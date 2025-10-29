News & Trends 85 54

Es passiert! Bald gibt es Zweifel Aromat

Was als Influencer-Gag begann, wird bald Realität: Zweifel Chips mit Aromat Geschmack. Die Idee dazu hat im Sommer auf TikTok ihren Anfang gefunden. Am 1. Dezember kommen die Chips in einer limitierten Auflage.

Geht es um Hype-Produkte, kann ich mich als ausgewiesener Experte bezeichnen. Schliesslich bin ich vor drei Jahren auf den Hype Rapper-Eistee aufgesprungen, inklusive eigenem Song.

Traditionsmarke trifft US-Multi

Wie die Aromat-Chips schmecken, wissen wir ab dem 1. Dezember. Dann kannst du sie im Shop von Zweifel und hoffentlich bei uns bestellen.

Willst du wissen, wie die Chips bei Zweifel vom Band laufen und wie Zweifel neue Geschmäcker entwickelt?

Titelbild: Zweifel / Christian Walker

