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Diese Maschine wäscht, trocknet und reinigt sich auch gleich selbst

Nie mehr Flusen aus dem Sieb klauben? Der neue Waschtrockner iQ700 wäscht Kleider und trocknet sie – danach spült er Kondensator, Filter und Verdampfer. Das spart Wartungsaufwand und Energie.

Wie mich das nervt: Nach jeder Wäsche muss ich bei meinem Trockner das Flusensieb reinigen und staube dabei die halbe Wohnung voll. Den Wärmetauscher putze ich auch mindestens einmal im Monat: Ganz vorsichtig bitte, die Lamellen nur von oben nach unten bürsten.

Der auf der Techmesse IFA in Berlin vorgestellte Siemens iQ700 soll mir diese Arbeit abnehmen – und das nicht nur zu meinem Vorteil.

Mit der iQ700 kannst du waschen, trocknen oder auch beides kombinieren.

Die Maschine spült die Flusen weg

Zuerst zu den Basics: Das Gerät gehört zur Gruppe der Waschtrockner, sprich er ist Waschmaschine und Trockner in einem. In der Standardgrösse wäscht das Gerät 11 Kilogramm Textilien und trocknet 6 Kilogramm.

Nach jedem Trocknen spült der Waschtrockner jene Bauteile, in denen sich normalerweise Flusen ablagern: Kondensator, Filter und Verdampfer. So spare ich mir die mühsame Reinigung danach. Der iQ700 soll dank dieser Technologie auch insgesamt Energie sparen, weil er jedes Mal mit voller Effizienz trocknen kann.

Einblicke auf der Techmesse IFA: Der Kondensator, der automatisch durchgespült wird.

Erkennt Beladung und dosiert automatisch

Auch sonst setzt die neue Generation des Siemens iQ700 auf Vollautomatik. Ich gebe also am Morgen Wäsche in die Trommel. Das Gerät erkennt die Beladungsmenge und dosiert dementsprechend das Waschmittel. Dank eines Tankes für Flüssigwaschmittel passiert das automatisch; ich muss es nach rund 20 Waschgängen jeweils nachfüllen.

Eine Scanfunktion erkennt übrigens die Waschmittelkonsistenz und die Wasserhärte am Standort der Maschine. Das soll die Dosierung nochmals optimieren. Siemens verspricht sogar, dass eine Vorbehandlung wegfällt. Ich kann eine Fleckenart über das Display oder in der App auswählen: Die Maschine stimmtden Waschvorgang darauf ab.

Die Bedienung ist über Touchscreen und Drehknopf möglich.

Beim Trockner finde ich ein spezielles Programm mit tiefen Temperaturen, ideal – etwa für Daunen oder für Outdoor-Kleidung. Sogar Wolle oder Kaschmir soll der iQ700 auf diese Art schonend trocknen können.

Wann der Waschtrockner auf den Markt kommt und wie viel er kostet, hat der Hersteller auf der IFA noch nicht bekannt gegeben.

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