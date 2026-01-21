Thok E-Bikes bringt teilweise individuell konfigurierbares Rahmenkit auf den Markt

News & Trends
Thok E-Bikes lanciert eine Limited Edition des All-Mountain Topmodells TP4
von Patrick Bardelli
Vollcarbon-Rahmen, Öhlins-Federung und Bosch Performance Line CX Drive Unit der 5. Generation: Thok E-Bikes lanciert mit dem TP4 Dream Kit das massgeschneiderte E-Mountainbike.
Die italienische MTB-Marke Thok erweitert ihr Premium-Modell TP4 um eine weitere Variante. Letzten Sommer brachte das Unternehmen neue Mountainbikes mit einer besonders belastbaren und leichten Rahmensstruktur auf den Markt. Im Dezember folgte mit der Limited Edtion ein erstes Upgrade des Topsellers. Ich hatte darüber berichtet:
Wie Thok E-Bikes schreibt, folgt nun der nächste Schritt. Demnach erweitert das Unternehmen die TP4-Linie um das TP4 Dream Kit. Dieses Premium-Rahmenkit für All-Mountain E-MTBs «richtet sich an erfahrene und leidenschaftliche Fahrerinnen und Fahrer, die ein E-Bike der Spitzenklasse aufbauen möchten.» Es könne nach den eigenen Bedürfnissen individuell konfiguriert werden. Der Fokus liegt laut Thok E-Bikes auf Performance und Verarbeitungsqualität.
Das Herzstück des neuen TP4 Dream Kit bildet der Rahmen aus unidirektionaler (UD) Carbonfaser mit Flip-Chip-System zur Anpassung der All-Mountain-Geometrie. Daneben steht gemäss Thok das Öhlins-Fahrwerk bestehend aus Federgabel und Dämpfer im Mittelpunkt. Die Schweden geniessen dank ihrer Expertise aus dem Rennsport in der Branche einen fast schon legendären Ruf. Diese Kombination garantiere «hohe Sensibilität, präzise Kontrolle und verlässlichen Support selbst unter anspruchsvollsten Fahrbedingungen». Bei den bisherigen Modellen des TP4 und der Limited Edition setzt das Unternehmen auf Federgabeln und Dämpfer der Marke Fox Factory.
Das Dream Kit, bestehend aus den im folgenden aufgeführten Komponenten, kostet knapp 6000 Euro. Kundinnen und Kunden können das Kit kaufen oder weitere Komponenten wie Laufräder, Antrieb etc. im Konfigurator hinzufügen, um den Aufbau zu vervollständigen. Je nach Ausführung kommt das Bike dann auf bis zu 8500 Euro zu stehen.
Ein ähnliches Konzept verfolgt übrigens die Schweizer Bike Manufaktur Transalpes in Baar, die seit 2004 individuelle Mountainbikes und E-MTBs aufbaut. Im Gegensatz zum Thok Dream Kit, das es ausschliesslich in einer schwarzen Lackierung gibt, kann bei Transalpes auch noch die Farbgestaltung des Rahmens individuell angepasst werden.
Interessant scheint mir hier auf den ersten Blick die Preisgestaltung von Thok E-Bikes zu sein. Während die Modelle TP4 und TP4-S 5990 Euro respektive 6990 Euro kosten, gibt es die Limited Edition für 9990 Euro kaufen. Wenn ich im Konfigurator das Dream Kit mit den jeweils teuersten verfügbaren Komponenten vollständig aufbaue, liegt der VP bei ca. 8500 Euro und damit deutlich unter der Limited Edition.
Das TP4 Dream Kit ist nicht bei Galaxus zu kaufen. Es ist laut Hersteller in vier Grössen (S, M, L und XL) in der exklusiven Black-Lackierung erhältlich. Der empfohlene Verkaufspreis beträgt 5990 € inkl. MwSt. Sofort lieferbar auf thokbikes.com sowie über das offizielle Thok-Point-Händlernetz.
Vom Radiojournalisten zum Produkttester und Geschichtenerzähler. Vom Jogger zum Gravelbike-Novizen und Fitness-Enthusiasten mit Lang- und Kurzhantel. Bin gespannt, wohin die Reise noch führt.
