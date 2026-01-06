News & Trends 5 0

Hormon-Tracking: Vivoos neues Menstruationspad FlowPad

Vivoo zeigt auf der CES 2026 das FlowPad: eine Binde mit integriertem Hormon-Test. Das Versprechen ist eine FSH-Messung ohne extra Aufwand während der Periode.

Das Wellness-Unternehmen Vivoo, bekannt für App-gestützte Urin-Testkits, präsentiert auf der CES 2026 mit dem FlowPad eine Femtech-Innovation: ein Menstruationspad mit integriertem Diagnostik-System. Die smarte Binde misst das Hormon FSH (Follikelstimulierendes Hormon) direkt während der Blutung.

So funktioniert das FlowPad Das Pad sieht aus und funktioniert wie eine normale Binde. Im Inneren befindet sich zusätzlich ein Mikrofluidik-System aus zwei spezialisierten Schichten. Die erste zieht eine exakte Menge Menstruationsflüssigkeit auf und filtert Partikel heraus. Die zweite Schicht enthält stabilisierte Reagenzien, die mit FSH reagieren und dabei Farbveränderungen erzeugen, die als diagnostische Signale dienen.

Nach Gebrauch können Anwenderinnen ein Foto des Pads machen und mit der Vivoo-App analysieren. Die App wertet mithilfe von Bildverarbeitung die Farbmuster aus und liefert eine personalisierte Analyse. Das gesamte System bleibt versiegelt, wodurch Kontamination und Handhabungsfehler minimiert werden.

Was bringt das FSH-Tracking? FSH ist ein Schlüsselindikator für Fruchtbarkeit, Eierstockgesundheit und Perimenopausen-Übergänge. Vivoo positioniert Menstruationsblut als «informationsreiche und historisch untergenutzte biologische Ressource» für solche Messungen. Für medizinische Fruchtbarkeitsdiagnosen ist jedoch dieses einzelne Hormon nicht ausreichend.

Die Vivoo-App kann FSH-Trends über mehrere Zyklen hinweg erstellen. Diese Daten lassen sich dann mit bereits erfassten Informationen zu Hydration, Ernährung und Lebensstil kombinieren.

Das FlowPad richtet sich an Frauen, die ihre Fruchtbarkeit aktiv verfolgen, Zyklusstörungen haben oder hormonelle Veränderungen in ihren Zwanzigern bis Vierzigern erleben. Auch für die Perimenopausen-Vorsorge ist das Produkt konzipiert.

Verfügbarkeit und Zukunftspläne

Vivoo hat Pläne für weitere Biomarker: Östrogen-Metaboliten, Cortisol, Entzündungsmarker, Eisenwerte, Infektionsindikatoren und vaginaler pH. Momentan misst das Flowpad aber ausschließlich FSH.

Das FlowPad soll 2026 auf den Markt kommen. Der Preis liegt voraussichtlich bei etwa 4-5 US-Dollar pro Pad. Auch Subscription-Optionen sind geplant. Wie teuer diese werden, ist noch unklar. Der Marktstart erfolgt zunächst mit Early Access für Forscher, medizinische Partner und bestehende Vivoo-Nutzerinnen.

Titelbild: Vivoo

