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Adidas
News & Trends
40

Endlich auch im klassischen Adidas-Look: der Handball Spezial Loafer

Laura Scholz
26.8.2026

Ungefähr seit 2024 werfen Sneaker-Brands hybride Halbschuhe im Loafer-Look auf den Markt. Sind diese immer schön? Nein. Brauchen wir noch mehr davon? Diesen schon.

New Balance, Nike, Vans, … Die Liste von gestandenen Sneaker-Brands, die sich an sportlichen Loafer-Modellen versuchen, ist lang. Auch der deutsche Sportartikelhersteller Adidas steht bereits drauf. Dieses Jahr lancierte er einen schnürsenkellosen Handball Spezial – der kaum Beachtung fand. Oder hast du den Release im Februar mitbekommen?

Vielleicht lag es an einem fehlenden Detail: den drei charakteristischen weissen Streifen. Danach sucht man auf den bisher erschienen Modellen nämlich vergeblich. Die Wildlederhalbschuhe geben sich ausnahmslos Ton in Ton, beispielsweise in Schwarz, Beige, Grau, sogar mit wildem Tierprint. Aber eben ohne weisse Akzente. Dadurch versprühen sie eher öde Filzfinken-Vibes statt coolen Sneaker-Charme.

Die erste Edition des Handball Spezial Loafers.
Die erste Edition des Handball Spezial Loafers.
Quelle: Adidas
Nichtmal mit Animalprint besonders spannend.
Nichtmal mit Animalprint besonders spannend.
Quelle: Adidas

Jetzt ist die Neuinterpretation da! Und die punktet mit einem entscheidenden Vorteil: Der brandneue Handball Spezial Loafer ist auf den ersten Blick als Adidas-Schuh zu erkennen. Das Wildleder, das zwar Handball Spezial getreu war, ist edlem, Loafer getreuem Glattleder gewichen. Wahlweise in Schwarz oder Warm Vanilla. Die drei Streifen des Brands stechen in knackigem Weiss hervor – an stinknormale Finken denkt bei dieser Kombi niemand mehr.

Gefällt dir klassisches Schwarz besser?
Gefällt dir klassisches Schwarz besser?
Quelle: Adidas
Oder bist du Team Warm Vanilla?
Oder bist du Team Warm Vanilla?
Quelle: Adidas
Adidas Handball Spezial Loafer (40)
Sneakers

Adidas Handball Spezial Loafer

40

Vielleicht ist das Geheimnis eines guten Sneaker Loafers, gar nicht beides sein zu wollen. Denn was schon bei dem im April erschienenen Modell von Vans so gut funktionierte, greift auch jetzt beim neuen Handball Spezial: beides kompromisslos coole Loafer, die rein zufällig von einem Sneaker-Brand produziert werden.

Für mich ein Erfolgsrezept. Was denkst du?

Aktuell führen wir nur die Farbe Warm Vanilla im Shop. Generell sind beide Modelle ab sofort erhältlich, zum Beispiel direkt bei Adidas für 140 Franken.

Titelbild: Adidas

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Laura Scholz
Senior Editor
Laura.Scholz@digitecgalaxus.ch

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