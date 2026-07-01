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Sony tötet physische Games: keine Playstation-Discs mehr ab 2028

Sony beendet die Produktion physischer Discs. Die Playstation-Zukunft wird rein digital.

In einem Blogpost kündigt Sony das Ende physischer Games an. Die Produktion von Spiele-Discs für Playstation-Konsolen wird ab Januar 2028 eingestellt.

Das Unternehmen schreibt:

Als Reaktion auf das veränderte Konsumverhalten werden neue Spiele künftig nur noch in digitaler Form über den Playstation Store und den Handel erhältlich sein.

Das betrifft nicht nur Sony-eigene Titel, sondern auch Games von Drittherstellern. Bereits veröffentlichte Spiele und Titel, die bis Ende 2027 erscheinen, sind nicht betroffen.

Sony rechtfertigt den radikalen Schritt mit den Vorlieben ihrer Kundschaft: «Diese Entwicklung ist für Sony Interactive Entertainment eine logische Reaktion auf das veränderte Konsumverhalten, da digitale Medien mittlerweile deutlich stärker nachgefragt werden als physische Datenträger. Die Umstellung ermöglicht es uns, unser Angebot noch stärker an den Bedürfnissen unserer Community auszurichten und daran, wie die meisten Spielerinnen und Spieler heute auf Spiele zugreifen und sie nutzen.»

In einer weiteren Meldung kommuniziert Sony zudem, dass die Online-Stores für PS3 und Playstation Vita ab 2027 geschlossen werden.

Auf in eine digitale Zukunft

Die Weichen für die rein digitale Zukunft hat Sony bereits mit dem Launch der überarbeiteten PS5-Version und der PS5 Pro gestellt. Die Konsolen wurden ohne Disc-Laufwerk verkauft. Wer seine physischen Games weiterzocken wollte, musste für ein separates Bluray-Laufwerk draufzahlen.

Meinung Die Game-Zukunft ist digital und du zahlst den Preis dafür Philipp Rüegg 113 132

Viele Analysten sahen auch in der Vorbestellphase von «Grand Theft Auto 6» eine düstere Zukunft für physische Spiele.

Rockstar Games kündigte an, dass die «physische» Edition ohne Disc, dafür mit Download-Code veröffentlicht wird. In Anbetracht von Sonys radikaler Entscheidung für eine digitale Playstation-Zukunft erscheint dieser Schritt im Nachhinein mehr als logisch.

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Das Datum, das Sony in der offiziellen Pressemitteilung nennt, könnte Hinweise für das Launch-Zeitfenster der Playstation 6 liefern. Sonys Next-Gen-Konsole soll gemäss Branchen-Insidern als stationäre Konsole und als mobiler Handheld erscheinen.

Physische Discs würden die Interoperabilität zwischen Handheld und Konsole erschweren. Der Schritt Richtung rein digitales Ökosystem ergibt für Sony zum Start der neuen Generation deshalb Sinn. Ebenso kann das Unternehmen mit dem Weglassen des Laufwerks Kosten sparen. Vor dem Hintergrund der explodierenden Komponentenpreise wird Sony alles daran setzen, die PS6 zu einem massentauglichen Preis anbieten zu können.

Ich bedauere diesen radikalen Schritt. Physische Games haben für mich einen besonderen Sammelwert. Und sie gehören mir – im Vergleich zu digitalen Lizenzen, die ich in Online-Stores erwerbe und die mir jederzeit entzogen werden können.

Welche Risiken mit digitalen Käufen verbunden sind, hat Sony unlängst selbst eindrücklich demonstriert. Das Unternehmen entfernte Hunderte gekaufter Filme aus Playstation-Bibliotheken – aufgrund von «lizenztechnischen Gründen».

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Titelbild: Shutterstock

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