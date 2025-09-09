News & Trends 6 0

Shimano aktualisiert SPD-Cleat nach 30 Jahren

Mit dieser Cleat soll das Ein- und Ausklicken in die Pedale ganz einfach gelernt werden. Shimano bringt eine überarbeitete Version des Klassikers für einen multidirektionalen Einstieg.

Shimano belebt seine Pedal-Tradition neu. Wie das Unternehmen in einer Mitteilung schreibt, präsentieren die Japaner mit der neuen CL-MT001 SPD-Cleat die erste grössere Aktualisierung seit fast 30 Jahren. Diese Cleat wurde gemäss Hersteller für eine Vielzahl von Fahrerinnen und Fahrern entwickelt – von modernen Trail- und Enduro-Rennfahrerinnen und -fahrern bis hin zu Alltagspendlern und Einsteigerinnen, die das Ein- und Ausklicken lernen möchten. Sie bietet einen multidirektionalen Einstieg für ein leichteres Einrasten.

Multi-Entry-Funktionalität

Seit ihrer Einführung im Jahr 1995 hat sich die Shimano-Cleat zur bewährten Wahl für Millionen von Bikerinnen und Bikern auf der ganzen Welt entwickelt. Angesichts der Fortschritte in der Pedal- und Schuhtechnologie sowie der sich wandelnden Anforderungen hat der Hersteller laut eigener Aussage die Gelegenheit genutzt, «die Schnittstelle zwischen Pedal und Cleat von Grund auf zu überdenken.»

Weiter schreibt Shimano: «Während die ursprüngliche SH51-Cleat einen Ansatz mit der Zehenseite zuerst und einmaligem Einrasten erfordert, ermöglicht die CL-MT001 den Fahrerinnen und Fahrern, das Pedal auf verschiedene Arten zu betätigen.»

Das bedeutet, dass sich die Fahrerin oder der Fahrer entweder auf herkömmliche Weise zuerst mit der Vorderseite und dann mit der Rückseite oder zuerst mit der Rückseite und dann mit der Vorderseite in das Pedal einrasten können. Oder einfach direkt nach unten tretend eine schnelle und zuverlässige Verbindung zwischen Cleat und Pedal herstellen.

Neben Sattel und Lenker einer der drei Kontaktpunkte auf dem Bike: das Pedal.

Quelle: Shimano

Die neue CL-MT001-Schuhplatte ist laut Mitteilung mit allen bestehenden Shimano SPD-Pedal- und -Schuhsystemen mit zwei Schrauben kompatibel, sodass Fahrerinnen und Fahrer ihre aktuelle Ausstattung nicht ersetzen müssen.

Ob und ab wann wir die neue CL-MT001 SPD-Cleat von Shimano im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wenn möglich, werden wir die Technologie dann testen und darüber berichten.

Titelbild: Shimano

