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Barbour Japan
News & Trends
20

Barbour hat mit deinem liebsten Basecap-Brand zusammengespannt

Laura Scholz
22.4.2026

Spätestens bei der Produktbezeichnung «Adventure Hat» hatten sie mich: Barbour und New Era vereinen ihre Expertise für eine Headwear-Kollektion, der so schnell keine Witterung was anhaben kann.

Die «9Twenty Cap» gehört zu den absoluten Bestsellern der US-amerikanischen New Era Cap Company, besser bekannt schlicht und einfach als New Era. Die Mütze ist «New Eras Version der klassischen Dad Cap – unstrukturiert, mit gebogenem Schirm und entspanntem Fit, weicher Krone und hohem Tragekomfort», liest es sich im brandeigenen Onlineshop. Wie es sich für ein anständiges Baseballcap gehört, prangt in der Regel ein Logo der New York Yankees oder LA Dodgers auf seiner Front. Nicht aber in dieser neuesten Mini-Kollektion, die laut Instagram am 28. April auf dem japanischen Markt erscheint.

Britische Expertise statt American Baseball.
Britische Expertise statt American Baseball.
Quelle: Barbour Japan

Jap, Barbour. Der Brand, den du von den legendären gewachsten Jacken und (so ziemlich) allem Tartan bedruckten kennst. In Zusammenarbeit mit New Era haben die Briten der «9Twenty Cap» ein Outdoor-Upgrade verpasst: Auf dem Mesh-Innenfutter sitzen zwei Lagen «hoch funktionelles Nylon, das strapazierfähig, wasserabweisend und atmungsaktiv ist». So eignet sich die Mütze längst nicht mehr nur für performative Besuche im Stadion mit eventuellem Bier-Regen. Nein, sie will nun mit an matschige Festivals, auf sonnige wie windige Wanderungen, in die nächsten unberechenbaren Abenteuer-Ferien. Und ist überall dort dank eines Druckknopfes am Einstellband im Handumdrehen an Gürtel oder Rucksack befestigt, sollten ihre Dienste gerade einmal nicht von Nöten sein.

Mit einem easy Handgriff ist die Cap verfrachtet.
Mit einem easy Handgriff ist die Cap verfrachtet.
Quelle: Barbour Japan

Apropos Abenteuer-Ferien. Neben dem «Barbour × New Era 9Twenty Cap» enthält die wie gesagt überschaubare Kollektion auch noch den «Barbour × New Era Adventure Hat». Einen Fischerhut mit breiter Sonnenschutz-Krempe, kleiner Aufbewahrungstasche und abnehmbarem Kinnband. Auch er besteht aus Mesh und zweilagigem Nylon.

Der Adventure Hat in Olive.
Der Adventure Hat in Olive.
Quelle: Barbour Japan
Riemen, Täschchen und Kinnband.
Riemen, Täschchen und Kinnband.
Quelle: Barbour Japan

Beide Modelle wird es in den Farben Black, Olive und Navy geben. Das Cap soll umgerechnet etwa 38 Franken kosten, der Hut etwa 48 Franken.

Und liebe Verantwortliche bei Barbour und/oder New Era: Japan ist ja cool und alles, aber diese Kollaboration ist nun wirklich perfekt für die Schweiz. Unsere Category freut sich auf euren Anruf. 😉

Titelbild: Barbour Japan

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Laura Scholz
Senior Editor
Laura.Scholz@digitecgalaxus.ch

Immer zu haben für gute Hits, noch bessere Trips und klirrende Drinks.

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Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

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