Google Pixel Watch 3 und Pixel Buds Pro 2 in frischer Optik

Googles Smartwatch geht in die dritte Runde. Der Hersteller hat sich bei den Verbesserungen dem Display verschrieben. Auch der Akku ist angewachsen. So sollst du quasi mehr Ausdauer für dein individuelles Training haben.

Im Rahmen der Keynote hat Google sein komplettes Hardware-Setup erneuert. Nebst den heiss erwarteten neuen Pixel-Phones – samt erstem Foldable in der Schweiz – erhält auch die Pixel-Watch-Familie Zuwachs.

Im Gegensatz zu den Telefonen hat sich die Watch äusserlich kaum verändert. Sie und ihre Vorgängerin sehen sich zum Verwechseln ähnlich, inklusive ähnlicher Farbauswahl. Die grössere Version mit einer Gehäusediagonale von 45 Millimetern gibts in Matte Black, Polished Silver und Matte Hazel. Die kleinere 41-Millimeter-Version zusätzlich in Champagne Gold.

Die Uhr kommt in einer 45-mm- und einer 41-mm-Version.

Darüber hinaus bekommst du verschiedene Armbänder, die sich sowohl in den Farben als auch im Material unterscheiden. Je nachdem, ob du die Uhr lieber nur zum Training oder auch im Alltag tragen möchtest. So kannst du die Uhr auch mit dem Google Nest Hub verbinden und deine Smarthome-Geräte von Google steuern.

Gleiches Gehäuse, neuer Bildschirm

Einer der Schwerpunkte der neuen Pixel Watch ist das Display. So bemängelte Kollege Philipp Rüegg beim Vorgänger, dass er oft mehrere Anläufe beim Antippen von Icons brauchte. Hier hat Google die Screen-to-body-Ratio aufgebessert. Der aktive Anzeigebereich ist bei der 41-mm-Version 10 Prozent, beim grösseren Modell gar 40 Prozent grösser.

Den Anzeigebereich der Watch hat Google vergrössert.

Weiter ist die Spitzenhelligkeit doppelt so hoch wie beim Vorgänger. 2000 statt nur 1000 Nits gibt Google als Maximalwert an. Dabei kann die Helligkeit beim Always-on-Display auf einen Nit heruntergeregelt werden – je nachdem, wofür du sie gerade einsetzt. Auch die Bildwiederholungsrate passt sich an und bewegt sich zwischen einem und 60 Hertz.

Sport und Gesundheit werden individueller

Die Gesundheitswerte und Trainingsmodi sind das Herz der Smartwatch. Die Pixel 3 hat einen überarbeiteten Tagesform-Index, der dir bereits morgens Informationen gibt. Im sogenannten «Morning Briefing» erfährst du, wie dein Schlaf war oder ob Werte wie Atemfrequenz, Sauerstoffsättigung und anderes in deinem normalen Bereich liegen. Aufgrund dieser Werte soll die Watch dann deinen Trainingsplan für den Tag anpassen – unter Berücksichtigung des Wochenziels. Auch kannst du etwa beim Joggen Warm-ups oder Cool-downs einplanen. Da sie zudem nach IP68 wasser- und staubfest ist, kannst du sie auch im Regen oder Schwimmbad anbehalten. Mit Höhenmesser und Kompass findest du anschliessend wieder nach Hause.

Hier alle Sensoren in der Übersicht:

-Kompass

-Höhenmesser

-Infrarotsensoren zur Überwachung der Sauerstoffsättigung (SpO2)

-Optischer Mehrwege-Herzfrequenzsensor

-Beschleunigungsmesser, Gyroskop

-Umgebungslichtsensor

-Elektrischer Sensor zur Messung der Hautleitfähigkeit (cEDA) für das Tracking von Körperreaktionen

-Barometer

-Magnetometer



Beim Kauf einer Pixel Watch 3 spendiert dir Google zudem sechs Monate Fitbit Premium.

Akku wird grösser, aber nicht wirklich langlebiger

Google baut auch den Akku aus. 420 statt 306 Milliampèrestunden sind da nun vorhanden. Mit der individualisierbaren Helligkeitsrate des Displays sollte dies eigentlich eine längere Akkulaufzeit bedeuten. Allerdings gibt Google diese wie schon letztes Jahr mit 24 Stunden mit Always-on-Display und mit 36 Stunden im Extrem-Energiesparmodus an. Allerdings ist die Watch dadurch etwas schwerer: 37 statt 31 Gramm bringt sie auf die Waage – ohne Armband. Geladen wird über USB-C – 80 Minuten braucht ein voller Ladezyklus.

Es gibt was auf die Ohren: Pixel Buds Pro 2 werden kleiner und ausdauernder

Auch im Audiobereich hat Google nachgelegt. Die Pixel Buds Pro 2 wurden optisch überarbeitet und verfügen nun über einen drehbaren Stabilisator. Damit sollen sowohl Komfort als auch der Halt im Ohr verbessert werden.

Darüber hinaus hat Google den Akku aufgemotzt: Die Buds liefern bis zu acht Stunden Musik mit Geräuschunterdrückung. 12 Stunden sind es, wenn das ANC ausgeschaltet ist. Zwischen 30 und 48 Stunden Sound gibt es mit dem gesamten Ladecase, je nachdem, ob du dich mit normaler Dämpfung statt ANC zufrieden gibst. Danach musst du das Case per USB-C oder Qi (kabellos) laden.

Nebst Multipoint – also der Verbindung der Buds mit mehreren Geräten gleichzeitig –gibt es auch wieder die Touchkontrolle für die Musik- oder Anrufsteuerung sowie eine automatische Spracherkennung. Fängst du an zu reden, wird die Musik oder der Podcast automatisch unterbrochen.

Während sich die Buds optisch verändert haben, bleibt das Case sehr ähnlich.

Sowohl die Pixel Watch 3 als auch die Pixel Buds Pro 2 kannst du in der Schweiz ab dem 12. August um 20 Uhr in den folgenden Farben vorbestellen: Peony (Rosa), Porcelain, Wintergreen und Hazel. Der Verkaufsstart der Pixel Watch 3 ist am 9. September ausgeliefert.

45-mm-Version:

41-mm-Version:

Die Pixel Buds Pro 2 werden ab dem 25. September 2024 verkauft.

