Fruit of the Loom Japan macht den «New Girl»-Swuit zur Realität

Im Juli 2015 träumten die «New Girl»-Charaktere Nick und Schmidt von einem Anzug aus Sweat-Material. Elf Jahre später macht Fruit of the Loom Japan den TV-Traum zur Wirklichkeit.

Sie tauften ihn «Swuit». Kurz für Sweat-Suit. Nick und Schmidt, zwei der Hauptcharaktere der Fox-Serie «New Girl», erhofften sich von ihrer Erfindung damals (Staffel 4, Episode 4) den ganz grossen Durchbruch. Doch schon der Prototyp des Swuits holte sie auf den Boden der Tatsachen zurück. Schnapsidee. Naja.

2026, elf Jahre später, wirft die Bekleidungsmarke Fruit of the Loom den «The Fruit Athletic Formal Suit» auf den japanischen Markt. Schnapsidee? Nee, sofort ausverkauft!

Der Anzug kommt kompakt verpackt und ist waschbar.

Fruit of the Loom ist für seine zu 100 Prozent aus Baumwolle bestehenden Basics bekannt. Sweatshirts, T-Shirts, Jogginghosen. Alles bequem, alles qualitativ hochwertig. Doch den Designern Keiji Kaneko und Kosuke Kambara fehlte eine Option für die weniger saloppen Situationen im Leben.

Inspiriert von der Silhouette doppelreihiger Anzüge aus den 1940er- und 50er-Jahren (und dem Swuit?) kreierten sie den «The Fruit Athletic Formal Suit». Einen Zweiteiler aus dichter, schwerer Baumwolle, erhältlich in Marineblau und Schwarz, der alle Massstäbe des Fruit-of-the-Loom-Komforts erfüllt und gleichzeitig als formeller Anzug durchgeht. Oder, um es mit den Worten von «New Girl»-Protagonistin Jess zu sagen: «The Swuit goes from day to night, night to play.»

Keiji Kaneko im Fruit Athletic Formal Suit.

Der Swuit, Entschuldigung, «Fruit Athletic Formal Suit» wurde vorerst nur in limitierter Stückzahl und nur in ausgewählten Shops in Japan verkauft, für umgerechnet etwa 157 Franken. Ob das beliebte Design in grosse Produktion geht und auch international zu haben sein wird, ist aktuell leider noch nicht bekannt.

