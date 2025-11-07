Scott präsentiert mit dem Fastlane ein neues E-Rennvelo

News & Trends
von Patrick Bardelli
Mit dem neuen Fastlane bringt Scott ein elektrisches Rennvelo mit «sportlicher Performance und dezenter Unterstützung». Es wurde für Fahrerinnen und Fahrer entwickelt, die sich ein natürliches Fahrgefühl mit einem zusätzlichen Schub bei Anstiegen wünschen.
Das Fastlane soll «die Leichtigkeit eines klassischen Rennvelos in die Welt der E-Roadbikes bringen». Das schreibt Scott in einer Medienmitteilung. Das Premium-Modell wiegt dabei knapp zehn Kilogramm. Der Antrieb liefert gemäss Hersteller bis zu 40 Nm Drehmoment und soll für eine gleichmässige, harmonische Unterstützung sorgen.
Weiter schreibt Scott: «Der Motor arbeitet nahezu geräuschlos und reagiert feinfühlig auf den Fahrstil – die Unterstützung fühlt sich natürlich an, wie ein leichter Rückenwind, der genau dann einsetzt, wenn er gebraucht wird. Auf flacher Strecke beschleunigt das Fastlane bis 25 km/h, bevor sich der Antrieb nahtlos deaktiviert. Das Ergebnis ist ein flüssiges, authentisches Rennradgefühl ganz ohne spürbaren Widerstand.»
Das Fastlane gibt sich gemäss Scott optisch zurückhaltend – die offiziellen Fotos bestätigen das. Der schlanke Unterrohrakku und die im Tretlager integrierte Antriebseinheit würde sich nahtlos in das Design einfügen, sodass das Rad auf den ersten Blick kaum als E-Bike zu erkennen sei. Die Bedienelemente und Anzeigen sind dezent platziert: «Das Lenkerend-Display informiert über Akkustand und Unterstützungsmodus, während die Tasten zum Moduswechsel unauffällig an den Lenkerhörnchen sitzen.»
Alle Systeme – von der Beleuchtung bis zur Schaltung – sind mit dem Hauptakku verbunden. Das reduziere Kabel, vereinfache das Laden und sorge für ein aufgeräumtes Gesamtbild.
Gemäss Mitteilung lassen sich die drei Unterstützungsmodi – Eco, Mid und High – während der Fahrt über die Bedienelemente am Lenker wechseln, ohne die Position zu verändern. Die ANT+-Schnittstelle ermöglicht die Verbindung mit gängigen Fahrradcomputern, um Fahrdaten und Akkustand jederzeit im Blick zu behalten.
Der im Rahmen verbaute 290 Wh-Akku soll in drei Stunden vollständig geladen sein. Für längere Touren steht zudem ein 160 Wh Range Extender zur Verfügung, der in Form und Gewicht einer Trinkflasche entspricht und sich ohne Werkzeug einsetzen lässt.
Die Fastlane-Serie umfasst drei Modelle – alle basierend auf demselben Carbonrahmen und Antrieb:
Alle Varianten verfügen über ein integriertes Rücklicht, 34 Millimeter Schwalbe Reifen und sind für den Range Extender vorbereitet.
Vom Radiojournalisten zum Produkttester und Geschichtenerzähler. Vom Jogger zum Gravelbike-Novizen und Fitness-Enthusiasten mit Lang- und Kurzhantel. Bin gespannt, wohin die Reise noch führt.
