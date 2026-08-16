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Essence bringt Neuheiten! Die besten habe ich dir gleich herausgepickt

Essence bringt frischen Wind ins Standardsortiment. Unter anderem mit einem verstellbaren Eyeliner und einer Tubing-Version meiner Lieblings-Mascara.

So wirklich Herbst-Stimmung will beim Anblick dieser anstehenden Releases ja nicht aufkommen. Essence' Neuheiten für die zweite Jahreshälfte wirken – zumindest verpackungstechnisch – eher wie eine Ode an den Sommer. Auch okay, denn offiziell ist es mir zum aktuellen Zeitpunkt eh nicht möglich, meine liebste Jahreszeit zu bejubeln, ohne irgendwelche bösen Blicke zu kassieren ...

Meine persönlichen Highlights aus dem Sortiment teile ich wie immer hier mit dir. Los geht's.

Was hat es mit dem Sortimentsupdate auf sich? Zweimal im Jahr wird das Sortiment der beliebten Drogeriemarke Essence umgestellt. Alte Produkte fliegen raus, neue ziehen ein – und ich bin hyped, weil es wieder viel zu entdecken gibt. Ich habe mich durch den neuen Herbst-/Winter-Katalog gewühlt und teile die Produkte mit dir, die mich besonders ansprechen.

Flick it! Precision Brush Liner

Es ist ein winziges Detail, das einfach alles verändert: eine abgeschrägte Pinselspitze! So ein Modell von Eyeliner habe ich zum ersten Mal in Thailand gesehen (und natürlich gekauft). Nur liess sich dort der Applikator nicht manuell einstellen, der Winkel war fix. Essence' Variante hingegen lässt sich bei Bedarf neigen. Auf diese Weise kannst du präziser im inneren Augenwinkel arbeiten, näher am Wimpernkranz entlangfahren oder den Flügel deines Liners ohne Verrenkungen ziehen. Die Formel soll wasserfest sein und mit matter Deckkraft überzeugen.

Essence verspricht eine wischfeste Performance.

Quelle: Essence

Lash Princess Tubing Smudge-Proof Mascara

Die Mascara-Linie «Lash Princess» wächst von Update zu Update. Das Original der ersten Stunde gehört zu meinen liebsten Wimperntuschen. Jetzt lanciert die Drogerie-Brand eine Version, die auf eine sogenannte Tubing-Formel setzt. Dabei bildet die Tusche einen flexiblen, röhrchenartigen Mantel um deine Wimpernhärchen. Dieser Film ist wischfest und lässt sich abends dennoch ganz leicht entfernen: Einfach mit warmem Wasser anfeuchten und mit Zeigefinger und Daumen sanft abziehen. Ich bin gespannt.

Damit sollen Panda-Augen beim Abschminken der Vergangenheit angehören.

Quelle: Essence Auch die Bürste sieht ganz nach meinem Gusto aus.

Quelle: Essence

Milky Glazed Glossy Lip Balm

Dass sich Essence beim Verpackungsdesign von K-Beauty-Einflüssen inspirieren liess, sieht man den knuffigen Lippenprodukten nicht nur an – die Brand erwähnt es auch explizit in der Pressemappe. Die Milky Glazed Glossy Lip Balms setzen auf ein milchiges Farbergebnis und kombinieren dabei den pflegenden Aspekt eines Balsams mit dem Glanz eines Glosses. Erhältlich in sechs Farben.

Was man eben so im Kühlschrank stehen hat ...

Quelle: Essence

Bitte einen Strawberry Whip, danke!

Quelle: Essence

Water Dew Serum Bronzer

Bronzer zum Herbstauftakt? Nicht unbedingt, was ich erwartet hätte. Andererseits: Warum eigentlich nicht? Farblich passt's doch irgendwie. Angereichert mit Squalan und Jojobaöl, sollen die Water Dew Serum Bronzer für ein «frisches, feucht wirkendes Finish» sorgen und dir einen Glow ins Gesicht zaubern. Mit dem kleinen knubbeligen Schwamm-Applikator in der Kappe soll das Auftragen besonders einfach gehen. Aus derselben Serie gibt es übrigens auch Blushes.

Erhältlich in den Farben Latte Drop, Honey Tan, Spritz Glow und Deep Beam.

Quelle: Essence

Die Produkte dürften spätestens ab Anfang September erhältlich sein. Auch auf Galaxus.

Titelbild: Essence

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