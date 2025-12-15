News & Trends 4 2

Ein E-Koffer und ein E-Foilboard punkten beim German Design Award

Die Jury des German Design Awards 2026 hat entschieden. Aus der Vielzahl der Preisträger stelle ich dir drei Neuheiten aus dem Bereich Sport, Outdoor und Lifestyle vor, die meine Aufmerksamkeit geweckt haben.

Die Gewinner der German Design Awards 2026 kommen aus ganz unterschiedlichen Lebensbereichen – von Architektur über Kommunikation bis zum Produktdesign. Doch die folgenden Eigenschaften sollen sie alle verkörpern: Innovation, Kreativität und die Fähigkeit, die Zukunft zu gestalten. Die Preisträger wurden bereits online veröffentlicht, die Preisverleihung findet am 6. Februar 2026 in Frankfurt am Main statt.

Ein Kinderkoffer wird zum fahrbaren Untersatz

Bei den prämierten Produkten im Bereich Sport, Outdoor und Lifestyle ist mir zunächst der E-Koffer aufgefallen. Der elektrische «Eco Move» soll gestressten Eltern das Reisen mit ihren Kindern erleichtern. Aus dem Trolley wird dank Akku ein Kinderfahrzeug mit einer Reichweite von bis zu 20 Kilometern. So sollen lange Wege im Flughafen kein Problem mehr sein, sagt zumindest der Hersteller.

Der Koffer ist bisher nicht in unserem Sortiment zu finden. Dafür aber viele andere ohne Antrieb. Und wie sehr selbst manuell gezogene Kinderkoffer das Reisen erleichtern können, erfährst du im Bericht meines Kollegen Patrick Vogt.

Der Trolley bietet Raum für Handgepack. Dank Akku wird er zum fahrbaren Untersatz für Kinder.

Quelle: German Design Award

Ein Surf-Foil-Board mit elektrischem Antrieb Foilen, also mithilfe eines Tragflächensystems übers Wasser zu schweben, ist aktuell der Trendsport schlechthin. In verschiedenen Disziplinen werden weltweit Wettkämpfe ausgetragen und auf den Seen und Meeren tummeln sich vermehrt Foil-Begeisterte. (Ich weiss, wovon ich spreche, mich hat das Foil-Fieber auch gepackt.) Um den Einstieg in die Sportart zu erleichtern, bieten verschiedene Hersteller E-Foils an.

Die Jury der German Design Awards hat das Fliteboard «Ultra L2» mit einem Preis ausgezeichnet. Es sei mit 18,3 Kilo das leichteste E-Foil-Board und überzeuge durch Leistung und Design, heisst es in der Begründung zum Award. Wichtig zu wissen: In der Schweiz sind E-Foils generell nicht zugelassen.

Das E-Foil-Board soll besonders leicht und dennoch leistungsfähig sein.

Quelle: German Design Award

Wasserdichte Handschuhe mit Daunenfüllung Neben den E-Produkten schaute ich bei den Preisträgern nach etwas Handfestem für die kalte Jahreszeit – ohne Akku, App oder Ähnlichem. Der «Down Spirit Gore-Tex» von Reusch erfüllt diesen Anspruch. Die Jury lobte besonders die hochwertigen Materialien wie Daunen und Ziegenleder sowie die Ausrichtung auf Langlebigkeit.

Und: Diesen Handschuh wie auch andere des Herstellers Reusch findest du bei uns im Sortiment.

Handschuhe Reusch Down Spirit GTX 10 3

Titelbild: Steffen Matthes / German Design Award

