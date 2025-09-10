News & Trends 9 1

Polartec AirCore von Castelli will Atmungsaktivität neu definieren

Castelli und Polartec spannen zusammen und bringen mit Polartec AirCore ein neues Material auf den Markt. Vorerst kommt die Technologie in einer Fahrradjacke zum Einsatz. Weitere Produkte sollen folgen.

Der italienische Hersteller von Radsportbekleidung Castelli hat gemeinsam mit dem amerikanischen Funktionsstoffpionier Polartec ein nach eigenen Angaben «revolutionäres neues Material» entwickelt. Das Polartec AirCore soll ein wahrer Wunderstoff sein. Zumindest, wenn man der Medienmitteilung von Castelli Glauben schenken will.

Das erste Produkt mit der neuen Technologie ist die «Perfetto RoS 3» Jacke, laut Hersteller die «perfekte Jacke bei Regen oder Sonnenschein». Die Kombination aus Luftdurchlässigkeit und Polartecs Nanofasermembran sorge dafür, dass Polartec AirCore die Fahrerin oder den Fahrer trocken hält und gleichzeitig die Winddichtigkeit und Wasserabweisung des Gewebes gewährleistet.

Allerdings kann Wasserdampf von innen nach aussen nur dann entweichen, wenn dieser in der Atmosphäre auch aufgenommen werden kann. Wenn die Luftfeuchtigkeit ausserhalb der Jacke bei Regen nahezu 100 Prozent beträgt, wird's im Inneren trotzdem feucht. Das ist nicht verwunderlich, sondern Physik. Da nützen auch die blumigsten Marketingversprechen eines Herstellers nichts.

Nichtsdestotrotz oder gerade deshalb werde ich die neue Jacke in den nächsten Wochen ausführlich testen und über meine Eindrücke berichten. Castelli hat mir dazu ein Exemplar zur Verfügung gestellt.

Wunderstoff oder bloss cleveres Marketing? Polartec AirCore.

Quelle: Castelli

Im Wesentlichen wind- und wasserdicht

Wie der Hersteller weiter schreibt, «ist das Material im Wesentlichen wind- und wasserdicht.» Was das genau heisst? «Die Jacke wurde so konstruiert, dass sie eine sehr kleine, kaum wahrnehmbare Luftmenge durchlässt, die Schweiss aufnimmt und nach aussen leitet. So bleiben Fahrerinnen und Fahrer trockener, als es mit einer Membranjacke je möglich gewesen wäre.»

Labortests hätten gezeigt, dass das neue Material eine Luftdurchlässigkeit von 0,7 Kubikfuss pro Minute (CFM) biete – im Gegensatz zu den meisten Konkurrenzstoffen, die überhaupt keine Luftdurchlässigkeit aufweisen würden. Auch bei der Wasserdampfdurchlässigkeit (MVTR) schneidet die Jacke mit 35 000 g/m²/24 Stunden hervorragend ab. Das bedeutet, dass innert 24 Stunden pro Quadratmeter 35 Kilogramm Wasserdampf entweichen können. Zur Einordnung: Ab 10 000 gilt eine Membran als sehr atmungsaktiv, die allerbesten schaffen bis zu 40 000. Dieser branchenübliche MVTR-Wert berücksichtige jedoch nicht die Luftdurchlässigkeit und habe daher kaum eine wirkliche Aussagekraft.

AirCore ist gemäss Mitteilung zudem im Wesentlichen wasserdicht. Auch hier wird die Bezeichung «im Wesentlichen» bewusst verwendet, da Stoffe in vielen Ländern einen hydrostatischen Drucktestwert von 10 000 mm erreichen müssen. Das heisst, eine 10 000 mm hohe Wassersäule kann auf einen Stoff gedrückt werden, bevor Wasser durchdringt, damit dieser als wasserdicht gilt. Weiter schreibt Castelli: «In der Realität fällt Regen nur mit einem hydrostatischen Druck von etwa 800 mm. Der Testwert von 5000 mm, den AirCore erreicht, bedeutet also, dass normaler Regen mit 6,25-mal mehr Kraft fallen müsste, um das Gewebe zu durchdringen. Das bedeutet, dass AirCore funktional wasserdicht ist und Radfahrer unter den unterschiedlichsten Bedingungen trockener bleiben.»

Der neue Stoff von Castelli und Polartec ist «im Wesentlichen» wind- und wasserdicht.

Quelle: Castelli

100 Prozent PFAS-frei

Das Gewebe ist zu 100 Prozent PFAS-frei, da Ober- und Rückseite aus recyceltem Polyester gestrickt sind. Steve Smith, Head of Cycling der MVC Group, schreibt dazu: «Angesichts der neuen PFAS-freien Ära wollten wir bei der Entwicklung unserer «Perfetto RoS 3» Jacke ganz von vorne beginnen. Im Gespräch mit verschiedenen Stofflieferanten, Ingenieuren und Wissenschaftlern aus aller Welt fanden wir in Polartec eine Marke, die unsere Ziele wirklich verstand.»

Weitere Features

reflektierende, verschweisste Schulternähte für zusätzlichen Regenschutz

Belüftungsöffnungen mit Reissverschluss an den Seiten

YKK Vislon-Reissverschluss oben und unten für einfaches Gleiten, abgedeckt für zusätzlichen Wind- und Regenschutz

drei Rückentaschen mit Abflusslöchern

verlängerter Rücken zum Schutz vor Spritzwasser

reflektierende Details an den Taschenböden

hoher Kragen gegen Zugluft

Die Herrenjacke ist in den folgenden vier Farbvarianten zum Preis von 249,95 Euro erhältlich: Rich Red/Black Reflex, Light Black/Silver Reflex, Mocha/Black Reflex und Pool Blue/Black Reflex.

Die Damenjacke gibt es in den Farbvarianten: Hibiscus/Black Reflex, Pool Blue/Black Reflex, Mango Mojito/Black Reflex und Light Black/Silver Reflex.

Castelli wird gemäss Mitteilung in Kürze weitere AirCore-Kleidungsstücke auf den Markt bringen.

Ob und ab wann wir die neue «Perfetto RoS 3» Jacke von Castelli im Sortiment haben werden, klärt unsere Einkaufsabteilung ab. Wir werden die Technologie testen und darüber berichten.

Titelbild: Castelli

