News & Trends 5 0

Scorpion XC RH: der schnellste MTB-Reifen von Pirelli

Made in Italy aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk: Pirelli präsentiert mit dem Scorpion XC RH den schnellsten MTB-Rennreifen seines Cross-Country-Sortiments.

Tempo ist Trend. Nicht nur in der Formel 1, wo Pirelli als globaler Reifenpartner die Teams ausrüstet. Das lässt sich aktuell zum Beispiel auch im Gravelbereich beobachten. Das gemütliche Bikepacking war gestern. Speed ist Trumpf: Sei es bei den Bikes, die mit aggressiver Geometrie auf Schnelligkeit ausgelegt sind. Oder bei den Komponenten, wie beispielsweise Laufrädern und Reifen. Eine Entwicklung, die sich auch auf dem Trail fortsetzt.

Race-Mischung und spezielles Laufflächenprofil

Pirelli bringt mit dem neuen Scorpion XC RH einen Mountainbike-Reifen auf den Markt, der laut Mitteilung zu 100 Prozent in Mailand hergestellt wird. Der «schnellste MTB-Reifen unseres Cross-Country-Sortments besteht aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk», schreibt das Unternehmen weiter.

Der Scorpion XC RH ergänzt gemäss Hersteller das Cross-Country-Topsegment und reiht sich neben den kürzlich eingeführten Modellen RC und M ein.

Lite-Karkasse und neue Prowall

Wie die Scorpion XC RC und M sind auch die neuen RH-Modelle laut Pirelli mit zwei Hochleistungskarkassen erhältlich: der klassischen LITE und der neu entwickelten ProWALL. «Letztere überzeugt durch eine neue Verteilung des Gewebes, ebenfalls 120-TPI-Nylon, und verstärkte Flanken für maximalen Schutz und Stabilität.»

Der neue Reifen in der Grösse 29 x 2,4 ist mit Grafiken in der Standardversion und der Team Edition erhältlich.

Titelbild: pirellicycling

Dieser Artikel gefällt mir! 5 Personen gefällt dieser Artikel







