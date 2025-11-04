Deine Daten. Deine Wahl.

Avinox
News & Trends
100

Avinox ergänzt E-Bike-Ökosystem mit neuem Frontlicht

Patrick Bardelli
4.11.2025

Mit einem neuen Frontlicht bringt Avinox sein erstes Zubehörteil auf den Markt. Amflow ist der erste Partner, der das kompakte, leichte Frontlicht den Fahrerinnen und Fahrern anbietet.

Avinox-Systemintegration

LED-Beleuchtungstechnologie

Angetrieben von LEDs liefert das Avinox-Frontlicht gemäss Hersteller einen fokussierten, weitreichenden Lichtstrahl und erreicht im Fernlichtmodus bis zu 1200 Lumen. Die innenliegende Reflektorfläche der Lampe wurde optimiert, um das Licht gleichmässig zu verteilen und so selbst auf anspruchsvollem Gelände eine klare Sicht zu gewährleisten. Das erste mit dem Avinox-Frontlicht ausgestattete Fahrrad ist laut Mitteilung das Amflow PL. Weitere Bikes sollen folgen.

Titelbild: Avinox

Patrick Bardelli
