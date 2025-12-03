Thok E-Bikes lanciert eine Limited Edition des All-Mountain Topmodells TP4

News & Trends
Scott präsentiert mit dem Fastlane ein neues E-Rennvelo
von Patrick Bardelli
UD-Carbonrahmen, Fox Factory-Fahrwerk, kabelloses Sram-Schaltsystem und eine exklusive Kashima-Lackierung: Mit der TP4 Limited Edition bringt Thok die «fortschrittlichste Version» seines All-Mountain E-MTBs auf den Markt.
Diesen Sommer hat die italienische MTB-Marke Thok neue Mountainbikes mit einer besonders belastbaren und leichten Rahmensstruktur auf den Markt gebracht. Nun lanciert der Hersteller eine Limited Edition des Top-Modells TP4.
Diese exklusive Serie hebt das All-Mountain E-Bike laut Hersteller in Ausstattung und Finish nochmals deutlich an. Dies zeigt sich bei den Komponenten: Im Vergleich zum bisherigen TP4 legen die Italiener bei Gabel, Dämpfer, Antrieb, Bremsen und Laufrädern eine Schippe drauf.
Thok schreibt dazu: «Die Limited Edition kombiniert eine kompromisslose Auswahl von High-End-Komponenten mit einer auffälligen Goldlackierung. Jedes Detail wurde entwickelt, ausgewählt und getestet, um maximale Reaktionsfreude, Präzision und Kontrolle zu liefern.»
Kern der TP4 Limited Edition sei, wie schon beim TP4, der Rahmen aus unidirektionaler (UD) Carbonfaser mit Flip-Chip-System zur Anpassung der All-Mountain-Geometrie. Weiter schreibt Thok dazu: «Es wird für seine Stabilität, Ausgewogenheit und direkte Rückmeldung geschätzt – und bildet die Basis für ein konsequent auf Performance ausgelegtes Setup.»
«Das neue TP4 Limited Edition 2026 verkörpert die Essenz unseres Ansatzes in Design und Stil», sagt Gabriele Amadigi, Global Marketing & Sales Manager von Thok E-Bikes, dazu. Und weiter: «Wir wollen nicht ein leistungsstarkes E-MTB entwickeln, sondern ein einzigartiges Fahrerlebnis schaffen, bis ins kleinste Detail durchdacht und kompromisslos, das die Erwartungen unserer Kundinnen und Kunden erfüllt.»
Klingt auf den ersten Blick nach klassischem Marketing-Geschwurbel. Auf den zweiten zeigt sich, dass Thok bei den Komponenten tatsächlich auf High-End-Produkte setzt. Bei Rahmen, Motor und Akku bleibt alles beim Alten. Bei Gabel, Dämpfer und Sattelstütze setzt Thok aber auf leistungsstarke Factory-Produkte von Fox mit Kashima-Coating. Und auch beim Antrieb, den Bremsen und den Laufrädern gibt’s ein Upgrade.
Das TP4 Limited Edition ist in vier Grössen (S, M, L und XL) mit der exklusiven Kashima-Gold-Lackierung erhältlich. Die Produktion ist auf 50 Stück limitiert, der Verkaufspreis beträgt 9990 Euro inkl. MwSt.
Rechtfertigt das Upgrade der Komponenten jedoch den Preisunterschied von rund 4000 Euro? Ich denke, ja. Alleine die Gabel kostet, je nach Anbieter, bei der Limited Edition das Doppelte bis Dreifache. Hinzu kommen dann Dämpfer, Sattelstütze, hochpreisige DT Swiss-Laufräder und der kabellose Sram-Antrieb.
Verfügbar sind die Bikes aktuell auschliesslich im Thok Online-Shop sowie bei offiziellen Thok Points.
