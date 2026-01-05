Dieses Messer braucht einen Akku

News & Trends
Riiicooolaaa … macht Schweizer Alpenkräuter jetzt sogar tragbar
von Laura Scholz
Dieses Messer vibriert 30 000 mal in der Minute und soll so besser schneiden. Das verspricht die Firma «Seattle Supersonic». Für 310 Franken kannst du das Ultraschall-Schneidgerät jetzt bestellen.
Meine Mutter hat in den 1990er-Jahren für den Weihnachtsbraten jeweils ein strombetriebenes Messer hervorgekramt, das einer Heckenschere glich. Damit sollten möglichst gleichmässige, dünne Scheiben heruntergeschnitten werden. Funktioniert hat es nie richtig, die Stücke waren weder gleichmässig noch besonders dünn.
Jetzt gibt es erneut eine «revolutionäre» Technologie, die müheloses Schneiden verspricht. Das C-200 Ultrasonic von «Seattle Supersonic» ist auf den ersten Blick ein normales Küchenmesser. Im Griff befindet sich jedoch ein Akku und piezoelektrische Keramikkristalle, welche die Klinge in Schwingung bringen. Mit 30 000 Schwingungen in der Minute vibriert die Klinge, während der Griff stabil bleibt.
Auch ohne Ultraschall soll das Messer scharf sein und scharf bleiben. Dafür sorgt dreifach gefalteter AUS-10 Stahl aus Japan. Laden kannst du das Messer über USB-C oder mit einem Wireless Charger, der zugleich als Magnethalter dient und optional für 113 Franken oder 119 Euro erhältlich ist.
Die ersten Messer sind schon ausverkauft, für 310 Franken oder 329 Euro kannst du dir das Teil auf der Webseite des Herstellers sichern. Dort gibt es auch ein Bundle mit Charger und Messer.
Ob wir das C-200 Ultrasonic zu einem späteren Zeitpunkt ins Angebot aufnehmen, ist noch in Abklärung.
Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell.
Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.Alle anzeigen