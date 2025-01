Enthüllt: Die versteckten Botschaften in der Schrank-Kollektion von Comité de Proyectos

Design wird zunehmend zu einem Medium für Emotionen, wie die Schrank-Kollektion des mexikanischen Studios Comité de Proyectos eindrucksvoll zeigt. Diese Kollektion geht über blosse Funktionalität hinaus, indem sie gegensätzliche Stile vereint und das Thema «Pflege und gepflegt werden» aufgreift.

Das renommierte Studio Comité de Proyectos aus Mexiko-Stadt, gegründet von Andrea Flores und Lucía Soto, setzt neue Massstäbe im Möbeldesign. Ihre Kollektion namens «Centinelas» («Wächter») ist ein gutes Beispiel für die Verschmelzung von Emotion, Ästhetik und Funktion.

Die Schränke «Ramón», «Vilma» und «Carmen» sind derzeit in Mexico City und Zürichs Basalto-Collective-Galerie zu sehen. Paulina Reséndiz von Basalto Collective betont die gesellschaftliche Relevanz dieser Werke: «Die Kollektion beleuchtet die Fürsorge, die oft mit Frauen assoziiert wird. Sie ist ein kraftvolles Statement für Respekt und Schutz, sowohl für die Umwelt als auch für die Menschen.»

Der Schrank «Carmen» ist aus massivem Huanacaxtle-Holz.

Quelle: Pia Seidel

Mehr als nur Stauraum: Ein Meisterwerk der Handwerkskunst

Besonders das Modell «Carmen» sticht hervor: Gefertigt aus Huanacaxtle-Holz, das in Mittel- und Südamerika beheimatet ist, zeichnet sich der Kabinettschrank durch seine einzigartige Fronttextur aus, die durch präzise Hammerschläge entsteht. Jede Ecke der Anrichte wird aus handgeschnitzten Teilen zusammengesetzt, was die handwerkliche Präzision des Studios unterstreicht.

Ein weiteres Highlight sind die Holzbeine, die wie beim Schrank «Ramón» mit Henequen-Fasern umwickelt und mittels Dampf in Form gebracht werden. Henequen-Fasern stammen aus der Agave-Pflanze, die hauptsächlich auf der Halbinsel Yucatán in Mexiko angebaut wird. Hier veranschaulichen sie ein Gefühl von Wärme.

Die Holzbeine sind mit Henequén-Fasern umwickelt, die soft und warm wirken.

Quelle: Pia Seidel

«Ramóns» Front zieren Griffe aus Karbonstahl, die einen Kontrast zum warmen Holz und Henequén darstellen.

Quelle: Pia Seidel

Die Griffe aus Karbonstahl sind hingegen Ornamente, um einen Kontrast zwischen Warmem und Kaltem zu erzeugen. Sie erinnern an die Stahlstäbe von Tresoren und sind ein wiederkehrendes Merkmal in der gesamten Kollektion. Comité de Proyectos möchte, dass diese Designelemente zu einem Möbelstück verschmelzen, das nicht nur funktional, sondern auch tiefgründig in seiner Botschaft ist. «Durch das Rattan-Gewebe materialisieren wir das Netz wechselseitiger Pflegebeziehungen, die die Grundlage jeder Gesellschaft bilden. Gleichzeitig zeigt das Gewebe die Zeit und Sorgfalt, die die Kunsthandwerkerinnen und -handwerker in das Flechten investieren.»

Empowerment durch Design: eine Ode an Pflege und Schutz

Das Duo hebt hervor, dass die Schränke «Ramón», «Vilma» und «Carmen» das Bedürfnis verkörpern, füreinander da zu sein. Sie betonen die Bedeutung der Beziehung zwischen Mensch und Umwelt und kritisieren die Entfremdung in westlichen Gesellschaften. Mit ihrem Fokus auf Pflege als tiefgehende, empathische Verbindung wollen sie das Klischee widerlegen, dass Pflege nur Frauensache sei. Die Kollektion feiert den Wert des Pflegens und nutzt warme Materialien sowie tresorähnliche Formen, um Geborgenheit und Stärke zu symbolisieren, Frauen zu empowern und eine Botschaft des Zusammenhalts und Schutzes zu vermitteln.

Inspiriert von der Idee des Fürsorgens, symbolisiert die Vitrine «Vilma» das Bewahren, während ihre Stahlklinken wie von einem Tresor Stärke ausstrahlen.

Quelle: Pia Seidel

Wer sich das Kabinett «Carmen» live ansehen und das Innere entdecken möchte, der kann es noch bis Ende Februar in der Galerie Basalto Collective in Zürich anschauen.