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Godox C100: die Kamera, die aussieht wie ein iPod

Der Kamera-Markt ist etwas langweilig geworden. Seit Jahren sind sich neue Kameras sehr ähnlich, nahezu perfekt und teuer. Die Godox C100 ist das pure Gegenteil.

Die Godox C100 hat nichts gemeinsam mit anderen Kameras. Äusserlich gleicht sie eher einem alten iPod als einem Fotoapparat. Sie ist günstig und ihre Bildqualität weit weg von perfekt. Ich tippe auf Webcam-Niveau.

Als Sucher dient eine transparente Scheibe, die 50 Prozent des Lichts durchlässt. Ähnlich wie bei einer Spiegelreflexkamera zeigt der Sucher Informationen wie Batterieladestand oder Belichtungsparameter an. Damit soll die Kamera sich auch als Belichtungsmesser für alte Analog-Kameras eignen. Für Selfies ist sie offensichtlich weniger geeignet.

Die Godox-Kamera soll sich zur Belichtungsmessung eignen.

Quelle: Godox

Die Kamera wiegt nur 65 Gramm. Die Fotos werden auf einer microSD-Karte mit maximal 128 GB gespeichert. Technische Spezifikationen wie Auflösung, Sensorgrösse oder Blende sind unbekannt. Das Gerät kostet in China 199 Yuan, das wären etwa 23.60 Franken oder 25.70 Euro. Hierzulande wird es aber mehr kosten – auf Aliexpress gibt es Angebote für 40 bis 50 Franken. Godox stellt hauptsächlich Blitz- und Beleuchtungsequipment her, dies ist die erste Kamera des chinesischen Herstellers.

Titelbild: Godox

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