Fisher-Price bringt Super Mario ins Kinderzimmer

Mattel holt sich Nintendo ins Boot: Die Marke Fisher-Price legt mit der neuen Linie «Little People My Mario» den Klempner in die Hände von Kleinkindern ab 18 Monaten.

«It's me, Mario»: Tönt es vielleicht demnächst aus einem Kinderzimmer in deiner Nähe. Die Kollaboration zwischen Nintendo und Fisher Price umfasst Spielsets, Fahrzeuge und Figuren. Die Charaktere gibt es als Einzelfiguren oder als Set. Dabei sind Mario, Luigi, Prinzessin Peach, Toad, Yoshi und Bowser. Die kleinen Figuren sind detailreich gestaltet und dürften Kleinkindern mit ihrer knuffigen Optik gefallen. Bei den Eltern drücken sie direkt auf den Auslöser nostalgischer Gefühle. Schließlich kennen Super Mario wohl alle, die in den vergangenen dreißig Jahren mal einen Controller in den Händen hatten.

Eine Kombination, die vermutlich nicht nur bei mir funktioniert. Der kleine Mario sieht so niedlich aus, dass ich mir einen für mein Bücherregal holen werde.

Knuffiges Spielzeug oder Elternschreck?

Mattel hat laut eigenen Angaben über zwei Milliarden Figuren der Linie «Little People» verkauft – und dabei immer wieder auch Kidults angesprochen. Miniaturausgaben gab es bereits von «Harry Potter», den Backstreet Boys, Lilo & Stitch, Power Rangers oder zu TV-Serien wie «Supernatural». Rund um Super Mario legt Fisher-Price auch «typische» Spielsets auf.

Etwa das «Mario's Adventure Playset». Die Kids können hier ihre Feinmotorik trainieren: Mario springt auf Kettenhunde, dreht am Bonusrad oder fällt durch die Goomba-Röhre. Fisher-Price wäre nicht Fisher-Price, wenn das Spielset ohne Batterien auskäme. Die Spielwelt bietet nämlich «legendäre Musik und klassische Videospiel-Geräusche». Erfahrene Eltern dürften diese Info mit einem stillen Augenrollen zur Kenntnis nehmen. Was im ersten Moment noch charmant klingt, kann nach der zwanzigsten Wiederholung des Mario-Jingles durchaus an den Nerven zehren.

Das Spielset dürfte Kids mit seiner Geräuschkulisse begeistern, die aber die Nerven der Eltern strapazieren wird.

In der Pressemitteilung heißt es zur Kooperation: «Super Mario wird seit Generationen geliebt, genau wie Little People. Diese beiden Welten zusammenzubringen, ermöglicht es Eltern, etwas zu teilen, das sie aus ihrer Kindheit kennen.» Das ist reines Marketing – stimmt aber.

