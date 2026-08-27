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Hey, du Lauch! Das ist der «GTA VI»-Deepdive!

Zweimal verschoben, zweimal geleaked: Der Launch von «GTA VI» am 19. November ist vor allem Drama. Zeitlich exklusiv hat sich Netflix die Rechte am ersten Gameplay-Trailer gesichert. Das passiert im 27-minütigen Video.

Der Launch von «GTA VI» ist ein popkulturelles Grossereignis. Wenn das Gangsterepos am 19. November ausschliesslich digital erscheint, steht für Millionen Fans die Welt still. Offiziell hat Entwickler «Rockstar» bisher nur Trailer, aber keine Gameplay-Sequenzen veröffentlicht. Das gab es bisher nur geleaked von Cyberleek, inklusive Werbung für ein Memecoin. In einem exklusiven Deal mit Netflix gibt es jetzt erstmals offizielles Gameplay. Erst sechs Stunden später kommt der Trailer über die offiziellen Kanäle …

So wird «GTA VI»

Der Trailer begrüsst uns mit einem fehlgeschlagenen Drogendeal. Das Protagonistenpaar Lucia und Jason wollen eigentlich nur ein Paket mit Drogen holen, als eine Spezialeinheit das Drogenlabor stürmt und alles schief läuft. Mit der Tasche über den Schultern gilt es, abzuhauen und durch eine Privatwohnung einer entrüsteten Rentnerin zu flüchten. Erinnerungen an den Epilog aus GTA V werden wach.

Shootout im Drogenlabor.

Quelle: Rockstar Games

Es folgt ein kurzer Ausschnitt aus der Wohnung des Liebespaars. Wir sehen, wie sich die zwei auf einen Abend mit Cocktails bei irgendeinem wichtigen Typen vorbereiten. Mario Barth könnte den Sketch «Frau weiss nicht, was sie anziehen soll und wir sind deshalb zu spät» nicht besser erzählen.

Wenigstens wirken die Dialoge sehr authentisch, fast schon romantisch. Lange dauert der Ausschnitt mit den beiden Turteltäubchen nicht, sofort gibt es Action und einen Zusammenschnitt verschiedener Szenen zum Soundtrack von Depeche Modes «People are People». Wir sehen die Bandbreite der Leute des fiktiven Bundesstaats Leonidas.

Lucia hat das richtige Kleid gefunden.

Quelle: Rockstar Games

Autoknacken ist jetzt ein Minigame.

Quelle: Rockstar Games

Backyard Wrestling gibt’s auch noch.

Quelle: Rockstar Games

Lucia beim Bankdrücken.

Quelle: Rockstar Games

Natürlich darf eine Verfolgungsjagd nicht fehlen, bei der das Gameplay offenbar fliessend zwischen Jason an der Knarre und Lucia am Steuer wechselt. Danach folgt ein Zusammenschnitt mit Lucia in diversen Situationen zu Cliff Richards «Devil Woman». Ja, Rockstar spielt selten leise Töne an, das sind wir uns gewohnt.

Gehören zur DNA von GTA: Verfolgungsjagden.

Quelle: Rockstar Games

Im letzten Teil übernehmen Lucia und Jason die Security für eine (Immobilien-)Firma, die gerade ihren US-Sitz eröffnet. Im Hintergrund läuft «Against all odds» von Phil Collins. Der Marketingchef verschwindet zum brainstormen koksen mit seinen Jungs ins Büro. Just dann wird die Grundsteinlegung von einer Gangsterbande in eine Grabsteinsetzung verwandelt. Wieder Geballere, und im Anschluss folgt ein letzter Zusammenschnitt mit der Skyline von Vice City, dazu läuft mit Elderbrooks «Innerlight» der erste Song aus diesem Jahrzehnt.

Jetzt liegt es an anderen, jedes Frame des Trailers auf Details zu untersuchen, von denen es wieder Abertausende gibt: Hoverboats, Fernsehwerbungen, Fallschirmsprünge, Autorennen auf Rennstrecken waren meine Highlights. Auch ein Überfall auf ein Diner im Stile von Pumpkin und Honeybunny durfte nicht fehlen.

Wow.

Ich hatte nach den Leaks, der Polemik um die Digital Version und dem Netflix-Deal eigentlich gar keine Lust auf «GTA VI». Naja. Rockstar ist halt immer noch Rockstar, verdammt. Ich hab halt doch unnormal Bock auf das Game.

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Titelbild: Rockstar Games

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