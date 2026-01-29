News & Trends 4 0

GT3, Formel 1, KI: Carrera schärft sein Hybrid-Konzept für 2026

Auf der Spielwarenmesse Nürnberg präsentiert Carrera seine Neuheiten für 2026. Im Mittelpunkt stehen: mehr Formel 1, ein erweitertes Hybrid-System und die Rückkehr von STRAX.

Generationsübergreifende Nostalgie trifft auf neue Spielkonzepte und frische Themenwelten – dieses Gesamtbild zeichnet Carrera in seiner Pressemitteilung. 2026 kommt damit ein Portfolio raus, das klassische Slotracing-Fans ebenso anspricht wie Kinder, Familien und Sammlerinnen – mit klar differenziertem Anspruch je nach Produktlinie.

Hybrid wächst weiter, aber es bleibt Software im Spiel

Carrera Hybrid wächst 2026 zu einem deutlich grösseren System. Carrera kombiniert freieres Fahren auf und neben der Strecke mit App-Funktionen und KI-Unterstützung. Dazu kommen eine rund 25 Zentimeter breite Fahrbahn und Fahrzeuge im Massstab 1:50.

Konkret stellt Carrera drei neue Sets vor, die jeweils klar auf unterschiedliche Zielgruppen zugeschnitten sind.

«HyperDrive Fury» kommt ab Ende März 2026 für 119,99 Euro und setzt auf GT3-Duelle mit einem BMW M4 GT3 «Rowe Racing, No.99» und einem Ford Mustang «Ford Performance, No.64» auf 4,09 Metern Strecke inklusive Engstelle.

«Speedcore Challenge» (Juli 2026, 149,99 Euro) packt zwei Ferrari 296 GT3 auf eine 6,09 Meter Strecke.

Und dann der eigentliche Anker:

«Formula Raceday» bringt Formel 1 erstmals ins Hybrid-System, soll im vierten Quartal 2026 für 179,99 Euro erscheinen und wird von Carrera mit zwei aktuellen 2026er Boliden beworben.

Zwei der neuen Hybrid-Fahrzeuge 2026: BMW M4 GT3 «Rowe Racing» und Ford Mustang GT3 «Ford Performance».

Dazu kommen neue Streckenteile wie eine Pitlane mit Tyre-Cleaning-Section, ein Crossing, eine Brücke und zusätzliche Kurven, plus ein separater Hybrid-Controller mit Smartphone-Halterung. Carrera betont ausserdem regelmässige App-Updates und die Einbindung von Nutzerfeedback.

Für mich heisst das: Hybrid ist nicht mehr nur eine Rennbahn, sondern ein Produkt, das kontinuierliche Pflege braucht. Funktioniert das zuverlässig, spricht das klar für das System. Stockt der Support, wird Hybrid schnell zur Schwachstelle – denn bei Carrera willst du nicht darüber nachdenken, ob dein Spielzeug noch Updates erhält.

STRAX Comeback und ein sehr klares Lizenzprogramm

Neben Rennbahnen bringt Carrera 2026 STRAX zurück – eine Bau- und Fahrwelt, die im Herbst als Neuauflage erscheint. Zum Start sind zwei Lizenzwelten gesetzt: Peppa Pig und Disney Pixar Cars. Beide kommen jeweils als Starter-Set (26,99 Euro) und Big-Set (36,99 Euro).

Carrera nennt als Grössenordnung rund 210 Elemente beim Starter-Set und rund 320 beim Big-Set. Herzstück ist das STRAX-Stick-System, das Carrera als separates Set mit 140 Sticks für 12,99 Euro aufführt. Wichtig für alle, die noch alte Kisten im Keller haben: Carrera sagt, die neuen Sets seien über Verbindungselemente mit früheren STRAX-Systemen kompatibel.

Im Lizenzbereich fährt Carrera 2026 mehrere Themenwelten parallel. Statt einzelne Produkte im Fliesstext zu vermischen, lassen sich die Neuheiten klar nach Lizenzen und Spielkonzepten ordnen.

Fussball / Bundesliga

«World Championship»: RC-Soccer-Set mit 90 × 70 Zentimeter Spielfeld, UVP 39,99 Euro, Marktstart im Frühjahr 2026

«FC Bayern»: GO!!!-Rennbahn mit 4,9 Metern Strecke und Looping, UVP 64,99 Euro, Marktstart im September 2026

«FC Bayern»: Audi RS e-tron GT: RC-Fahrzeug im Massstab 1:16, UVP 54,99 Euro, Marktstart im Juli 2026

«Spin n’ Goal»: Bundesliga-Tischspiel mit Stickern von 24 Vereinen und einem Aktionsball, der über Symbole Spielaktionen auslöst, UVP 19,99 Euro, Marktstart im Juli 2026

Mit dem RC-Soccer-Set «World Championship» verbindet Carrera Fussballthema und ferngesteuerte Fahrzeuge zu einem eigenständigen Spielkonzept.

Mario Kart

Mario RC: RC-Fahrzeug mit Mario-Figur, UVP 44,99 Euro, Marktstart im September 2026

Yoshi RC: RC-Fahrzeug mit Yoshi-Figur, UVP 44,99 Euro, Marktstart im September 2026

«Mario Kart World»: GO!!!-Rennbahn mit 4,9 Metern Strecke und Looping, UVP 84,99 Euro, Marktstart im Oktober 2026

«Mario Kart World» bringt Nintendo-Rennchaos als GO!!!-Set auf die Carrera-Schiene, inklusive Looping und bekannter Figuren.

Sonic

Sonic RC: CrossWorlds-RC-Fahrzeug, UVP 39,99 Euro, Marktstart im Juni 2026

Tails RC: CrossWorlds-RC-Fahrzeug, UVP 39,99 Euro, Marktstart im Juni 2026

Sonic Battle-Car-Set: Duell-Set mit zwei Fahrzeugen, UVP 49,99 Euro, Marktstart im September 2026

«Sonic Racing CrossWorlds» erweitert das GO!!!-Sortiment um eine weitere Gaming-Lizenz mit Fokus auf Tempo und Action.

Disney Stitch

«Disney Stitch»: GO!!!-Rennbahn mit 4,9 Metern Strecke, Looping sowie den Figuren Stitch und Leroy, UVP 84,99 Euro, Marktstart im September 2026

«Disney Stitch 2,4»: Carrera FIRST-Bahn für Kinder ab 3 Jahren mit 2,4 Metern Streckenlänge, UVP 34,99 Euro, Marktstart im dritten Quartal 2026

Mit «Disney Stitch 2,4» bringt Carrera eine FIRST-Bahn für Kinder ab drei Jahren ins Programm, klar ausgerichtet auf frühe Einstiege.

Meine Einschätzung: Starke Breite, aber auch ein Risiko

Grundsätzlich überzeugt mich, dass Carrera nicht allein auf Nostalgie setzt. Hybrid und STRAX zeigen, dass die Marke versucht, neue Spielgewohnheiten ernst zu nehmen. Die konkreten Produktdetails wirken dieses Mal weniger nach Messe-Nebel und mehr nach echter Roadmap. Gleichzeitig ist das Programm sehr breit und stellenweise unruhig. Wenn du in einem Jahr Formel 1, Peppa Pig, Bundesliga, Sonic und Stitch bedienst, dann triffst du zwar viele Zielgruppen. Die Gefahr ist aber auch, dass am Ende weniger eine klare Marke bleibt, sondern vor allem ein Lizenzmix mit Carrera-Logo.

Am spannendsten bleibt Hybrid. Nicht wegen KI-Buzzwords, sondern weil Carrera damit bewusst Erwartungen aus der Games-Welt übernimmt: Updates, Features, langfristige Pflege. Wenn Carrera das sauber liefert, kann Hybrid eine zweite grosse Säule werden. Wenn nicht, bleibt es ein Hype-Segment neben den klassischen Bahnen, und dann war die Messe-Show grösser als das, was später im Kinderzimmer wirklich gespielt wird.

Welche der Carrera Neuheiten 2026 spricht dich am meisten an: Formel 1, Hybrid, STRAX oder die Lizenzwelten? Schreib es unten in die Kommentare.

