügbar ist. Der Spielstand aus der Demo kann in das fertige Game übernommen werden.

Datum: 15. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«007 First Light - Extended Operations»

James Bond ist in Spendierlaune und schenkt dir einen kostenlosen DLC. In diesem enthalten sind unteranderem neue Tacsim-Missionen, Outfits und ein Foto-Modus.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Division 2: Echoes of Central Park DLC»

Im neuen DLC zu «The Division 2» geht's in den Central Park. Sieht ziemlich düster aus. Im Showcase-Video erklären die Entwickler im Detail, was dich im zerstörten Park erwartet.

Datum: 3. November

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Goat Simulator 3 - Ticket to Dizzyworld»

Die Ziegen zieht’s in den Freizeitpark. Der Trailer verspricht das übliche Chaos, das man sich von den «Goat Simulator»-Games gewohnt ist. Besonders lustig ist das Releasedatum: 19. November. Da war doch was? Und der pinke Abspann kommt mir auch bekannt vor...

Datum: 19. November

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Little Nightmares 3: The Shores»

Die kleinen Albträume sind zurück. Der dritte Teil der knuffigen Horror-Reihe bekommt seine zweite Erweiterung. Den Trailer zum ersten DLC kannst du hier nachholen. Redaktionskollege Kim hat das Hauptspiel im Oktober letzten Jahres getestet und war geteilter Meinung. Die beiden Erweiterungen scheinen bei den Fans besser anzukommen.

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch. Switch 2, PC

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Alaturka», «Motorsport Manager 2», «Slam Tank», «God of War: Laufey».

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