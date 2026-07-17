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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (18.07. bis 25.07.) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Agent 64», «Battlefield 6», «Final Fantasy Resonance», «Blast Vein»

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«Grain Rot» Hinter diesem Titel erwartet dich ein Friendslop-Game. Bis zu vier Personen erkunden in diesem chaotischen Horror-Extraction-Game einen verlassenen Aussenposten. Dabei musst du dich nicht nur vor Monstern in Acht nehmen, sondern auch vor deinen vermeintlichen Freunden.

Datum: 7. August

Erscheint für: PC

«Coloratura» Im Trailer gibt es kaum etwas zu sehen, aber das ist irgendwie auch der Punkt. Du spielst die junge Musikerin Alex, die ihr Augenlicht verloren hat. Das Spiel ist komplett in schwarz-weiss. Fokus des Spiels liegt auf dem Hörsinn. Damit löst du Rätsel und erlebst eine ungewöhnliche Geschichte.

Datum: Oktober

Erscheint für: PS5, PC

«Unfrost» Ein kooperativer Horror-Shooter, in dem du in der Antarktis ein uraltes Wesen jagst. Stehst du auf Cthulhu-artige Tentakelmonster? Dann bist du hier richtig.

Datum: bald

Erscheint für: PC

«Ratchet & Clank: Ranger Rumble» Wenn schon kein neues Abenteuer für die PS5 in Aussicht steht, kannst du dich vielleicht mit diesem Free-to-Play-Ableger vertrösten. Dabei handelt es sich um ein Multiplayer-Spiel, in dem du dich mit anderen Personen duellierst. Dafür stehen verschiedene Helden aus dem «Ratchet & Clank»-Universum zur Auswahl.

Datum: bald

Erscheint für: Android und iOS

«Salvation: Echoes of War» Was bitte hat die Person geritten, die sich den Song für diesen Trailer ausgesucht hat? Er passt so überhaupt nicht zusammen, dass ich vor Lachen vom sonderbaren Schleichspiel in einer höllischen Welt kaum etwas mitbekomme. Zwischendurch steuerst du auch mal einen Kampfflieger. Sieht wild aus.

Datum: bald

Erscheint für: PC

«Blast Vein» In diesem monochromatischen Retro-FPS mit roguelike-Mechanik ballerst du dich durch eine Welt aus Fleisch und Maschinen. Hier hätte sich H.R. Giger direkt zuhause gefühlt.

Datum: bald

Erscheint für: PC

«Black Tides: The Curse of Blackbeard» Wenn es dich nach «Assassin’s Creed Black Flag Resynced» immer noch nach einem piratischen Abenteuer dürstet, darfst du in die Stiefel von Blackbeards Sohn steigen. Der Trailer verrät nicht viel, aber die Prämisse klingt spannend.

Datum: unbekannt

Erscheint für: PS5 Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Farming Camp» Das gemütliche Farmspiel erhält ein Release-Datum und dazu gibt es einen neuen Trailer. Wer Ersatz für «Stardew Valley» sucht, ist hier richtig.

Datum: 24. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Beast of Reincarnation» Das Pokémon-Studio Game Freak beweist mit dem soulsartigen «Beast of Reincarnation», dass sie auch Games können, die gut aussehen. Ironischerweise erscheint das Spiel im Gegensatz zu allen anderen Titeln des Studios nicht auf der Switch.

Datum: 4. August

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Final Fantasy Resonance»

Ich habe sonst nicht viel mit «Final Fantasy» am Hut, aber ich mag diesen pixeligen Tilt-Shift-Look, den «Octopath Traveler» gross gemacht hat. Und auf rundenbasierte Taktik-Kämpfe hätte ich auch mal wieder Bock. Das gab es in der «Final Fantasy»-Reihe schliesslich schon länger nicht mehr.

Datum: 22. Oktober

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Emberville» Steht weit oben auf meiner Wunschliste. Ein Action-Adventure-Rollenspiel mit Pixelgrafik, das als «Diablo» trifft auf «Stardew Valley» angepriesen wird. Grosse Worte. Hoffentlich liefert das Spiel auch.

Datum: 27. Oktober

Erscheint für: PC

«Agent 64» Endlich mal ein Spiel, das sich nicht vor «GTA 6» versteckt. Der geistige Nachfolger von «Goldeneye 64» erscheint zwei Wochen vor Rockstars Magnum Opus und verspricht allerfeinste Retro-FPS. Genau wie das grosse Vorbild des Nintendo 64 bietet «Agent 64» neben einer Kampagne auch Multiplayer-Action.

Datum: 8. November

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«A Game About Chopping Trees» Der Titel sagt schon alles. In diesem Spiel geht es darum, Bäume zu fällen. Du verbesserst deine Ausrüstung, erkundest die Welt oder schlürfst ein Tässchen Tee an einem lauschigen See. Der Launch-Trailer macht auf jeden Fall Lust, Späne fliegen zu lassen.

Datum: verfügbar

Erscheint für: PC

«Mario Tennis Fever» Das spassige Tennisspiel erhält ein kostenloses Update. Enthalten sind ein neuer Tennisplatz und ein neuer Schläger, der ein schwarzes Loch kreiert.

Datum: verfügbar

Erscheint für: Switch 2

«Battlefield 6» Der Trailer zur vierten Season bringt die Seeschlachten zurück und damit auch die Kultmap schlechthin: Wake Island.

Datum: 21. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Grim Dawn: Fangs of Asterkarn» «Fangs of Asterkarn» ist eine Erweiterung für das Action-RPG. Es bringt eine neue Region, neue Gegner und zahlreiche neue Waffen.

Datum: 23. Juli

Erscheint für: PC

«The King Is Watching» Ein absolut fantastisches Spiel, in das ich auf dem PC unzählige Stunden versenkt habe. Nun folgt der Launch auf Konsole. Es ist eine Mischung aus Tower Defense und rudimentärem City Builder. Verteidige dein Schloss gegen Eindringlinge mit einer immer ausgefalleneren Armee wie selbstgebackenen Drachen.

Datum: 29. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

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