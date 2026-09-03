Dyson lanciert tropfenförmige Warmluftbürste «Airsmooth»
Ein paar Tage noch, dann kommt Dysons neue Entwicklung in den Handel. Der «Airsmooth» soll Schwung ins Beauty-Sortiment bringen. Und in unsere Haare. Ich durfte die Warmluftbürste bereits inspizieren – und lehne mich interessiert nach vorne.
Dyson nennt den «Airsmooth» seine erste Warmluftbürste. So ganz einverstanden bin ich mit der Aussage nicht. Schliesslich verwende ich seit geraumer Zeit den Dyson «Airwrap»-Multistyler mit seinen verschiedenen Bürstenaufsätzen. Der Airsmooth ist vielmehr Dysons erste dedizierte Warmluftbürste. Ui, ui, ui, bin ich pingelig.
Und jetzt, da wir dieses feine, aber wichtige Detail geklärt haben, kann ich sagen: Auf diesen Launch freue ich mich! Nicht nur, weil eine Warmluftbürste meinen aktuellen Styling-Präferenzen in die Karten spielt, sondern weil das einzigartige Design steile Erwartungen weckt.
Schauen wir uns das gute Teil doch mal an.
Das Bürstendesign
Warmluftbürsten kommen standardmässig mit einer Flach- oder Rundbürste daher. Der Airsmooth verfolgt mit seinem tropfenförmigen Modell einen ganz anderen Ansatz. Die Form soll für die perfekte Spannung im Haar sorgen und dabei lockige Strukturen dehnen, Längen glätten und Frizz reduzieren.
Ich habe den Airsmooth kurz an zwei Strähnen ausprobiert. Erster Eindruck: Diese Bürste bietet Optionen – je nachdem, wie du sie hältst. Mit der schmalen, eng gerundeten Tropfenspitze zum Beispiel lässt sich prima Volumen in den Ansatz föhnen. Oder stark geschwungene Looks. Die grosse Rundung und die flachen Seiten hingegen glätten die Längen und zaubern weiche Wellen. Dabei gleiten die Borsten sanft durchs Haar und bieten dennoch ordentlich Widerstand. Das liegt gemäss Dyson an der «einzigartigen PivotFlex- und Anti-Snag-Borstentechnologie». Anders ausgedrückt: Dyson setzt auf ein duales Borstensystem.
Die einen Borsten bilden an der Spitze eine kleine Schleife. Die Struktur soll elastisch nachgeben und so Verwicklungen und mechanische Schäden wie zum Beispiel Haarbruch verhindern. Die restlichen Borsten sind konisch. Sie sollen den Luftstrom präzise leiten und sich bis zu 90 Grad biegen lassen. Gemäss Dyson eignet sich der Airsmooth für alle Haarlängen und -strukturen.
Wie für Dyson üblich ist auch hier die intelligente Temperaturkontrolle mit am Start. Sie misst die Temperatur 100-mal pro Sekunde. Zwei Features machen den Airsmooth reisetauglich: die Schutzkappe, die du um die Borsten clippen kannst, und eine Universalstromversorgung.
Ein ausführlicher Testbericht folgt, sobald ich das Gerät in die Finger bekomme.
Die Dyson Airsmooth Warmluftbürste ist ab dem 8. September erhältlich. Preispunkt: 249 Franken.
Als Disney-Fan trage ich nonstop die rosarote Brille, verehre Serien aus den 90ern und zähle Meerjungfrauen zu meiner Religion. Wenn ich mal nicht gerade im Glitzerregen tanze, findet man mich auf Pyjama-Partys oder an meinem Schminktisch. PS: Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch mich.
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