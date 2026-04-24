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DJI Lito 1 und X1: zwei neue Minidrohnen

David Lee
24.4.2026

Die neuen Minidrohnen mit einem Gewicht von unter 250 Gramm haben eine omnidirektionale Hinderniserkennung. Die teurere verfügt zudem über einen internen Speicher.

Samuels Bitte an DJI, das Produktsortiment zu vereinfachen, wurde nicht erhört. Insbesondere im Bereich der Leichtgewichte unter 250 Gramm gibt es eine unübersichtliche Zahl verschiedener Modelle. Jetzt kommen zwei weitere dazu: Die DJI Lito 1 und Lito X1.

Beide Drohnen richten sich laut DJI an Einsteigerinnen und Einsteiger. Falls du noch nie eine Drohne geflogen bist, lies bitte diesen Beitrag. Denn auch für die unterste Gewichtsklasse sind ein paar Regeln zu beachten.

Die Lito X1 ist die teurere und bessere der beiden. Beide scheinen über den gleichen Rumpf zu verfügen, jedenfalls haben sie identische Flugeigenschaften: 36 Minuten Flugzeit mit dem Standardakku, 18 m/s Höchstgeschwindigkeit, stabil bis zu einer Windgeschwindigkeit von 10,7 m/s.

DJI Lito 1 (249 g, 48 Mpx)
Drohne
−13%
Neu
EUR339,– statt EUR389,–

DJI Lito 1

249 g, 48 Mpx

DJI Lito X1 (36 min, 249 g, 48 Mpx)
Drohne
−7%
Neu
EUR419,– statt EUR449,–

DJI Lito X1

36 min, 249 g, 48 Mpx

Unterschiede gibt es bei der Kamera. Der Sensor der Lito X1 ist mit 1/1,3 Zoll etwas grösser als derjenige der Lito 1. Dieser misst 1/2 Zoll. Auch die Lichtstärke ist geringfügig besser (f/1,7 versus f/1,8). Beide Modelle können 4K mit bis zu 100 Frames pro Sekunde aufnehmen. Bei Fotos beträgt die Auflösung standardmässig 12 Megapixel; es gibt aber einen hochauflösenden Modus mit 48 Megapixeln.

Beide Drohnen verfügen über eine omnidirektionale Hinderniserkennung. Diejenige der X1 ist etwas besser: Nur sie hat einen nach vorne gerichteten Lidar-Sensor. Damit soll sie Hindernisse in komplexen Umgebungen besser erkennen.

Ein wichtiges Detail: Während die Lito X1 42 GB interner Speicher hat, geht bei der X1 ohne microSD-Karte nichts.

Die Combos

Wie üblich gibt es die beiden Drohnen in verschiedenen Zubehör-Bundles. Die oben gezeigten sind die günstigsten Minimalkonfigurationen. Die teureren Fly-More-Combos haben drei Akkus, ein Multi-Ladegerät und mehr Reserve-Propeller. Die X1 gibt mit zwei unterschiedlichen Fernbedienungen: Eine, in der du das Smartphone einklemmst und als Bildschirm nutzt und eine mit integriertem Bildschirm.

DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3) (36 min, 249 g, 48 Mpx)
Drohne
−14%
Neu
EUR479,– statt EUR559,–

DJI Lito 1 Fly More Combo (DJI RC-N3)

36 min, 249 g, 48 Mpx

DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3) (249 g, 48 Mpx)
Drohne
−22%
Neu
EUR509,– statt EUR649,–

DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC-N3)

249 g, 48 Mpx

DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2) (249 g, 48 Mpx)
Drohne
−13%
Neu
EUR679,– statt EUR779,–

DJI Lito X1 Fly More Combo (DJI RC 2)

249 g, 48 Mpx

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David Lee
Senior Editor
David.Lee@digitecgalaxus.ch

Durch Interesse an IT und Schreiben bin ich schon früh (2000) im Tech-Journalismus gelandet. Mich interessiert, wie man Technik benutzen kann, ohne selbst benutzt zu werden. Meine Freizeit ver(sch)wende ich am liebsten fürs Musikmachen, wo ich mässiges Talent mit übermässiger Begeisterung kompensiere. 

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