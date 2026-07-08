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Das sind die neuen Xbox-Game-Pass-Spiele im Juli 2026

«Gears of War: Reloaded», «Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2» und «The Planet Crafter» kommen im Juli in den Game Pass. Insgesamt kommen elf Spiele dazu, zehn verschwinden.

Die erste Juli-Spielewelle für den Xbox-Game-Pass steht fest. Microsoft nimmt elf Spiele neu oder zusätzlich ins Abo auf. Dazu gehören «Gears of War: Reloaded», «Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2» und «The Planet Crafter».

Welche Stufen gibt es beim Xbox-Game-Pass? Der Xbox-Game-Pass ist in drei Stufen unterteilt: Essential, Premium und Ultimate. Zusätzlich gibt es den PC Game Pass. Die Essential-Stufe bietet Zugang zum Online-Multiplayer, einen ausgewählten Katalog von über 50 Spielen und Mitgliederrabatte. Premium erweitert diesen Zugriff auf die umfangreiche Spielbibliothek mit hunderten von Spielen, die auf der Xbox-Konsole spielbar sind. Die höchste und teuerste Stufe ist Ultimate. Sie enthält alle Game-Pass-Spiele, Zugang zu Day-One-Releases von Spielen der Microsoft-Studios sowie zu EA-Play und Cloud Gaming.

«Winds of Arcana: Ruination»

Wann: 6. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

Genre: 2,5D-Metroidvania, Action-Adventure, Rollenspiel

Spieltyp: Singleplayer



«Winds of Arcana: Ruination» ist ein Metroidvania in einer zerbrochenen Fantasy-Welt. Du spielst Aryn, der nach seinen verschollenen Gefährten sucht und dabei alte Konflikte des Landes aufdeckt.

Du erkundest zusammenhängende Gebiete, findest neue Fähigkeiten und erreichst damit zuvor verschlossene Wege. Im Kampf nutzt du Nahkampfangriffe, Magie und verschiedene Ausrüstungen. Die Geschichte ist vollständig vertont. Dazu kommen Plattformpassagen, Bosskämpfe und optionale Erkundung.

«Gears of War: Reloaded»

Wann: 9. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits im Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Third-Person-Shooter

Spieltyp: Singleplayer und Multiplayer



Mit «Gears of War: Reloaded» kehrt der erste Teil der Shooter-Reihe als Remaster zurück. Du steuerst Marcus Fenix und kämpfst dich mit der Delta Squad durch eine von der Locust-Horde überrannte Welt.

Im Zentrum steht weiter das Deckungssystem. Du bewegst dich von Wand zu Wand, flankierst Gegner und nutzt kurze Zeitfenster für Gegenangriffe. Die Neuauflage enthält außerdem zusätzliche Inhalte aus der Zeit nach dem ursprünglichen Release. Dazu gehören ein weiterer Kampagnenabschnitt, Multiplayer-Karten, Figuren und kosmetische Inhalte.

«Tamashika»

Wann: 9. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

Genre: Arcade-Shooter

Spieltyp: Singleplayer



«Tamashika» ist ein schneller Arcade-Shooter mit Fokus auf Reaktion, Präzision und Rhythmus. Der Fokus liegt nicht auf großer Erzählung oder umfangreichen Progressionssystemen, sondern auf unmittelbarem Spielgefühl. Du musst Gegner lesen, Projektilen ausweichen und deine Bewegungen sauber timen. Jede Runde verlangt Konzentration, weil kleine Fehler schnell das Ende bedeuten können.

«Ascend to Zero»

Wann: 13. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Genre: Action-Roguelike

Spieltyp: Singleplayer



«Ascend to Zero» baut seine Kämpfe um Zeitmanipulation. Du bewegst dich durch eine zerstörte Welt, verlangsamst Abläufe, kontrollierst Situationen und setzt Angriffe gezielter. Der Fortschritt entsteht roguelike-typisch über wiederholte Runs, neue Kombinationen und besseres Systemverständnis. Die Zeitmechanik hilft dir, Kämpfe zu kontrollieren, nimmt ihnen aber nicht den Druck.

«PBA Pro Bowling 2026»

Wann: 14. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

Genre: Sportsimulation

Spieltyp: Singleplayer und Multiplayer



«PBA Pro Bowling 2026» setzt auf eine realistische Umsetzung des Bowlingsports. Du startest als Amateur und arbeitest dich in Richtung PBA-Profi hoch. Im Mittelpunkt stehen Wurftechnik, Ballverhalten, Ölmuster auf der Bahn und die Anpassung an wechselnde Bedingungen. Du musst Winkel, Effet, Tempo und Material verstehen, wenn du konstant Strikes werfen willst. Eine Karriere bildet den Fortschritt ab. Dazu kommen lizenzierte PBA-Profis und mehrere kompetitive Spielmodi.

«Quarantine Zone: The Last Check»

Wann: 15. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Neu in Game Pass Premium; bereits im Game Pass Ultimate und PC Game Pass enthalten

Genre: Management, Survival, Entscheidungsspiel

Spieltyp: Singleplayer



In «Quarantine Zone: The Last Check» übernimmst du einen Kontrollpunkt in einer Stadt kurz vor dem Zusammenbruch. Menschen wollen passieren, Ressourcen sind knapp und die Gefahr einer Seuche hängt über jeder Entscheidung.

Du prüfst Überlebende, wägst Risiken ab und musst verhindern, dass Infizierte die Zone verlassen. Das Spiel erinnert an bürokratische Entscheidungsspiele, verlegt diesen Ansatz aber in ein Zombie- und Krisenszenario.

«Mavrix by Matt Jones»

Wann: 16. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S, Handheld und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

Genre: Sportspiel, Open-World-Riding

Spieltyp: Multiplayer



«Mavrix by Matt Jones» trägt den Namen des britischen Red-Bull-Athleten nicht zufällig. Matt Jones ist in die Entwicklung eingebunden, entsprechend dreht sich das Sportspiel um Mountainbikes, Tricks und eine offene Spielwelt. Du erkundest Strecken, suchst Linien, probierst Sprünge aus und trittst gegen andere Spielerinnen und Spieler an. Dazu kommen anpassbare Bikes und Outfits, Fortschrittssysteme und Karriereelemente.

«Mavrix» wirkt weniger wie eine klassische Simulation, sondern eher wie ein offener Sportspiel-Sandkasten, der Tempo, Stil und gemeinsames Fahren betont.

«FixForce»

Wann: 17. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

Genre: Koop-Extraction-Platformer

Spieltyp: Singleplayer und Koop-Multiplayer



«FixForce» verbindet Plattforming, Bauen und Extraction-Strukturen. Du spielst einen Roboter mit Arbeitsauftrag: Menschen gibt es nicht mehr, aber repariert werden muss trotzdem.

Allein oder mit bis zu fünf weiteren Spielern fährst du zu Einsatzorten, sammelst Schrottteile und baust daraus Wege, Türme und Konstruktionen. So erreichst du neue Bereiche und kommst an Ersatzteile für seltsame Maschinen und Leuchtfeuer.

«Fogpiercer»

Wann: 17. Juli

Wo: PC

Wie: Game Pass Ultimate und PC Game Pass

Genre: Roguelike-Deckbuilder, Strategie

Spieltyp: Singleplayer



«Fogpiercer» schickt dich mit einem Zug durch eine nebelverhangene Science-Fiction-Welt. Der Roguelike-Deckbuilder lässt dich über Karten, Entscheidungen und wiederholte Versuche neue Strategien aufbauen.

In den Kämpfen zählen nicht nur Kartenwerte. Auch Positionierung, Kettenreaktionen und die Umgebung entscheiden, ob du überlebst. Der Zug dient als Fixpunkt deiner Reise durch gefährliches Gebiet.

«The Planet Crafter»

Wann: 21. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

Genre: Survival-Crafting, Aufbau, Terraforming

Spieltyp: Singleplayer und Online-Koop



«The Planet Crafter» gibt dir eine klare Aufgabe: Du sollst einen feindlichen Planeten für Menschen bewohnbar machen. Dafür sammelst du Ressourcen, baust eine Basis und errichtest Maschinen, die Atmosphäre, Temperatur und Sauerstoffgehalt verändern.

Der Fortschritt zeigt sich nicht nur in Zahlen, sondern auch in der Umgebung. Aus einer lebensfeindlichen Landschaft entstehen nach und nach Wasser, Pflanzen und komplexere Systeme.

Kritik Ein bisschen Gott spielen: In «The Planet Crafter» erschaffe ich eine lebendige Welt Debora Pape 12 0

«Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2»

Wann: 21. Juli

Wo: Cloud, Xbox Series X|S und PC

Wie: Game Pass Ultimate, Game Pass Premium und PC Game Pass

Genre: Skateboarding, Sport, Arcade

Spieltyp: Singleplayer und Multiplayer



«Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2» bündelt die ersten beiden Teile der Skateboard-Reihe in einer überarbeiteten Fassung. Level, Tricks und Profis kehren zurück, wurden aber grafisch und technisch modernisiert.

Spielerisch bleibt der Kern unverändert: Du fährst durch kompakte Areale, sammelst Punkte, erfüllst Ziele und kombinierst Tricks zu möglichst langen Combos. Das Spiel lebt von Rhythmus, Streckenkenntnis und schnellen Neustarts.

Eine Runde dauert nur wenige Minuten. Trotzdem willst du oft direkt noch einmal fahren, weil ein Ziel knapp gescheitert ist oder eine Combo abgebrochen wurde. Dazu kommen Multiplayer-Optionen.

Diese Spiele verlassen den Game Pass

Wie immer verschwinden auch mehrere Titel aus der Game-Pass-Bibliothek. Diesmal ist es am 15. Juli 2026 so weit. Betroffen sind «Dungeons of Hinterberg», «EA Sports FC 24», «Stellaris», «Golf With Your Friends», «Minami Lane», «Powerwash Simulator», «Shadow of the Tomb Raider Definitive Edition», «Splitgate: Arena Reloaded», «Super Fantasy Kingdom» und «Techtonica». Bis dahin kannst du die Spiele noch über den Game Pass starten. Danach musst du sie kaufen, wenn du weiterspielen willst.

Titelbild: Xbox Game Studios

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