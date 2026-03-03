News & Trends 1 0

Flach und magnetisch: Am Konzept-Smartphone von Tecno haftet das Zubehör

Ein dünnes Smartphone als Basis und magnetisch haftendes Zubehör: Der chinesische Hersteller Tecno zeigt ein Konzept mit einer vergessenen Technologie.

2016 sorgte Motorola mit dem Moto Z und den Moto Mods für Aufsehen. An das bis heute dünnste Smartphone ließ sich Zubehör wie eine Kamera oder ein Akku anbringen. Durchgesetzt hat sich das Konzept jedoch nicht. Tecno belebt es beim Mobile World Congress (MWC) wieder.

Dünner als das Moto Z

Das Konzept nennt sich «Modular Magnetic Interconnection Technology». Das Smartphone ist mit 4,9 Millimetern sogar noch dünner als das Moto Z mit 5,2 Millimetern. Da es das Modell von Tecno bislang nicht zu kaufen gibt, darf sich Motorola weiterhin mit dem Titel des dünnsten Smartphones schmücken.

Die Basis von Tecnos Konzept ist dünn und leicht.

Am Messestand beim MWC präsentiert Tecno zwei Varianten des Magnet-Smartphones: eine mit vier Magneten auf der Rückseite und eine mit zwei.

Bei vier Magneten finden bis zu zwei Erweiterungen Platz. Hier etwa eine Action-Kamera und ein Lautsprecher.

Bei der Variante mit vier Magneten lassen sich bis zu zwei unterschiedliche Erweiterungen gleichzeitig anbringen. Die Powerbanks verfügen ihrerseits über Magnete und lassen sich theoretisch unendlich stapeln. Mit mehr als zwei wird es aber schwer und unhandlich.

Die Smartphone-Basis mit einer Powerbank.

Beim Konzept-Smartphone mit zwei Magneten verfügen auch die übrigen Module über Magnete auf der Außenseite. So lässt sich zum Beispiel nicht nur ein Mikrofon an dem externen Akku anbringen, sondern an diesem auch noch ein Windschutz.

Hier landet eine Erweiterung auf der Powerbank.

Bei der Telefoto-Linse mit großem Objektiv bleibt kein Platz für weiteres Zubehör. Aber wie alle anderen Erweiterungen am Stand ist sie kein Mockup, sondern funktioniert.

Durch die Magnete ist die Kameraerweiterung schnell angebracht.

Die Magnete sind gleichzeitig Schnittstellen für die Strom- und Datenübertragung. Einige Module kommunizieren zusätzlich via WLAN mit dem Smartphone. Sie lassen sich, wie zum Beispiel der Lautsprecher, auch unabhängig vom Smartphone benutzen.

Die Konzept-Variante mit vier Magneten.

Zur Zeit gibt es keine genauen technischen Daten zum Gerät – und keine Aussage darüber, ob oder wann daraus Realität wird.

Eine große Auswahl an Erweiterungen.

Pova Neon: Blitze im Smartphone

Rein optischer Natur ist dagegen ein anderes Konzept, das Tecno an seinem Stand zeigt. Im Gehäuse des Pova Neon befindet sich ein Gas. Eine hohe Spannung konvertiert es zu Plasma und erzeugt so Blitze im Smartphone. Das sieht cool aus. In diesem frühen Entwicklungsstadium ist noch nebensächlich, wie bruchfest der Gasbehälter ist oder wie sich die Blitzerzeugung auf die Akkulaufzeit auswirkt.

Titelbild: Jan Johannsen

