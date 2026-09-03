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Dyson lanciert tropfenförmige Warmluftbürste «Airsmooth»

Ein paar Tage noch, dann kommt Dysons neue Entwicklung in den Handel. Der «Airsmooth» soll Schwung ins Beauty-Sortiment bringen. Und in unsere Haare. Ich durfte die Warmluftbürste bereits inspizieren – und lehne mich interessiert nach vorne.

Dyson nennt den «Airsmooth» seine erste Warmluftbürste. So ganz einverstanden bin ich mit der Aussage nicht. Schliesslich verwende ich seit geraumer Zeit den Dyson «Airwrap»-Multistyler mit seinen verschiedenen Bürstenaufsätzen. Der Airsmooth ist vielmehr Dysons erste dedizierte Warmluftbürste. Ui, ui, ui, bin ich pingelig.

Im Gegensatz zum Airwrap lässt sich beim Airsmooth der Bürstenkopf nicht abnehmen.

Was ist eine Warmluftbürste? Eine Warmluftbürste ist ein elektrischer Haarstyler, der die Funktionen eines Föhns und einer Bürste kombiniert. Dadurch lassen sich die Haare beim Trocknen gleichzeitig kämmen, glätten und in Form bringen. Das Tool begünstigt vor allem voluminöse, glatte Frisuren mit sanften Wellen und Schwung in den Spitzen, also einen luftigen Blow-out-Look wie vom Profi.

Und jetzt, da wir dieses feine, aber wichtige Detail geklärt haben, kann ich sagen: Auf diesen Launch freue ich mich! Nicht nur, weil eine Warmluftbürste meinen aktuellen Styling-Präferenzen in die Karten spielt, sondern weil das einzigartige Design steile Erwartungen weckt.

Schauen wir uns das gute Teil doch mal an.

Für gewöhnlich kann ich mit Dysons Mood-Bildern nicht viel anfangen. Aber die hier gefallen mir.

Quelle: Dyson Der Airsmooth gut geschützt in der Sporttasche.

Quelle: Dyson

Das Bürstendesign

Warmluftbürsten kommen standardmässig mit einer Flach- oder Rundbürste daher. Der Airsmooth verfolgt mit seinem tropfenförmigen Modell einen ganz anderen Ansatz. Die Form soll für die perfekte Spannung im Haar sorgen und dabei lockige Strukturen dehnen, Längen glätten und Frizz reduzieren.

Der Bürstenkopf ist tropfenförmig.

Ich habe den Airsmooth kurz an zwei Strähnen ausprobiert. Erster Eindruck: Diese Bürste bietet Optionen – je nachdem, wie du sie hältst. Mit der schmalen, eng gerundeten Tropfenspitze zum Beispiel lässt sich prima Volumen in den Ansatz föhnen. Oder stark geschwungene Looks. Die grosse Rundung und die flachen Seiten hingegen glätten die Längen und zaubern weiche Wellen. Dabei gleiten die Borsten sanft durchs Haar und bieten dennoch ordentlich Widerstand. Das liegt gemäss Dyson an der «einzigartigen PivotFlex- und Anti-Snag-Borstentechnologie». Anders ausgedrückt: Dyson setzt auf ein duales Borstensystem.

Dyson setzt auf eine Schleifenstruktur statt auf Kugel-Borsten. So sind die Borsten angeordnet.

Quelle: Dyson

Die einen Borsten bilden an der Spitze eine kleine Schleife. Die Struktur soll elastisch nachgeben und so Verwicklungen und mechanische Schäden wie zum Beispiel Haarbruch verhindern. Die restlichen Borsten sind konisch. Sie sollen den Luftstrom präzise leiten und sich bis zu 90 Grad biegen lassen. Gemäss Dyson eignet sich der Airsmooth für alle Haarlängen und -strukturen.

Wie für Dyson üblich ist auch hier die intelligente Temperaturkontrolle mit am Start. Sie misst die Temperatur 100-mal pro Sekunde. Zwei Features machen den Airsmooth reisetauglich: die Schutzkappe, die du um die Borsten clippen kannst, und eine Universalstromversorgung.

Dank einer Schutzhülle bleiben die Borsten im Gepäck intakt. Die Settings auf einen Blick.

Ein ausführlicher Testbericht folgt, sobald ich das Gerät in die Finger bekomme.

Die Dyson Airsmooth Warmluftbürste ist ab dem 8. September erhältlich. Preispunkt: 249 Franken.

Titelbild: Natalie Hemengül

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