Zweifel / Christian Walker
News & Trends
8554

Es passiert! Bald gibt es Zweifel Aromat

Simon Balissat
29.10.2025

Was als Influencer-Gag begann, wird bald Realität: Zweifel Chips mit Aromat Geschmack. Die Idee dazu hat im Sommer auf TikTok ihren Anfang gefunden. Am 1. Dezember kommen die Chips in einer limitierten Auflage.

Geht es um Hype-Produkte, kann ich mich als ausgewiesener Experte bezeichnen. Schliesslich bin ich vor drei Jahren auf den Hype Rapper-Eistee aufgesprungen, inklusive eigenem Song.

Traditionsmarke trifft US-Multi

Wie die Aromat-Chips schmecken, wissen wir ab dem 1. Dezember. Dann kannst du sie im Shop von Zweifel und hoffentlich bei uns bestellen.

Willst du wissen, wie die Chips bei Zweifel vom Band laufen und wie Zweifel neue Geschmäcker entwickelt?

Titelbild: Zweifel / Christian Walker

Simon Balissat
Teamleader Editorial
Simon.Balissat@digitecgalaxus.ch

Als ich vor über 15 Jahren das Hotel Mama verlassen habe, musste ich plötzlich selber für mich kochen. Aus der Not wurde eine Tugend und seither kann ich nicht mehr leben, ohne den Kochlöffel zu schwingen. Ich bin ein regelrechter Food-Junkie, der von Junk-Food bis Sterneküche alles einsaugt. Wortwörtlich: Ich esse nämlich viel zu schnell. 

