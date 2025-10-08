Scorpion XC RH: der schnellste MTB-Reifen von Pirelli

News & Trends
Shimano aktualisiert SPD-Cleat nach 30 Jahren
von Patrick Bardelli
Made in Italy aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk: Pirelli präsentiert mit dem Scorpion XC RH den schnellsten MTB-Rennreifen seines Cross-Country-Sortiments.
Tempo ist Trend. Nicht nur in der Formel 1, wo Pirelli als globaler Reifenpartner die Teams ausrüstet. Das lässt sich aktuell zum Beispiel auch im Gravelbereich beobachten. Das gemütliche Bikepacking war gestern. Speed ist Trumpf: Sei es bei den Bikes, die mit aggressiver Geometrie auf Schnelligkeit ausgelegt sind. Oder bei den Komponenten, wie beispielsweise Laufrädern und Reifen. Eine Entwicklung, die sich auch auf dem Trail fortsetzt.
Pirelli bringt mit dem neuen Scorpion XC RH einen Mountainbike-Reifen auf den Markt, der laut Mitteilung zu 100 Prozent in Mailand hergestellt wird. Der «schnellste MTB-Reifen unseres Cross-Country-Sortments besteht aus FSC-zertifiziertem Naturkautschuk», schreibt das Unternehmen weiter.
Der Scorpion XC RH ergänzt gemäss Hersteller das Cross-Country-Topsegment und reiht sich neben den kürzlich eingeführten Modellen RC und M ein.
Wie die Scorpion XC RC und M sind auch die neuen RH-Modelle laut Pirelli mit zwei Hochleistungskarkassen erhältlich: der klassischen LITE und der neu entwickelten ProWALL. «Letztere überzeugt durch eine neue Verteilung des Gewebes, ebenfalls 120-TPI-Nylon, und verstärkte Flanken für maximalen Schutz und Stabilität.»
Der neue Reifen in der Grösse 29 x 2,4 ist mit Grafiken in der Standardversion und der Team Edition erhältlich.

Wie der italienische Hersteller Pirelli in einer Mitteilung schreibt, wurde der neue RH (Racing Hardpack) «speziell für moderne und spektakuläre Cross-Country-Rennen entwickelt, bei denen die maximale Geschwindigkeit ebenso wichtig ist wie die Kontrolle über das Fahrrad. Er eignet sich ideal für Rennen, bei denen Laufruhe oberste Priorität hat, und ist für überwiegend kompakten Untergrund ausgelegt, ohne dass die Kurvenhaftung auf gemischtem Untergrund übermässig beeinträchtigt wird.»
Das Geheimnis des neuen Scorpion XC RH liegt gemäss Hersteller in seinem Profildesign und in der speziell entwickelten Race XC-Mischung. Die Kombination aus innovativer Gummimischung und Racing-Design, flach in der Mitte aber mit ausgeprägten seitlichen Stollen, sorge dafür, dass der neue Reifen energieeffizient rollt und gleichzeitig Geschwindigkeit und Kontrolle biete. Das Laufflächenprofil des RH habe einen breiten, kompakten Mittelbereich mit dichten Stollen mit abgesenktem Profil. Er biete eine aussergewöhnliche Rollleistung, absorbiere Vibrationen und habe eine gute Bodenhaftung, so Pirelli weiter.