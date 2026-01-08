News & Trends 18 3

Ixi entwickelt Brille mit Autofokus

Das finnische Unternehmen Ixi arbeitet an einer Brille mit Autofokus. Sie soll 2027 auf den Markt kommen.

Ixi Eyewear Oy, wie das Unternehmen mit vollem Namen heisst, entwickelt seit 2021 eine neuartige Technologie für Brillen. Sie sind mit Flüssigkristall-Linsen ausgestattet, um den Fokus in Echtzeit anzupassen. Dafür wird das Auge mit Hilfe von Fotodioden getrackt.

Die Vorteile einer solchen Autofokus-Brille liegen auf der Hand. Setze ich meine Lesebrille auf, sehe ich zwar auf kurze Distanzen scharf, dafür in die Ferne nur noch verschwommen. Gleitsichtbrillen lösen dieses Problem, aber nicht optimal: Der Fokusbereich ist davon abhängig, ob man nach oben oder unten schaut. Mit einem Autofokus wäre für jede Distanz das ganze Gesichtsfeld nutzbar. Ixi behauptet, dass damit zudem weniger Eingewöhnungszeit nötig ist.

Der Autofokus des Auges Links: Der Brennpunkt liegt auf der Netzhaut, der Mensch sieht scharf. Rechts: Die Linse kann nicht genügend zusammengedrückt werden, der Mensch ist weitsichtig.

Quelle: Ixi Das menschliche Auge hat von Natur aus einen Autofokus: Ein Ringmuskel drückt die Linse zusammen, wodurch sich der Brennpunkt verändert. Im Alter lässt die Beweglichkeit der Linse allerdings nach, so dass die Linse für den Nahbereich nicht mehr genügend zusammengedrückt werden kann. Ab 40 Jahren ist das im Alltag spürbar. Eine Lesebrille verschiebt den Fokus, so dass die Sicht in der Nähe wieder scharf ist. Beim Blick in die Ferne ist der Ringmuskel komplett entspannt und die Linse dehnt sich maximal aus. Das Problem bei der Lesebrille: Die Linse müsste noch weiter ausgedehnt werden, wofür der Mensch aber keinen Muskel hat. Daher bleibt die Sicht in die Ferne zwangsläufig unscharf.

Vielversprechendes Projekt

Im nächsten Jahr will Ixi eine Brille mit der neuen Technologie auf den Markt bringen. Es gibt bereits einen Prototypen, der ohne Gläser nur 22 Gramm wiegt und aussieht wie eine ganz normale Brille. Beeindruckend angesichts der Tatsache, dass da Elektronik und Akku integriert sind.

Der Prototyp vom November 2025.

Quelle: Ixi

Die Brille wird laut Ixi in «zwei oder drei» Formen sowie unterschiedlichen Grössen zuerst in Europa erhältlich sein. Die Prototypen werden nach Angaben von Ixi bereits jetzt auf die gleiche Weise gefertigt wie in der Massenproduktion, so dass die Umstellung auf hohe Stückzahlen kein Problem werden sollte.

Auch das nötige Geld ist vorhanden. Amazon und andere haben gemäss Techcrunch insgesamt 36,5 Millionen US-Dollar in Ixi investiert, um das Vorhaben voranzutreiben. Laut CNN sind es inzwischen sogar über 40 Millionen. Ixi hat zudem eine Partnerschaft mit dem Schweizer Brillenhersteller Optiswiss bekannt gegeben.

Offene Fragen und Herausforderungen

Noch sind diverse Tests nötig und es bleiben Fragen offen. Zum Beispiel muss die Brille zuverlässig funktionieren, um auch für den Strassenverkehr tauglich zu sein. Im Falle eines Aussetzers soll die Brille automatisch in einen Sicherheitsmodus fallen, in dem die Sicht auf weite Distanz gesetzt wird. Unklar ist, ob der Autofokus auch im Dunkeln perfekt arbeitet und wie weit das Gesichtsfeld sein wird. Nicht zuletzt stellt sich die Frage nach dem Preis. Dieser wird auf jeden Fall im obersten Preissegment einer Brille sein – genauere Angaben macht Ixi bisher nicht.

Titelbild: Ixi

