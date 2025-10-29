Es passiert! Bald gibt es Zweifel Aromat

News & Trends
Sackmesser für Kaffeenerds: La Marzocco X Victorinox
von Simon Balissat
Was als Influencer-Gag begann, wird bald Realität: Zweifel Chips mit Aromat Geschmack. Die Idee dazu hat im Sommer auf TikTok ihren Anfang gefunden. Am 1. Dezember kommen die Chips in einer limitierten Auflage.
Geht es um Hype-Produkte, kann ich mich als ausgewiesener Experte bezeichnen. Schliesslich bin ich vor drei Jahren auf den Hype Rapper-Eistee aufgesprungen, inklusive eigenem Song.
Wie die Aromat-Chips schmecken, wissen wir ab dem 1. Dezember. Dann kannst du sie im Shop von Zweifel und hoffentlich bei uns bestellen.
Willst du wissen, wie die Chips bei Zweifel vom Band laufen und wie Zweifel neue Geschmäcker entwickelt?
Das macht Zweifel jetzt auch: Die Idee von Kartoffelchips mit Aromat-Aroma hat im Sommer TikTok geflutet. So, dass auch Koch-Tausendsassa (und Podcast-Gast) Noah Bachofen die Idee getestet und auf TikTok für gut befunden hat.
Dass Zweifel mit Aromat so schnell gemeinsame Sache machen konnte, ist auch CEO Christoph Zweifel zu verdanken. Denn: Aromat gehört zum US-Multi Unilever. Ein agiles Schweizer Startup sieht anders aus. Zum Glück hat der Zweifel-CEO direkte Kontakte zum Aromat-Mutterkonzern, hat er doch zuvor neun Jahre dort gearbeitet, wie er im Interview mit 20 Minuten sagt.
