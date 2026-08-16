Essence bringt Neuheiten! Die besten habe ich dir gleich herausgepickt
Essence bringt frischen Wind ins Standardsortiment. Unter anderem mit einem verstellbaren Eyeliner und einer Tubing-Version meiner Lieblings-Mascara.
So wirklich Herbst-Stimmung will beim Anblick dieser anstehenden Releases ja nicht aufkommen. Essence' Neuheiten für die zweite Jahreshälfte wirken – zumindest verpackungstechnisch – eher wie eine Ode an den Sommer. Auch okay, denn offiziell ist es mir zum aktuellen Zeitpunkt eh nicht möglich, meine liebste Jahreszeit zu bejubeln, ohne irgendwelche bösen Blicke zu kassieren ...
Meine persönlichen Highlights aus dem Sortiment teile ich wie immer hier mit dir. Los geht's.
Flick it! Precision Brush Liner
Es ist ein winziges Detail, das einfach alles verändert: eine abgeschrägte Pinselspitze! So ein Modell von Eyeliner habe ich zum ersten Mal in Thailand gesehen (und natürlich gekauft). Nur liess sich dort der Applikator nicht manuell einstellen, der Winkel war fix. Essence' Variante hingegen lässt sich bei Bedarf neigen. Auf diese Weise kannst du präziser im inneren Augenwinkel arbeiten, näher am Wimpernkranz entlangfahren oder den Flügel deines Liners ohne Verrenkungen ziehen. Die Formel soll wasserfest sein und mit matter Deckkraft überzeugen.
Lash Princess Tubing Smudge-Proof Mascara
Die Mascara-Linie «Lash Princess» wächst von Update zu Update. Das Original der ersten Stunde gehört zu meinen liebsten Wimperntuschen. Jetzt lanciert die Drogerie-Brand eine Version, die auf eine sogenannte Tubing-Formel setzt. Dabei bildet die Tusche einen flexiblen, röhrchenartigen Mantel um deine Wimpernhärchen. Dieser Film ist wischfest und lässt sich abends dennoch ganz leicht entfernen: Einfach mit warmem Wasser anfeuchten und mit Zeigefinger und Daumen sanft abziehen. Ich bin gespannt.
Milky Glazed Glossy Lip Balm
Dass sich Essence beim Verpackungsdesign von K-Beauty-Einflüssen inspirieren liess, sieht man den knuffigen Lippenprodukten nicht nur an – die Brand erwähnt es auch explizit in der Pressemappe. Die Milky Glazed Glossy Lip Balms setzen auf ein milchiges Farbergebnis und kombinieren dabei den pflegenden Aspekt eines Balsams mit dem Glanz eines Glosses. Erhältlich in sechs Farben.
Water Dew Serum Bronzer
Bronzer zum Herbstauftakt? Nicht unbedingt, was ich erwartet hätte. Andererseits: Warum eigentlich nicht? Farblich passt's doch irgendwie. Angereichert mit Squalan und Jojobaöl, sollen die Water Dew Serum Bronzer für ein «frisches, feucht wirkendes Finish» sorgen und dir einen Glow ins Gesicht zaubern. Mit dem kleinen knubbeligen Schwamm-Applikator in der Kappe soll das Auftragen besonders einfach gehen. Aus derselben Serie gibt es übrigens auch Blushes.
Die Produkte dürften spätestens ab Anfang September erhältlich sein. Auch auf Galaxus.
Als Disney-Fan trage ich nonstop die rosarote Brille, verehre Serien aus den 90ern und zähle Meerjungfrauen zu meiner Religion. Wenn ich mal nicht gerade im Glitzerregen tanze, findet man mich auf Pyjama-Partys oder an meinem Schminktisch. PS: Mit Speck fängt man nicht nur Mäuse, sondern auch mich.
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