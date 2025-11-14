News & Trends 4 1

Die wichtigsten Game-Trailer und -Ankündigungen der Woche im Überblick

Die Redaktion hat für dich die spannendsten Trailer und Neuankündigungen der vergangenen Woche (8.11. bis 15.11.) aus der Gaming-Welt gesammelt.

Auf dem Titelbild, von links nach rechts: «Gran Turismo 7: Power Pack», «Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows», «Horizon Steel Frontiers».

Sony präsentierte vergangene Woche in einem Livestream viele neue Games und Erweiterungen von japanischen Entwicklerstudios. Nebenbei bringt das Unternehmen zwei beliebte Spielreihen auf mobile Geräte. Doch auch abseits der Playstation-Welt war mit neuem «Elden Ring»-Futter, frischen Eindrücken zu «Metroid Prime 4» und Valves Hardware-Ankündigungen viel los.

Hier findest du die wichtigsten Ankündigungen im Überblick.

Neu angekündigte Games oder DLC

Diese neuen Games und Erweiterungen wurden in der vergangenen Woche angekündigt:

«Elden Ring Nightreign: The Forsaken Hollows» – bald geht's los

Dass irgendwann mal ein DLC zum Multiplayer-«Elden Ring» kommt, war klar. Dass die Erweiterung so schnell kommt, ist eine Überraschung.

Das japanische Kultstudio From Software zeigt in einem Trailer, was Fans in der Erweiterung erwarten können. Spoiler: wie immer, groteske Gegner, epische Musik und düstere Landschaften.

Datum: 4. Dezember

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«Horizon Steel Frontiers» – das «Horizon»-MMORPG ist da... aber nicht für PS5

Lange wurde gemunkelt, dass Sony an einem MMORPG-Spinoff der beliebten Playstation-Reihe «Horizon» arbeitet. Nun kommt die offizielle Bestätigung. Playstation-Fans müssen jetzt aber ganz stark sein. Aus irgendeinem Grund hat sich Sony entschieden, das Spiel lediglich auf PC und Mobile zu veröffentlichen. Was zum...?!

Hier siehst du einen ausführlichen Ankündigungstrailer:

Entwickelt wird das Game vom südkoreanischen Studio NCSoft, das mit Games wie «Throne and Liberty» oder «Lineage W» schon viel Erfahrung mit dem Genre hat. Spielerisch scheint sich «Horizon Steel Frontiers» sehr an Capcoms «Monster Hunter»-Reihe zu orientieren. Und ja, es soll Free-to-Play sein.

Hier siehst du einen zweiten Trailer mit viel Gameplay:

Datum: ???

Erscheint für: PC, Mobile

«Ratchet & Clank: Ranger Rumble» – und noch ein Playstation-Mobile-Game

Ein Free-to-Play Multiplayer-Shooter im «Ratchet & Clank»-Universum. Das Mobile-Game sieht sehr nach Mobile-Game aus. Mir fehlt der Charme der Originalspiele.

Datum: ???

Erscheint für: Mobile

«Gran Turismo 7: Power Pack» – Hardcore-Rennen

Sony füttert Fans ihrer Rennsimulation weiterhin mit grossen Updates. Die kostenpflichtige Erweiterung «Power Pack» erscheint schon bald und bietet unter anderem realistische Hardcore-Rennen. So zum Beispiel 24-Stunden-Langstreckenrennen für «Spieler, die ihr Können und ihre Ausdauer auf die ultimative Probe stellen wollen.»

Datum:4. Dezember

Erscheint für: PS4, PS5

«Dynasty Warriors: Origins - Visions of Four Heroes» – epische Massenschlachten

Der Reboot von Koei Tecmos langjähriger Action-Serie erhält eine kostenpflichtige Erweiterung mit vielen neuen Inhalten, inklusive neuer Story und neuen Waffen.

Meinen Test zum Hauptspiel liest du hier nach:

Kritik «Dynasty Warriors: Origins»: Solch epische Schlachten habe ich noch nie in einem Game gesehen von Domagoj Belancic

Datum: 22. Januar

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Digimon Story Time Stranger - Episode Pack 1: Alternate Dimension» – schneller als gedacht

Erst gerade ist das Monster-Sammel-Game «Digimon Story Time Stranger» erschienen und schon liefert Bandai Namco neue Inhalte. Die erste kostenpflichtige Erweiterung soll schon «diesen Winter» kommen. Darin enthalten sind neue Mega-Level-Digivolutionen sowie zusätzliche Story-Inhalte.

Kevins Test zum Hauptspiel findest du hier:

Kritik «Digimon Story Time Stranger» im Test: Ein JRPG, das süchtig macht von Kevin Hofer

Datum: Ende 2025

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«BrokenLore: Ascend» – Kletter-Horror

Serafini Productions haut neue «BrokenLore»-Games raus, als gäbe es keinen Morgen mehr. Der neueste Ableger «Ascend» verbindet Klettereinlagen mit Horrorelementen. Eine spannende Mischung.

Zeitgleich wurde auch ein Releasedatum für das bereits angekündigte «BrokenLore: Unfollow» verraten – dieses erscheint bereits am 16. Januar 2026.

Datum:2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«BlazBlue Entropy Effect X» – neu auch für Konsolen

Das Action-Adventure-Roguelike «BlazBlue Entropy Effect» erschien ursprünglich 2024 für PC und Mobile. Nächstes Jahr schafft der Titel mit einer erweiterten «X»-Version den Sprung auf Konsolen. Bei dem Game handelt es sich um ein Spinoff der langjährigen Prügelspielreihe «BlazBlue».

Datum: 12. Februar 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, PC

«Dreamcore: Rabbit Hole» – träum süss

Ich mag es, wenn Games Träume behandeln. Darum hat sich das kleine Indie-Projekt «Dreamcore: Rabbit Hole» einen Platz auf dieser Highlight-Liste verdient. In dem Spiel erkundest du Orte in Träumen.

Das Abenteuer ist gemäss Studio Ankoku «mal behaglich, mal beunruhigend, aber stets ein wenig vertraut, wie eine Erinnerung an einen Traum oder ein Ort, an dem du schon gewesen zu sein glaubst».

Ein weiteres wortwörtlich traumhaftes Game findest du in meinem Test zu «Dreams of Another»:

Kritik «Dreams of Another» ist wie nichts, was ich bisher gespielt habe von Domagoj Belancic

Datum: 2. März

Erscheint für: PC

Trailer-Updates zu bereits angekündigten Games

Diese Games und Erweiterungen wurden bereits vorgestellt und erhalten neue Trailer, die vertiefte Einblicke in Gameplay und Story bieten.

«Call of Duty: Black Ops 7» – was bisher geschah

Du weisst nicht mehr, was vor den Ereignissen von «Black Ops 7» alles geschah? Ich auch nicht. Zum Glück liefert Activision pünktlich zum Launch einen Übersichtstrailer, der die wichtigsten Handlungsstränge zusammenfasst:

Ich war vor dem Launch an einem Preview-Event in London und habe mit dem Entwicklerteam und den Schauspielern gesprochen. Mehr dazu liest du hier:

Hintergrund «Call of Duty: Black Ops 7» – ein Gespräch mit dem Entwicklerteam über grosse Ambitionen und Halluzinationen von Domagoj Belancic

Hintergrund Ich habe mit Hollywood-Star Michael Rooker über «Call of Duty: Black Ops 7» geredet von Domagoj Belancic

Datum: ab sofort

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

«The Blood of Dawnwalker» – viel Gameplay

Bandai Namco gibt in einem fast halbstündigen Video vertiefte Einblicke in das Gameplay des kommenden Dark-Fantasy-RPGs. Darin zu sehen ist der Protagonist Coen beim Erkunden der Katherdrale von Svartau. Natürlich gibt es auch allerlei Menschen und Monster, die er nebenbei verprügelt. Ebenso zeigt das Video Verbesserungen, die von der Community gewünscht wurden – so zum Beispiel ANpassungen am Kampfsystem und an der Kamera.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, PC

«Pokopia» – vertiefte Einblicke in das cozy «Pokémon»-Game

Was passiert, wenn man «Pokémon» mit «Animal Crossing» vermischt und noch eine Prise «Minecraft» hinzugibt? Die Antwort ist «Pokopia». Der neue zehnminütige Trailer zeigt, wie du eine desolate Landschaft in eine gemütliche Heimat für allerlei Taschenmonster verwandelst.

Datum: 5. März 2026

Erscheint für: Switch 2

«Metroid Prime 4: Beyond» – bald geht's los

Nintendo verrät in einem ausführlichen Video Details zur Story, dem Gameplay und Locations von «Metroid Prime 4: Beyond».

Meine ersten Eindrücke zum Spiel liest du hier nach:

Hintergrund «Metroid Prime 4: Beyond» Vorschau: Nintendo hat mich endlich überzeugt von Domagoj Belancic

Datum:4. Dezember

Erscheint für: Switch, Switch 2

«Dragon Quest VII Reimagined» – immer noch wunderschön

Square Enix zeigt einen neuen Trailer zum Remake des Klassikers «Dragon Quest VII». Und der sieht noch besser aus als das erste Video. Knuffig, bunt und mit vielen liebevollen Details. Und endlich mal wieder was anderes als der inflationär eingesetzte HD-2D-Look.

Datum:5. Februar 2026

Erscheint für: PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Octopath Traveler 0» – Demo erhältlich

Apropos inflationär eingesetzter HD-2D-Look: «Octopath Traveler 0» meldet sich mit einem neuen Story-Trailer und einer Demo zurück. In dieser kannst du das RPG bereits vor Launch drei Stunden zocken. Dein Speicherstand wird in das fertige Spiel übertragen.

Datum: 5. Februar 2026

Erscheint für: PS4, PS5, Xbox Series X/S, Switch, Switch 2, PC

«Marvel Tōkon: Fighting Souls» – Prügeln in der Beta

Das Marvel-Prügelspiel der japanischen Fighting-Game-Experten Arc System Works startet im Dezember eine zweite geschlossene Beta-Phase. In dieser kannst du neu auch als Spider-Man und Ghost Rider spielen. Bis zum Release dürfte es noch eine Weile dauern.

Datum: 2026

Erscheint für: PS5, PC

Bonus-Trailer 1: «Super Mario Galaxy Movie»

Zwar kein Game-Trailer, aber trotzdem erwähnenswert: Das neue Video zum «Super Mario Galaxy Movie».

Im Teaser sind sowohl neue Figuren (Rosalina gespielt von Brie Larson und Bowser Jr. gespielt von Benny Safdie) als auch altbekannte Charaktere zu sehen. Dieses Mal verschlägt es den Klempner ins Weltall. Der Film ist an die beiden «Super Mario Galaxy»-Games angelehnt und sieht schon jetzt extrem vielversprechend aus.

Meinen Test zum Remaster der beiden «Galaxy»-Games findest du hier:

Kritik Happiger Preis, himmlische Games: «Super Mario Galaxy 1 + 2» im Test von Domagoj Belancic

Bonus-Trailer 2: Neue Steam-Hardware

Valve präsentierte vergangene Woche gleich drei neue Produkte: die VR-Brille Steam Frame, den Konsolen-PC-Hybrid Steam Machine und einen neuen Steam Controller. Hier siehst du die neue Hardware im Überblick:

Alle Informationen Valves neuen Spielzeugen findest du hier:

News & Trends Valve stellt Steam Machine, Steam Controller und Steam Frame vor von Philipp Rüegg

