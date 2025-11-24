News & Trends 6 2

Ein Gepäckträger für jedes Fahrrad: ISPO Award für simple Idee

Körbe klappern, Taschen schwingen: Der Transport von Gegenständen mit dem Velo kann nervig sein. Das deutsche Designunternehmen WN Products bringt unter dem Markennamen Flectr eine einfache Lösung auf den Markt. Der CargoMate hat auch gleich einen Preis gewonnen.

Ein Gepäckträger für jedes Velo. Diese einfache Idee hat die Fachjury der internationalen Sportmesse ISPO, die vom 30. November bis zum 2. Dezember in München stattfindet, auf Anhieb überzeugt. Und den CargoMate von Flectr mit einem Preis ausgezeichnet. Sie schreibt dazu:

«Der Flectr CargoMate ist mehr als ein cleveres Produkt – er ist ein Statement für die Zukunft des Radfahrens. In einer Zeit, in der Städte sich wandeln und das Fahrrad zur tragenden Säule nachhaltiger Mobilität wird, braucht es Zubehör, das so flexibel ist wie seine Nutzerinnen und Nutzer.»

Der CargoMate kann bis zu fünf Kilo tragen und ist vollständig recycelbar.

Quelle: Flectr

Alltagstauglichkeit dank durchdachtem Design

Weiter schreibt die Jury der ISPO in einer Mitteilung: «Ob Gravelbike, E-Bike, Cityrad oder Hardtail – das universelle Befestigungssystem sorgt für perfekte Kompatibilität. Ganz ohne Werkzeug, ganz ohne Aufwand, ganz ohne feste Bauteile. Die Montage dauert nur 30 Sekunden, und das Abnehmen geht ebenso schnell.»

Das Design des CargoMate trage unverkennbar die Handschrift von Flectr: Es sei minimalistisch, funktional und elegant. Der einteilige Edelstahlrahmen sorge für hohe Stabilität bei geringem Gewicht. Durchdachte Ösen an den richtigen Stellen und ein cleveres Schnellspannsystem machten das Verstauen und Sichern unterschiedlichster Lasten zum «Kinderspiel».

«Der CargoMate punktet – neben seiner kompromisslos einfachen Anbringung – vor allem durch sein vielseitiges und zeitsparendes Gurtsystem und das frische Aussehen mit textilen Komponenten.», sagt dazu Jörg Neugebauer, einer der beiden Designer des CargoMate.

Das Projekt wurde über Kickstarter finanziert.

Der CargoMate in sechs Farben und vielen Kombinationsmöglichkeiten.

Quelle: Flectr

Produktspezifikationen

individuell anpassbar: zwei Rahmenoberflächen, sechs farbige Cover und neun verschiedenfarbige Spanngummis ergeben über 100 mögliche Farbkombinationen

Gewicht: 670 Gramm

Traglast: maximal fünf Kilogramm

Preis: 99 €

Der neue CargoMate von Flectr ist bereits auf dem Markt. Die Kolleginnen und Kollegen sind in der Zwischenzeit ständig daran, das Sortiment für Velofans zu erweitern. Alle aktuell verfügbaren Gepäckträgersysteme findest du jetzt schon hier.

Titelbild: Flectr

