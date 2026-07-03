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Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (27. Juni bis 4. Juli) gesammelt.

Auf dem Titelbild von links nach rechts: «Sandcastle», «The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered», «Anno 117: Pax Romana – The Hippodrome».

Viel Spass beim Stöbern und Wishlisten!

Neu angekündigte Games

Diese Titel wurden neu angekündigt.

«The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered»

Okay, das ist streng genommen keine Neuankündigung. Dass der «Oblivion»-Remaster den Sprung auf die Switch 2 schafft, ist aber eine grosse Sache, deshalb packe ich den Trailer trotzdem hier rein.

Besonders cool: Das ganze Spiel erscheint auf einer Cartridge. Keine Game Key Card. Kein Code-in-a-Box.

Hörst du das, Sony? Ein echtes, physisches Spiel.

Datum: 11, August

Erscheint für: Switch 2, bereits erhältlich für PS5, Xbox Series X/S, PC

«Guns of Eschaton»

Ein Soulslike-Shooter mit Wild-West-Setting. Das Artdesign stammt vom 2025 verstorbenen Viktor Antonov, der auch schon an «Half Life 2» und «Dishonored» mitgewirkt hat. Sieht erfrischend anders aus. Nerven für diese Genre-Kombination werde ich wohl keine haben.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«League of Legends: Classic»

«League of Legends» bringt einen klassischen Spielmodus zurück. Was das genau bedeutet, erfährst du erst an den MSI Finals am 11. Juli.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Adhain»

«Wir haben ‹Black & White› zuhause.»

Datum: ???

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Assassin's Creed Black Flag Resynced»

Der neue Trailer zum «Black Flag»-Remake zeigt, was Spielerinnen und Spieler auf der PS5 Pro erwarten können. Sieht wunderschön aus. Als jemand, der das Original verpasst hat (Shame, Shame, Shame), bin ich dabei.

Datum: 9. Juli

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Sandcastle»

Ich habe selten so einen entspannenden und befriedigenden Trailer gesehen. Dabei passiert nicht viel. Ich sehe, wie jemand süsse, kleine Sandburgen baut. Aber die Geräusche ... ahh, herrlich. Das wunderschöne Wasser ... Ferienstimmung. Sieht aus, wie das ultimative Game zum Entspannen.

Datum: ???

Erscheint für: PC

«Onimusha: Way of the Sword»

Capcom zeigt neue Gameplay-Eindrücke zum Schwert-Actionspiel «Onimusha». Zudem wurde der Titel vorverschoben. Statt am 25. September erscheint das Game nun schon am 4. September. Eine schöne Überraschung.

Datum: 4. September

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Nivalis Nights»

Eine wunderschöne Cyberpunk-Life-Sim. Mit dem neuen, farbenfrohen Trailer gibt’s erstmals auch ein Releasedatum. Leider liegt das im Höllen-Monat September.

Datum: 29. September

Erscheint für: PC

«Turok: Origins»

Das neue «Turok»-Spiel zeigt frisches Gameplay. Sieht cool aus, der Multiplayer-Fokus stimmt mich jedoch skeptisch.

Datum: Ende 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch 2, PC

«Marvel Tōkon: Fighting Souls»

Das Prügelspiel stellt ein weiteres Team vor: die Samurai Outriders. Mit dabei sind der Ghost Rider, Blade, Loki und Deadpool.

Datum: 6. August

Erscheint für: PS5, PC

«Splatoon Raiders»

In einer «Splatoon Raiders Direct» zeigt Nintendo, wie sich das kommende «Splatoon»-Spinoff spielt. Meine ersten Eindrücke liest du hier nach:

Hintergrund Vorschau: «Splatoon Raiders» macht Lust auf Meer Domagoj Belancic 5 2

Datum: 23. Juli

Erscheint für: Switch 2

Trailer zu bereits erschienenen Games

Diese Games sind bereits erschienen, erhalten aber Updates oder sonstige neue Infos.

«Anno 117: Pax Romana – The Hippodrome»

Der neue DLC zu «Anno 117: Pax Romana» führt das bis dato grösste Bauwerk des Spiels ein: das Hippodrom. Das Teil sieht nicht nur wahnsinnig gross aus, sondern soll auch eine umfangreiche Vorbereitung, Strategie und Ressourcen benötigen, um gebaut zu werden.

Datum: ???

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«The Crew: Motorfest»

Wusstest du, dass es neben dem Platzhirsch «Forza Horizon» noch ein weiteres Open-World-Rennspiel gibt, das super aussieht, seit Jahren Updates bekommt und eine treue Fanbase hat? «The Crew: Motorfest» feiert seine mittlerweile zehnte Season mit einem hübschen Trailer.

Ich habe das Game zum Launch vor vier Jahren getestet und hatte viel Spass damit. Vielleicht sollte ich wieder mal reinschauen.

Kritik «The Crew Motorfest» im Test: virtuelle Raser-Ferien in Hawaii Domagoj Belancic 22 16

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

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