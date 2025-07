News & Trends 15 1

Drama um «Subnautica 2»: Gefeuerte Entwickler und Publisher ziehen vor Gericht

«Subnautica 2» wird sehnlichst erwartet – erscheint nun aber erst später. Dahinter steht offenbar ein Streit zwischen den letzte Woche entlassenen Studiochefs und dem Publisher.

Fans des Unterwasser-Survival-Games «Subnautica» müssen noch etwas länger warten, bevor sie im Nachfolger abtauchen können. Das kalifornische Studio Unknown Worlds gab in einer Pressemeldung die Verschiebung von «Subnautica 2» auf das Jahr 2026 bekannt. Ursprünglich sollte das im Herbst 2024 angekündigte Game noch 2025 erscheinen – wie der erste Teil aus 2018 zunächst im Early Access. «Subnautica 2» steht auf Steam auf Platz zwei der am häufigsten gewünschten Titel.

Worum geht es in «Subnautica»? Du erkundest wunderschöne, bunte und von vielerlei Kreaturen besiedelte Unterwasserwelten. Dabei musst du aufpassen, nicht zu verhungern, zu verdursten, zu ersticken oder von riesigen Raubfischen verspeist zu werden. Auch der Bau einer Unterwasserbasis und das Verfolgen der Hintergrundgeschichte sind wichtige Bestandteile des Spiels. Das Single-Player-Game wurde zum Überraschungshit und verkaufte sich laut Publisher Krafton mehr als sieben Millionen Mal. 2021 erschien der Ableger «Subnautica: Below Zero». «Subnautica 2» behält das grundlegende Gameplay bei und bekommt zudem einen Koop-Modus.

Als offizielle Begründung für die Verschiebung nennt das Studio Feedback aus ersten Playtests: «Ein paar wenige Bereiche» müssen demnach vor dem Early-Access-Launch noch verbessert werden. Durch die zusätzliche Zeit können mehr Biome, mehr Fahrzeug-Upgrades, weitere Werkzeuge sowie mehr Tiere eingefügt werden. Auch die Story könne breiter ausgerollt werden. Zusammen mit der Pressemitteilung veröffentlichte das Studio einen ersten Gameplay-Trailer.

So weit, so gut (oder schlecht). Doch der verschobene Release ist nur die Spitze des Eisbergs: Hinter den Kulissen rumorte es in den vergangenen Tagen gewaltig. Nach und nach kommen Details ans Licht. Verschiebung folgt auf die Entlassung der Führungsriege

Am 2. Juli hatte der südkoreanische Publisher und Studio-Eigentümer Krafton überraschend mitgeteilt, die gesamte Führungsriege von Unknown Worlds auszutauschen: Die beiden Studio-Gründer Charlie Cleveland und Max McGuire Krafton sowie der CEO Ted Gill mussten gehen. Das restliche Team bleibt gemäß einer Mitteilung bestehen. Krafton hatte Unknown Worlds 2021 für 500 Millionen US-Dollar gekauft.

Ein Grund für die Entlassungen wurde zunächst nicht bekannt. In Kraftons offizieller Mitteilung zu den personellen Änderungen wünschte der Eigentümer den drei Ehemaligen noch alles Gute. Cleveland drückte in einem Beitrag auf Reddit drei Tage später seinen Schock über die Entlassung aus – und gab an, dass «Subnautica 2» für den Early Access bereit sei. Ging es um das Verhindern einer Bonuszahlung? Ein Bericht von Bloomberg (Paywall) vom 9. Juli hatte die Verschiebung vor deren offizieller Bestätigung bereits vorweggenommen. Und sieht dahinter einen rein finanziellen Grund: Bei der Übernahme des Studios war eine Bonuszahlung von 250 Millionen US-Dollar durch Krafton an das Entwicklerteam vereinbart worden – wenn gewisse Umsatzziele bis Ende 2025 erreicht werden.

Nach Bloomberg, das sich auf Quellen beruft, die nicht genannt werden wollen, habe Krafton die Verschiebung gegen den Willen des (ehemaligen) Führungsteams durchgesetzt. Durch den späteren Release von «Subnautica 2» können die Zielvereinbarungen nicht mehr erfüllt werden – der Bonus verfällt.

Base Building ist wieder zentraler Bestandteil in «Subnautica 2» – jetzt mit anderen Spielern zusammen.

Quelle: Gameplay-Trailer/Unknown Worlds

Schwere Anschuldigungen durch Krafton

Von «guten Wünschen» ist inzwischen keine Rede mehr. Ebenfalls am 9. Juli veröffentlichte Krafton ein Statement mit schweren Anschuldigungen an die ehemaligen Führungskräfte. Darin bestätigt der Publisher die 250-Millionen-Dollar-Vereinbarung und gibt an, das Geld in gutem Glauben bereits im Vorfeld zu 90 Prozent an die drei früheren Verantwortlichen ausgezahlt zu haben. Dafür habe man erwartet, dass diese sich aktiv an der Entwicklung des Games einbringen.

Der Screenshot zeigt das Statement, falls du es selbst nicht sehen kannst. Es erscheint auf der verlinkten Krafton-Startseite nur als Popup.

Quelle: Krafton

Cleveland, Gill und McGuire seien dem jedoch trotz mehrfacher Aufforderungen nicht nachgekommen. Cleveland habe sich stattdessen lieber einem privaten Filmprojekt gewidmet. Ursprünglich sei der Early-Access-Release von «Subnautica 2» bereits für Anfang 2024 angedacht gewesen, doch der fehlende Führungseinsatz habe lange Verzögerungen verursacht. Das restliche Entwicklerteam genieße aber weiterhin die volle Unterstützung durch Krafton.

Das Statement schließt mit den außergewöhnlich deutlichen Worten: «Das Verhalten der früheren Führung hat uns zutiefst enttäuscht und wir fühlen uns verraten, weil sie das Vertrauen, das unsere Fans in sie gesetzt haben, nicht eingelöst haben».

Der «Subnautica»-Nachfolger bekommt neue Unterwasserfahrzeuge.

Quelle: Gameplay-Trailer/Unknown Worlds

Beginn eines Rosenkrieges: Klagen folgen

Diese Anschuldigungen wollen die gefeuerten Führungskräfte nicht auf sich sitzen lassen. Auf Reddit nimmt Cleveland Stellung. Er wiederholt, dass «Subnautica 2» für den Release bereit sei. Er und seine beiden Kollegen hätten nun eine Klage gegen Krafton eingereicht.

Subnautica sei sein Lebenswerk und die Dinge müssen richtiggestellt werden. «Ein Multi-Milliarden-Dollar-Unternehmen in einem schmerzhaften, öffentlichen und vielleicht langwierigen Prozess zu verklagen, stand sicher nicht auf meiner Wunschliste», schreibt er. Ob er die Bonuszahlung, wie Krafton angibt, erhalten hat, gibt er nicht an – er stellt aber klar, dass das Geld wie alle bisherigen Profite dafür gedacht war, mit dem gesamten Team geteilt zu werden.

Wie der Entwicklungsstand von «Subnautica 2» nun wirklich aussieht, ist unbekannt. Es scheint aber, dass der Streit zwischen Gründern und Vätern des Games sowie dem Publisher einen Schatten auf die weitere Entwicklung wirft.

Titelbild: Unknown Worlds

