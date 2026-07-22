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Eine zum Tauchen und eine für den Alltag: zwei neue Smartwatches von Samsung

Samsung spendiert seinen neuen Smartwatches größere Akkus und erstmals Snapdragon-Chipsätze. Das Outdoormodell Galaxy Watch Ultra 2 optimiert der Hersteller fürs Tauchen und die Watch 9 erhält einen neuen Fitness Index.

Zusammen mit drei neuen Falt-Smartphones hat Samsung beim «Unpacked»-Event in London zwei neue Smartwatches vorgestellt. Das Augenmerk liegt dabei auf dem robusten Outdoormodell Galaxy Watch Ultra 2. Sie ist dünner geworden und bietet trotzdem Platz für einen größeren Akku. Zusätzlich geht Samsung eine Kooperation mit einem Hersteller von Tauchausrüstung ein. Die Galaxy Watch 9 profitiert vor allem von neuer Software, erhält aber ebenfalls eine größere Batterie.

Galaxy Watch Ultra 2: Tauchen, Trail-Running und mehr

Die Galaxy Watch Ultra 2 bleibt vergleichsweise groß, ist aber kleiner als ihre Vorgängerin. Samsung hat die Dicke um zwölf Prozent von 12,1 auf 10,7 Millimeter reduziert. Die Armbänder sind nur noch 1,9 statt 2,9 Millimeter dick. Das Display ist dagegen auf 1,52 Zoll gewachsen, dafür ist die Lünette um den Touchscreen herum schmaler geworden. Mit einer Helligkeit von 5000 Nits handelt es sich Samsung zufolge um das hellste Smartwatch-Display auf dem Markt.

Optisch geht die Watch Ultra 2 das Designupdate vom letzten Jahr mit und hat ein rundes Display auf einer eckigeren Fläche.

Trotz der reduzierten Dicke erhöht Samsung die Akkukapazität um 35 Prozent. Statt 590 mAh bietet die Watch Ultra 2 jetzt 800 mAh. Konkrete Angaben zu den Auswirkungen auf die Akkulaufzeit macht Samsung allerdings nicht. Bei den Chipsätzen vertraut der Hersteller dieses Jahr erstmals nicht auf die hauseigene Produktion, sondern nutzt den Snapdragon Wear Elite von Qualcomm. Dieser soll im Vergleich zur ersten Watch Ultra 35 Prozent mehr CPU-Leistung bieten.

Ein Ring um den Action Button soll diesen bei sportlichen und Outdoor-Aktivitäten vor versehentlicher Berührung schützen.

Der Action Button am Rand zwischen den zwei anderen Tasten.

Beim Funktionsumfang stellt Samsung Trail-Running und Tauchen in den Fokus. Beim Laufen über unbefestigte Wege soll die Uhr Routen besser anzeigen und die Höhe bestimmen können. Außerdem gibt sie jetzt «Nutrion Alerts» von sich, wenn es Zeit ist, die Energiespeicher aufzufüllen. Die Funktion soll dabei auf jeden Nutzer und jede Nutzerin zugeschnitten sein und nicht nur nach vorher festgelegten Zeiträumen an Getränke, Gels und Ähnliches erinnern.

Die Sensoren auf der Rückseite.

Fürs Tauchen verweist Samsung auf die IP69K-Zertifizierung, die Beständigkeit für 10 ATM und die Erfüllung der Norm EN13319 für Tauchgeräte. Zusätzlich besteht eine Kooperation mit dem Tauchausrüstungshersteller Mares. Dessen Tauchcomputer-App lässt sich auf der Uhr nutzen. Für mehr als die Basisfunktionen ist allerdings ein Abo nötig.

Die Galaxy Watch Ultra 2 gibt es nur mit LTE. Eine WLAN-Variante bietet Samsung nicht an.

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Galaxy Watch 9 mit neuem Fitness Index

Bei der Galaxy Watch 9 setzt Samsung ebenfalls auf den Snapdragon Wear Elite und vergrößert beim kleinen 40-Millimeter-Modell den Akku um 20 Prozent auf 390 mAh. Beim 44-Millimeter-Modell fällt der Zuwachs prozentual geringer aus. Zu den Auswirkungen auf die Laufzeiten macht Samsung auch hier keine Angaben.

Optisch ist die Galaxy Watch 9 nicht von ihrer Vorgängerin zu unterscheiden.

An Optik und den Abmessungen des Aluminiumgehäuses ändert sich im Vergleich zum Vorgängermodell nichts. Einzig die um 17 Prozent leichteren Armbänder preist Samsung an. Displaygrößen und die Helligkeit von 3000 Nits bleiben ebenfalls unverändert.

Stattdessen wirbt Samsung mit neuen Funktionen zur Gesundheitsvorsorge in Samsung Health bei denen unter anderem Galaxy AI bei der Interpretation von Daten helfen soll. Bei «Vitals» handelt es sich um ein Frühwarnsystem, das den Blutsauerstoff, die Herzfrequenz und Herzfrequenzvariabilität sowie die Hauttemperatur und die Atemfrequenz im Blick hat und auf Abweichungen von der persönlichen Norm hinweist.

Die Sensoren auf der Rückseite liefern die Daten für Vitals und den Fitness Index.

Der neue «Fitness Index» gibt Empfehlungen ab, ob man weitertrainieren oder lieber eine Pause machen sollte. Dafür greift er auf die Herzfrequenz, die Schrittzahl, die Aktivitätsdauer, den VO2Max-Wert sowie die bioelektrische Impedanzanalyse (BIA) zurück, die Aufschluss über die Körperzusammensetzung gibt.

Wer über die Smartwatch mit Gemini reden will, kann «Raise to talk» aktivieren. Dann genügt es, das Handgelenk zu heben, und Googles KI-Chatbot hört zu.

Die Bedienung der Watch 9 erfolgt über den Touchscreen und die zwei Tasten an der Seite.

Die Galaxy Watch 9 bietet Samsung in zwei Größen – 40 und 44 Millimeter Durchmesser – sowie mit LTE oder als reines WLAN-Modell an.

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Titelbild: Jan Johannsen

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