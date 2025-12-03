Deine Daten. Deine Wahl.

Thok E-Bikes lanciert eine Limited Edition des All-Mountain Topmodells TP4

Patrick Bardelli
4.12.2025

UD-Carbonrahmen, Fox Factory-Fahrwerk, kabelloses Sram-Schaltsystem und eine exklusive Kashima-Lackierung: Mit der TP4 Limited Edition bringt Thok die «fortschrittlichste Version» seines All-Mountain E-MTBs auf den Markt.

Diesen Sommer hat die italienische MTB-Marke Thok neue Mountainbikes mit einer besonders belastbaren und leichten Rahmensstruktur auf den Markt gebracht. Nun lanciert der Hersteller eine Limited Edition des Top-Modells TP4.

Diese exklusive Serie hebt das All-Mountain E-Bike laut Hersteller in Ausstattung und Finish nochmals deutlich an. Dies zeigt sich bei den Komponenten: Im Vergleich zum bisherigen TP4 legen die Italiener bei Gabel, Dämpfer, Antrieb, Bremsen und Laufrädern eine Schippe drauf.

Thok schreibt dazu: «Die Limited Edition kombiniert eine kompromisslose Auswahl von High-End-Komponenten mit einer auffälligen Goldlackierung. Jedes Detail wurde entwickelt, ausgewählt und getestet, um maximale Reaktionsfreude, Präzision und Kontrolle zu liefern.»

Die auffällige, goldene Kashima-Lackierung an Gabel und Dämpfer der Limited Edition des TP4.
Auf «höchstem» Niveau

Kern der TP4 Limited Edition sei, wie schon beim TP4, der Rahmen aus unidirektionaler (UD) Carbonfaser mit Flip-Chip-System zur Anpassung der All-Mountain-Geometrie. Weiter schreibt Thok dazu: «Es wird für seine Stabilität, Ausgewogenheit und direkte Rückmeldung geschätzt – und bildet die Basis für ein konsequent auf Performance ausgelegtes Setup.»

«Das neue TP4 Limited Edition 2026 verkörpert die Essenz unseres Ansatzes in Design und Stil», sagt Gabriele Amadigi, Global Marketing & Sales Manager von Thok E-Bikes, dazu. Und weiter: «Wir wollen nicht ein leistungsstarkes E-MTB entwickeln, sondern ein einzigartiges Fahrerlebnis schaffen, bis ins kleinste Detail durchdacht und kompromisslos, das die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden erfüllt.»

Klingt auf den ersten Blick nach klassischem Marketing-Geschwurbel. Auf den zweiten zeigt sich, dass Thok bei den Komponenten tatsächlich auf High-End-Produkte setzt. Bei Rahmen, Motor und Akku bleibt alles beim Alten. Bei Gabel, Dämpfer und Sattelstütze setzt Thok aber auf leistungsstarke Factory-Produkte von Fox mit Kashima-Coating. Und auch beim Antrieb, den Bremsen und den Laufrädern gibt’s ein Upgrade.

Bosch-Motor, Sram-Antrieb und DT Swiss-Laufräder am limitierten TP4.
Hauptmerkmale der TP4 Limited Edition

  • Rahmen: Full Carbon UD – 150 mm Federweg und Flip-Chip-System
  • Motor: Bosch Performance Line CX (250 W – 100 Nm – 750 W Spitzenleistung)
  • Akku: integrierte Bosch Powertube 800 Wh – kompatibel mit Powermore 250 Wh
  • Gabel: Fox 38 Float Factory – 160 mm – Grip X2
  • Dämpfer: Fox Float X Factory – Thok custom tuning
  • Antrieb: Sram X0 Eagle T-Type wireless
  • Schaltauge: UDH Technologie
  • Bremsen: Magura Gustav Pro – 4 pistoni – 220/203 mm Scheiben
  • Laufräder: DT Swiss HXC1501 Carbon 29" x 30 mm
  • Lenker: Renthal Fatbar Carbon
  • Sattelstütze: Fox Transfer Factory (150/180/210 mm je nach Grösse)

Zum Vergleich: Hauptmerkmale TP4

  • Rahmen: Full UD-Carbon – Federweg 150mm – Flip-Chip-System
  • Motor: Bosch CX BDU384Y – 250W
  • Akku: Bosch Powertube 800 Wh integriert (auch für die Versionen 400Wh und 600Wh passend), kompatibel mit Powermore 250 Wh Extender
  • Federgabel: Fox 36 Float Rhythm - 160 mm
  • Dämpfer: Fox Float Rhythm – Thok Custom Tuning
  • Schaltwerk: Shimano SLX 12S
  • UDH-Schaltauge
  • Bremsen: Shimano Deore 4-Kolben-Bremse
  • Laufräder: Thok Drift
  • Reifen: Schwalbe Albert Trail Pro

Das TP4 Limited Edition ist in vier Grössen (S, M, L und XL) mit der exklusiven Kashima-Gold-Lackierung erhältlich. Die Produktion ist auf 50 Stück limitiert, der Verkaufspreis beträgt 9990 Euro inkl. MwSt.

Rechtfertigt das Upgrade der Komponenten jedoch den Preisunterschied von rund 4000 Euro? Ich denke, ja. Alleine die Gabel kostet, je nach Anbieter, bei der Limited Edition das Doppelte bis Dreifache. Hinzu kommen dann Dämpfer, Sattelstütze, hochpreisige DT Swiss-Laufräder und der kabellose Sram-Antrieb.

Verfügbar sind die Bikes aktuell auschliesslich im Thok Online-Shop sowie bei offiziellen Thok Points.

Titelbild: Thok E-Bikes

User Avatar
User Avatar
Patrick Bardelli
Senior Editor
Patrick.Bardelli@digitecgalaxus.ch

Vom Radiojournalisten zum Produkttester und Geschichtenerzähler. Vom Jogger zum Gravelbike-Novizen und Fitness-Enthusiasten mit Lang- und Kurzhantel. Bin gespannt, wohin die Reise noch führt.

