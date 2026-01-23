News & Trends 0 0

Was dich beim neuen Brabus Crawler von Bluebrixx erwartet

Der neue Brabus Crawler im Maßstab 1:8 erweitert die Pro‑Reihe von Bluebrixx. Mit 4280 Teilen, aufwendiger Mechanik und offiziell lizenzierter Optik setzt das Modell auf Detailtreue.

Die Umsetzung des Crawlers basiert auf einer offiziellen Lizenz des deutschen Tuning-Spezialisten Brabus und verbindet Offroad‑Optik mit technischer Detailtiefe. Ziel ist ein möglichst realitätsnahes Abbild eines extremen Geländefahrzeugs.

Das Set erscheint als Teil der Bluebrixx-Pro-Reihe und umfasst 4280 Teile. Mit Abmessungen von 58,8 Zentimetern Länge, 27,6 Zentimetern Breite und 29 Zentimetern Höhe zählt es zu den umfangreicheren Bauprojekten des Herstellers.

Bauweise und mechanische Funktionen

Der Aufbau beginnt mit einer robusten Grundstruktur, auf der schrittweise Fahrwerk, Rahmen und Karosserie entstehen. Besonders prägnant umgesetzt ist die Lenkmechanik: Der Brabus Crawler lässt sich über das am Heck montierte Ersatzrad steuern, das mechanisch mit der Vorderachse verbunden ist. Drehst du das Ersatzrad, folgen die Vorderräder direkt.

Der offene Aufbau legt Fahrwerk, Rahmenstruktur und Innenraum frei.

Quelle: Bluebrixx

Abgesehen von der Lenkung bleiben weitere bewegliche Elemente rar. Das Modell verzichtet auf Motorisierung und Elektronik. Im Innenraum findest du eine reduzierte, aber stimmige Gestaltung mit Sitzen, Cockpitdetails und einem statischen Lenkrad, das nicht mit der Lenkung gekoppelt ist.

Konstruktion und Vorbildtreue

Der reale Brabus 900 Crawler ist eine radikale Offroad‑Konstruktion mit offenem Chassis, fehlenden Türen und viel Bodenfreiheit. Dieses Grundprinzip überträgt Bluebrixx konsequent auf das Modell. Die Karosserie bleibt offen, der Rahmen bildet eine sichtbare Struktur, und die Formgebung orientiert sich eng am kantigen Original. Speziell entwickelte Reifen auf Brabus Monoblock HD‑Felgen und eine voll artikulierte Federung zählen zu den technischen Kernpunkten, die das Set vom reinen Display‑Objekt abheben.

Reifenprofil und Felgenkonstruktion orientieren sich eng am Vorbild des realen Brabus Crawlers.

Quelle: Bluebrixx

Die Motorhaube lässt sich öffnen und gibt den Blick auf einen detaillierten Motorraum frei. Zwar ist der 900‑PS‑Motor des Originals selbstverständlich nicht funktionsfähig nachgebaut, doch die modellhafte Reproduktion unterstreicht die Nähe zum Vorbild. Auch die für echte Crawler zentrale Federungsverschränkung ist umgesetzt und prägt den konstruktiven Aufbau.

Verpackung und Präsentation

Bluebrixx setzt beim Verpackungsdesign auf eine aufgeräumte Struktur. Räder und Felgen sind separat verpackt und liegen sichtbar obenauf. Der Karton zeigt ein rotes Innenlayout, das an frühere Premium‑Editionen des Herstellers erinnert. Eine Informationsplatte mit den wichtigsten Daten des realen Fahrzeugs ergänzt das Set und erleichtert die Präsentation als Display-Modell.

Der Listenpreis liegt bei 199,95 Euro, was für ein lizenziertes Großmodell dieser Größe und Teilezahl typisch ist. Der Teilepreis beträgt rund fünf Cent pro Baustein. Ob und wann das Set bei uns im Shop verfügbar sein wird, ist derzeit noch offen.

Titelbild: Bluebrixx

