Gepäck im Denim-Look: Eastpak und Diesel spannen zusammen

Die Jeans-Optik ist nicht echt, die Zusammenarbeit schon: Bühne frei für acht Diesel × Eastpak Gepäckstücke, die du wahrscheinlich nicht brauchst, aber ganz sicher haben willst.

Kann ein etabliertes, internationales Label nicht mindestens eine (coole) Kollaboration vorweisen, ist es dann überhaupt noch relevant? Diese Frage stellt sich im Zeitalter von Skims × The North Face, Coperni × Disney, Acne Studios × Kappa, Nike × Martine Rose – und unzähligen weiteren Koops – tatsächlich.

Fein raus sind ganz neu auch Diesel und Eastpak, die vor knapp einer Woche ihre gemeinsame Kollektion auf den offensichtlich noch immer nicht übersättigten Markt geworfen haben. Die Capsule Collection umfasst insgesamt acht Teile. Rucksäcke und Taschen – klar, weil Eastpak. In Denim-Optik – klar, weil Diesel.

Tote Bag, Rucksack, Bauch- und Schultertasche mit Trompe-l'œil-Effekt.

Quelle: Diesel/Eastpak

In den Transit’r Grösse L geht so einiges rein.

Quelle: Diesel/Eastpak

Die «Springer»-Bauchtasche ist mit 89 Franken das günstigste Stück des Sortiments. Am meisten blätterst du für den 121 Liter fassenden Trolley «Transit’r L» hin. 369 Franken, um genau zu sein. Für’s Budget dazwischen gibt es einen kleineren Reisekoffer (42 L), zwei Schultertaschen, zwei Rucksäcke und eine Tote Bag. Wo? In den offiziellen Onlineshops der beiden Marken.

Übrigens sind weder das italienische Unternehmen Diesel noch der US-amerikanische Partner Eastpak neu im Kooperationsgeschäft. Während der Jeans-Riese unter anderem bereits mit Lee, Casetify, Coca Cola und Timberland zusammengespannt hat, kann Eastpak auf Liaisons mit Telfar, Avavav und Craig Green zurückblicken.

Titelbild: Diesel/Eastpak

