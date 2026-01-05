Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Seattle Ultrasonics Scott Heimendinger
News & Trends
2014

Dieses Messer braucht einen Akku

Simon Balissat
5.1.2026

Dieses Messer vibriert 30 000 mal in der Minute und soll so besser schneiden. Das verspricht die Firma «Seattle Supersonic». Für 310 Franken kannst du das Ultraschall-Schneidgerät jetzt bestellen.

Meine Mutter hat in den 1990er-Jahren für den Weihnachtsbraten jeweils ein strombetriebenes Messer hervorgekramt, das einer Heckenschere glich. Damit sollten möglichst gleichmässige, dünne Scheiben heruntergeschnitten werden. Funktioniert hat es nie richtig, die Stücke waren weder gleichmässig noch besonders dünn.

Jetzt gibt es erneut eine «revolutionäre» Technologie, die müheloses Schneiden verspricht. Das C-200 Ultrasonic von «Seattle Supersonic» ist auf den ersten Blick ein normales Küchenmesser. Im Griff befindet sich jedoch ein Akku und piezoelektrische Keramikkristalle, welche die Klinge in Schwingung bringen. Mit 30 000 Schwingungen in der Minute vibriert die Klinge, während der Griff stabil bleibt.

Ultrascharf auch ohne Ultraschall

Auch ohne Ultraschall soll das Messer scharf sein und scharf bleiben. Dafür sorgt dreifach gefalteter AUS-10 Stahl aus Japan. Laden kannst du das Messer über USB-C oder mit einem Wireless Charger, der zugleich als Magnethalter dient und optional für 113 Franken oder 119 Euro erhältlich ist.

Das magnetische Ladebrett
Das magnetische Ladebrett
Quelle: Seattle Ultrasonics, Scott Heimendinger

Die ersten Messer sind schon ausverkauft, für 310 Franken oder 329 Euro kannst du dir das Teil auf der Webseite des Herstellers sichern. Dort gibt es auch ein Bundle mit Charger und Messer.

Ob wir das C-200 Ultrasonic zu einem späteren Zeitpunkt ins Angebot aufnehmen, ist noch in Abklärung.

Titelbild: Seattle Ultrasonics Scott Heimendinger

20 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
Simon Balissat
Teamleader Editorial
Simon.Balissat@digitecgalaxus.ch

Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell. 

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

Diese Beiträge könnten dich auch interessieren

  • News & Trends

    Riiicooolaaa … macht Schweizer Alpenkräuter jetzt sogar tragbar

    von Laura Scholz

  • News & Trends

    FiiO Snowsky Disc bringt das MP3-Gefühl der 2000er zurück

    von Lorenz Keller

  • News & Trends

    Pebble präsentiert Wegwerf-Ring für Sprachnotizen

    von Samuel Buchmann

14 Kommentare

Avatar
later