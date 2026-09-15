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Es gibt wieder eine Pen – diesmal mit Sucher

Die neue Kamera von OM System ist kompakt und hat trotzdem einen Sucher. Technologisch bringt sie kaum etwas Neues, dafür kostet sie nicht alle Welt.

Olympus brachte die erste Pen 1959 als ultrakompakte Kamera im Halbformat heraus. 50 Jahre später kam die erste digitale Pen auf den Markt. OM System, die Firma, die das Fotogeschäft von Olympus übernommen hat, bringt nun eine weitere Pen heraus. Diese ist allerdings nichts grundlegend Neues, sondern eine Fortführung bestehender Modelle.

Von vorne erinnert das neuste Modell etwas an die Olympus Pen E-7 von 2021. Ganz anders die Rückseite: Die neue Kamera hat einen Sucher und einen beweglichen Bildschirm. Der Formfaktor ist ähnlich wie bei einer Fujifilm X100 oder einer Panasonic Lumix L10. Bei der Pen lässt sich jedoch das Objektiv wechseln.

Die Rückseite der neuen Pen.

Die Pen gehört zum Micro-Four-Thirds-System: Der Sensor hat das Seitenverhältnis 4:3 und ist etwas kleiner als das APS-C-Format. Er bietet gut 20 Megapixel und wurde bereits in der OM System OM-5 Mark II verbaut.

Dieser Sensor ist nicht der schnellste, was die maximale Bildrate bei 4K-Videos auf 30 FPS begrenzt. Das Kartenfach unterstützt nur UHS-I mit maximal 100 MB/s und der USB-C-Anschluss ist ebenfalls langsam: Er bietet nur USB 2.0 mit maximal 480 kbit/s.

Positiv dagegen: Die Kamera hat trotz kleiner Abmessungen einen eingebauten Bildstabilisator. Er kompensiert laut Hersteller bis zu 5,5 Belichtungsstufen. Neu ist der Akku. Mit ihm erreicht die OM System Pen einen guten Wert von 400 Aufnahmen pro Ladung gemäss CIPA-Standard.

Objektiv mit besseren Makro-Fähigkeiten

Gleichzeitig mit der neuen Kamera bringt OM System auch ein neues Standard-Zoom-Objektiv heraus. Das 14-42mm-Objektiv mit Lichtstärke f/3,5–5,6 unterscheidet sich vom Vorgängermodell vor allem durch eine kürzere Naheinstellgrenze: Du kannst ab 13 Zentimeter im Weitwinkel und ab 30 Zentimeter im maximalen Telebereich scharf stellen. Daneben hat das Objektiv wie die Kamera eine IPX1-Zertifizierung – ein paar Regentropfen können ihm nichts anhaben.

Die MFT-Kamera OM System Pen ist ab dem 1. Oktober in Silber oder Schwarz erhältlich. Sie wird mit und ohne neues Objektiv angeboten.

Kamera OM System PEN Body 20.40 Mpx Kamera OM System PEN 14-42 III Kit 14 - 42 mm, 20.40 Mpx

Titelbild: OM System

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