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Günstig und «sehr gut»: Dieser Lidschatten ist Saldo-Testsieger – trotz Nickelrückständen

Der Lidschatten von Catrice hat Saldo überzeugt. Also habe ich den Testsieger gleich selbst ausprobiert – und bin positiv überrascht. Kritik gibt es von mir trotzdem. Und zwar an der Produktauswahl, die das Konsumentenmagazin getroffen hat.

Er hat «die grösste Deckkraft». Mit diesen Worten beschreibt das Schweizer Konsumentenmagazin Saldo den Gewinner seines jüngsten Lidschatten-Tests: den Art Couleurs Eyeshadow von der Drogeriemarke Catrice. Farbe? «Bronze Bliss», ein warmer Bronze-Ton mit metallisch schimmerndem Effekt. Mit 1.75 Franken pro Gramm ist die Nuance das drittgünstigste unter den Testprodukten.

Weich im Auftragen: die Farbe Bronze Bliss.

Lidschatten Mengenrabatt EUR 7,66 EUR 3830,– / 1kg Catrice Art Couleurs Eyeshadow #255351, Bronze Bliss 1

Das Ergebnis überrascht mich. Nicht wegen des Preispunkts, sondern weil meine Erfahrungen mit Catrice-Lidschatten bisher eher zu wünschen übrig liessen. Gerade in Sachen Deckkraft. Aber hey, ich lass mich gerne vom Gegenteil überzeugen. Immerhin erhielt der Monolidschatten als einziger ein «sehr gut» und die Höchstnote 5,6. Also habe ich ihn mir kurzerhand bestellt. Meine Meinung dazu liest du ganz am Ende des Beitrags.

So hat Saldo getestet

Untersucht wurden 12 Puderlidschatten von verschiedenen Marken aus verschiedenen Preiskategorien. Saldo hat dabei zwei Schwerpunkte gesetzt.

Für den Praxistest haben zehn Expertinnen die Lidschatten auf dieselbe Weise aufgetragen und nach diversen Aspekten beurteilt: Deckkraft direkt nach dem Auftragen und nach sechs Stunden, Verschmieren und Farbverteilung.

Ein chemisches Labor untersuchte die Formeln auf heikle Inhaltsstoffe: krebserregende polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe, hautreizendes Formaldehyd (beide Stoffe wurden in keinem der Produkte nachgewiesen) und Nickel, das Allergien auslösen kann.

Klein und kompakt: der Art Couleurs Eyeshadow von Catrice.

«Einerseits ist Nickel als Zutat in Kosmetika in der EU und der Schweiz schon lange verboten, andererseits werden technisch unvermeidbare Verunreinigungen in Rohstoffen akzeptiert», heisst es im Saldo-Beitrag. Rückstände von Nickel wurden in allen Lidschatten nachgewiesen. Bei der Hälfte lag dieser Wert jedoch über 5 Milligramm pro Kilo. Diesen Grenzwert hat Saldo gesetzt. Er orientiere sich an den Angaben der österreichischen Gesundheitsbehörde AGES. Einen offiziellen Grenzwert gebe es nicht.

Catrice überzeugte Saldo nicht nur in der Anwendung, sondern auch im Labortest. Ein «gut» gab's für «Sandstone» von Mac. Vier genügende Noten gingen an Nyx, Sephora, Maybelline und Kiko Milano. Sechs Produkte kassierten ein «ungenügend». Darunter Naturkosmetikmarken wie Lavera, Annemarie Börlind und Santé. Hier findest du den Saldo-Beitrag mit allen Resultaten.

Meine Kritik am Saldo-Test

Saldo deckt mit der Auswahl an getesteten Produkten eine Bandbreite an Marken und Preiskategorien ab. Löblich. Willkürlich finde ich jedoch, dass sich unter den zwölf Produkten nicht nur Single Shadows befinden, sondern teilweise Paletten mit vier bis sechs Farben. Wurden hier alle getestet und dann ein Mittelwert ermittelt?

Lidschatten NYX Professional Make-Up Ultimate Edit Petite 1 Warm Neutrals 2 Lidschatten Lavera Eye shadows Signature Color (Eyeshadow) 2 g - Shade: 02 Walnut Braun Lidschatten Sante Aura Shades 03 Solaris Lidschatten NYX Professional Make-Up Ultimate Edit Petite 1 Warm Neutrals 2 Lidschatten Lavera Eye shadows Signature Color (Eyeshadow) 2 g - Shade: 02 Walnut Braun Lidschatten Sante Aura Shades 03 Solaris

Diese drei wurden auch getestet. Die Wertungen von links nach rechts: Genügend (4,5), Ungenügend (3,9), Ungenügend (3,8)

Ein weiterer Punkt: Wie Saldo selbst im Beitrag betont, hängt die Deckkraft eines Produkts «von seiner Mischung aus Wachsen, Ölen, Tonerde, Farbpigmenten und Glimmer ab.» Und diese Mischung fällt je nach Effekt und Finish grundsätzlich anders aus. Im Test wurden jedoch matte und schimmernde Formeln miteinander verglichen. Und unterschiedliche Nuancen. Das kann man unter dem Aspekt heikler Inhaltsstoffe machen. In puncto Deckkraft und Farbverteilung finde ich einen Praxis-Test hingegen eher schwierig.

Das wird am Beispiel von Santés Aura Shades sichtbar. Der Lidschatten, der es in die Auswahl geschafft hat, ist gemäss Eigenbeschreibung als leichter Topper gedacht. Also für einen Hauch von Schimmer, der sich gemäss Herstellerangaben «wie ein Schleier» über das Lid legen soll. Da verwundert es mich nicht, dass dieser Kosmetikartikel in Sachen Deckkraft absäuft. Konsequenter wäre es gewesen, Lidschatten auszuwählen, die sich in Farbton und Finish ähneln.

Das sind meine Erfahrungen mit «Bronze Bliss»

Wir führen den Testsieger im Sortiment, weshalb ich es mir nicht nehmen lassen wollte, mir selbst eine Meinung zu bilden. Zumindest, was den Praxis-Teil anbelangt. Bereits beim Swatchen auf meiner Hand beeindruckt mich die Performance. Die Farbe lässt sich mit dem Finger gut aufnehmen und ebenmässig auftragen. Die Textur ist buttrig, das Finish farbintensiv und seidig-schimmernd. Ob der Lidschatten auch auf meinem Auge so eine gute Figur macht?

Am unteren Lidrand sorgt ein Pinsel im Vergleich zum Finger für mehr Präzision.

Ich trage eine hauchdünne Concealer-Schicht auf mein Lid auf. Sie fungiert als klebrige Base, an der das Puder haften kann. Auf meine Geheimwaffe, die jeden Schimmer-Lidschatten zum Marathonläufer upgraded, verzichte ich hier. Aufgetragen wird mit dem Finger und tupfenden Bewegungen. Die Übergänge verblende ich im Nu mit einem schmalen Pinsel. Das geht nicht nur fix, sondern sieht auch wirklich gut aus.

Acht Stunden und eine Yogastunde später ist er immer noch deutlich zu sehen. Zwar hat er sich etwas nach oben hin abgetragen, doch auf meinem beweglichen Lid entlang der Wimpern ist der Lidschatten noch sehr prominent vertreten. Von mir gibt's ein 👍🏼 und ein fettes Danke an Saldo für die Empfehlung!

Titelbild: Natalie Hemengül

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