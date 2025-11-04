Avinox ergänzt E-Bike-Ökosystem mit neuem Frontlicht

News & Trends
von Patrick Bardelli
Mit einem neuen Frontlicht bringt Avinox sein erstes Zubehörteil auf den Markt. Amflow ist der erste Partner, der das kompakte, leichte Frontlicht den Fahrerinnen und Fahrern anbietet.
Angetrieben von LEDs liefert das Avinox-Frontlicht gemäss Hersteller einen fokussierten, weitreichenden Lichtstrahl und erreicht im Fernlichtmodus bis zu 1200 Lumen. Die innenliegende Reflektorfläche der Lampe wurde optimiert, um das Licht gleichmässig zu verteilen und so selbst auf anspruchsvollem Gelände eine klare Sicht zu gewährleisten. Das erste mit dem Avinox-Frontlicht ausgestattete Fahrrad ist laut Mitteilung das Amflow PL. Weitere Bikes sollen folgen.
Vom Radiojournalisten zum Produkttester und Geschichtenerzähler. Vom Jogger zum Gravelbike-Novizen und Fitness-Enthusiasten mit Lang- und Kurzhantel. Bin gespannt, wohin die Reise noch führt.
Mit einem Gewicht von 105 Gramm und den Massen 69 × 53 × 51 Millimeter ist das neue Frontlicht eine kompakte Lösung, die ab sofort für Avinox-E-Bikes erhältlich ist. Damit ist es das erste Zubehörteil, das Avinox – das zum chinesischen Drohnenhersteller DJI gehört – seit seinem Markteintritt auf der Eurobike 2024 herausbringt. Als erster Partner werden die E-Bikes von Amflow mit dem neuen Zubehör ausgerüstet.
«Avinox wird kontinuierlich Innovationen für die E-Bike-Community entwickeln und startet mit der Erweiterung des Angebots über das Flaggschiff Antriebssystem hinaus mit der Einführung des Avinox Frontlichts», sagt dazu Ferdinand Wolf, Product Experience Director bei Avinox. «Das Gewicht ist einer der wichtigsten Faktoren bei E-Bike-Zubehörteilen, und wir sind überzeugt, dass die Fahrerinnen und Fahrer von der Leichtigkeit unseres Frontlichts begeistert sein werden.»
Das neue Frontlicht ist gemäss Hersteller nahtlos in das E-Bike-Antriebssystem von Avinox integriert und lässt sich kabellos steuern. Es wird dabei vom leistungsstarken Akku des Systems betrieben. Gesteuert wird die Leuchte, ohne dabei die Augen von der Strasse zu nehmen. «Durch einfaches Tippen auf einen der beiden drahtlosen Controller wechseln Fahrerinnen und Fahrer zwischen Fern- und Abblendlicht und erhalten stets die passende Ausleuchtung – sei es bei abendlichen Mountainbike-Touren oder bei mittäglichen Fahrten durch die Innenstadt», schreibt der Hersteller in seiner Medienmitteilung.