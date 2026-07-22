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Warum erst jetzt? Der neue Formfaktor vom Galaxy Z Fold 8 gefällt

Samsung ergänzt seine faltbaren Smartphones mit einem neuen Formfaktor. Außen ist das neue Galaxy Z Fold 8 weniger schmal und aufgeklappt weniger quadratisch. Das kommt gut an.

Auf einem «Unpacked»-Event in London hat Samsung drei neue faltbare Smartphones vorgestellt. Die spannendste Neuvorstellung ist das Galaxy Z Fold 8 im neuen Format, das zusammengeklappt etwa die Abmessungen eines Reisepasses hat. Das alte Format – aufgefaltet quadratisch, zusammengefaltet sehr länglich – lebt als Fold 8 Ultra weiter. Beiden spendiert Samsung neue Display- und Akkutechnologie. Das kompakte Flip 8 erhält im Vergleich kleine Änderungen und lässt sich unter anderem leichter mit einer Hand öffnen.

News & Trends Eine zum Tauchen und eine für den Alltag: zwei neue Smartwatches von Samsung Jan Johannsen 0 Likes 0 2 Kommentare 2

Galaxy Z Fold 8: neuer Formfaktor und neue Akkutechnologie

Als ich das Z Fold 8 in die Hand nehme, bin ich sofort angetan. Sein 5,5 Zoll großes 16:10-Display ist ungewöhnlich breit, gefällt mir aber. Mein erster Gedanke: Das reicht mir, ich will das gar nicht aufklappen. Es fühlt sich einfach gut in der Hand an und mir steht eine große Fläche zur Verfügung. Ich frage mich allerdings: Liegt es nur daran, dass der Formfaktor neu ist? Finde ich das in zwei, drei Jahren immer noch spannend oder langweilt mich das Seitenverhältnis dann bereits?

Das neue Fold 8 liegt mit seiner ungewöhnlichen Form angenehm in der Hand.

Aufgeklappt bietet mir das Fold 8 ein 7,6 Zoll großes 4:3- oder 3:4-Display. Je nachdem, ob ich es im Quer- oder Hochformat halte. Das erscheint mir beides deutlich sinnvoller als die nahezu quadratischen Innendisplays der meisten anderen Falt-Smartphones. Im Hochformat lassen sich Texte gut lesen und im Querformat zwei Apps nebeneinander nutzen. Huawei geht mit dem Pura X und Pura X Max bereits in eine ähnliche Richtung, verkauft die Geräte allerdings nur in China. Den Gerüchten zufolge, soll ein mögliches iPhone Fold ebenfalls einen ähnlichen Formfaktor aufweisen.

Das Fold 8 (links) im Größenvergleich mit dem quadratischen Fold 8 Ultra.

Die Ausstattung verbessert Samsung an zwei Punkten merklich. So verwendet der Hersteller eine neue «Flex Titanium Technology» für das faltbare OLED-Display. Dabei schützt eine Titan-Legierung das OLED-Panel vor Beschädigungen von außen und eine dünne, flexible Titan-Platte sorgt unter dem Panel für Stabilität. Nebenbei verschwindet die Falte dadurch nahezu komplett.

Hochformat kann das Fold 8 ebenfalls.

Beim Akku setzt Samsung erstmals auf Silizium-Karbon-Batterie und erreicht so in dem aufgeklappt 4,5 Millimeter dünnen Gehäuse eine Kapazität von 4800 mAh. Das soll für 26 Stunden Videowiedergabe genügen. Geladen wird via Kabel mit bis zu 45 Watt und kabellos mit bis zu 20 Watt. Beim Fold 7 waren nur 25 und 15 Watt möglich.

Auf der Rückseite ist Platz für zwei Kameras.

Mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy verfügt das mit 201 Gramm leichteste Galaxy Z Fold über viel Rechenkraft. Diese nutzt Samsung unter anderem für weitere KI-Tools. Diese sollen zum Beispiel ohne weiteres Zutun Aufnahmen mit den zwei 50-Megapixel-Kameras als Content für Social-Media-Portale aufbereiten oder eine Person im Video in den Fokus stellen.

Ein deutlicher Unterschied zwischen dem Fold 8 (links) und dem Fold 8 Ultra.

Die größten Nachteile des Galaxy Z Fold 8 sind für mich auf den ersten Blick die fehlende Telekamera und die bei 1999 Euro und 1749 Franken startende unverbindliche Preisempfehlung.

Das Fold 8 ist ähnlich groß wie ein Reisepass und erinnert damit an das Blackberry Passport.

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Galaxy Z Fold 8 Ultra: bekanntes Gerät mit neuem Namen

Den bisherigen Formfaktor des Galaxy Z Fold, der über eine Telekamera verfügt, bietet Samsung weiterhin an. Er erhält einen Namenszusatz und ist ab sofort das Galaxy Z Fold 8 Ultra. Sein 6,5 Zoll großes Außendisplay ist in die Länge gezogen und das 8 Zoll große Innendisplay nahezu quadratisch, wird durch die «Flex Titanium Technology» ebenfalls robuster. Mit einer Silizium-Karbon-Batterie erhöht Samsung die Akkukapazität auf 5000 mAh, was für 27 Stunden Videowiedergabe genügen soll. Geladen wird mit 45 Watt (via Kabel) und 20 Watt (kabellos) ebenfalls schneller als beim Vorgänger.

Das Fold 8 Ultra ist zusammengefaltet schlank und lang.

Das Gehäuse hat Samsung im aufgefalteten Zustand noch einmal 0,1 Millimeter dünner bekommen. Es misst nun 4,1 Millimeter, zusammengefaltet weiterhin 8,9 Millimeter. Das aber nur, wenn man den Kamerabuckel ignoriert, der hoch ausfällt und das Smartphone auf dem Tisch liegend sehr wackeln lässt. Samsung hat die Auflösung der Ultraweitwinkelkamera von zwölf auf 50 Megapixel erhöht und setzt auf die gleiche 200-Megapixel-Hauptkamera wie beim Galaxy S26 Ultra. Die dreifache Telekamera muss mit einer Auflösung von zehn Megapixeln auskommen. Mit dem Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy erhält der Prozessor das übliche Jahres-Update.

Dünnes Smartphone mit wuchtigem Kamerabuckel.

Im Software-Bereich bietet Samsung auch hier vor allem neue KI-Tools. Die Galaxy AI soll agentischer werden und mit noch mehr Apps auf deine Anweisung hin interagieren können. Die Now Nudge soll dich auf dem Laufenden halten und zudem integriert Samsung Gemini Notebooks als Planungstool für verschiedene Anlässe. Multitasking soll durch SplitView mit zwei oder drei Apps sowie schwebende App-Fenster besser werden.

Das Fold 8 Ultra (rechts) neben dem neuen Fold 8.

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Galaxy Z Flip 8: dünner und leichter mit einer Hand zu öffnen

Vergleichsweise wenig ändert sich beim Flip 8. Samsung hat es noch einmal 0,4 Millimeter (aufgeklappt) und 0,6 Millimeter (zusammengeklappt) dünner bekommen. Dafür hat es bei Breite und Höhe im 0,-Millimeter-Bereich zugelegt. Trotzdem kann Samsung ihm den Titel "dünnstes Galaxy Z Flip" verleihen. Mit einem Gewicht von 180 Gramm ist es auch das leichteste.

Auf dem Außendisplay lassen sich zahlreiche Apps nutzen, ohne das Flip 8 aufzuklappen.

Markanter finde ich die Kanten vom Rahmen. Sie sind stärker angeschrägt. Dadurch wirkt das Smartphone schmaler und lässt sich vor allem leichter mit einer Hand öffnen – so wie es sich für ein Klapphandy gehört.

Aufgeklappt kommt das Flip 8 dem zusammengefalteten Fold 8 Ultra nahe.

Als Prozessor vertraut Samsung auf den hauseigenen Exynos 2600, der sich bereits im Galaxy S26 bewährt hat. Die übrige Ausstattung – Displays, Kameras und Akku – bleibt im Vergleich zum Flip 7 unverändert. Nur bei der Software gibt es neue KI-Tools und kleine Anpassungen für das Außendisplay. Das alles gibt es ab 1299 Euro.

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Preis und Verfügbarkeit

In den letzten Jahren verdoppelte Samsung für die Vorbesteller den Speicher seiner Geräte. Das kann sich der Hersteller angesichts der aktuellen Speicherpreise nicht mehr leisten. Die Preise musste er ebenfalls erhöhen. Das Fold 8 Ultra ist zum Beispiel in Deutschland 100 Euro teurer als sein Vorgänger geworden und startet mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 2199 Euro, bzw. 1899 Franken. Als Ausgleich gibt es quasi den Preistreiber für die Speicherpreise: Mit jedem Fold oder Flip 8 lassen sich sechs Monate Google AI Pro freischalten.

Drei faltbare Smartphones mit unterschiedlichen Formen.

Neu im Sortiment Jetzt vorbestellbar: Samsung Galaxy Z Flip8 und Galaxy Z Fold8

Titelbild: Jan Johannsen

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