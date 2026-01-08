Deine Daten. Deine Wahl.

Wenn du nur das Nötigste wählst, erfassen wir mit Cookies und ähnlichen Technologien Informationen zu deinem Gerät und deinem Nutzungsverhalten auf unserer Website. Diese brauchen wir, um dir bspw. ein sicheres Login und Basisfunktionen wie den Warenkorb zu ermöglichen.

Wenn du allem zustimmst, können wir diese Daten darüber hinaus nutzen, um dir personalisierte Angebote zu zeigen, unsere Webseite zu verbessern und gezielte Werbung auf unseren und anderen Webseiten oder Apps anzuzeigen. Dazu können bestimmte Daten auch an Dritte und Werbepartner weitergegeben werden.

ImpressumDatenschutzerklärung
Ixi
News & Trends
183

Ixi entwickelt Brille mit Autofokus

David Lee
8.1.2026

Das finnische Unternehmen Ixi arbeitet an einer Brille mit Autofokus. Sie soll 2027 auf den Markt kommen.

Ixi Eyewear Oy, wie das Unternehmen mit vollem Namen heisst, entwickelt seit 2021 eine neuartige Technologie für Brillen. Sie sind mit Flüssigkristall-Linsen ausgestattet, um den Fokus in Echtzeit anzupassen. Dafür wird das Auge mit Hilfe von Fotodioden getrackt.

Die Vorteile einer solchen Autofokus-Brille liegen auf der Hand. Setze ich meine Lesebrille auf, sehe ich zwar auf kurze Distanzen scharf, dafür in die Ferne nur noch verschwommen. Gleitsichtbrillen lösen dieses Problem, aber nicht optimal: Der Fokusbereich ist davon abhängig, ob man nach oben oder unten schaut. Mit einem Autofokus wäre für jede Distanz das ganze Gesichtsfeld nutzbar. Ixi behauptet, dass damit zudem weniger Eingewöhnungszeit nötig ist.

Vielversprechendes Projekt

Im nächsten Jahr will Ixi eine Brille mit der neuen Technologie auf den Markt bringen. Es gibt bereits einen Prototypen, der ohne Gläser nur 22 Gramm wiegt und aussieht wie eine ganz normale Brille. Beeindruckend angesichts der Tatsache, dass da Elektronik und Akku integriert sind.

Der Prototyp vom November 2025.
Der Prototyp vom November 2025.
Quelle: Ixi

Die Brille wird laut Ixi in «zwei oder drei» Formen sowie unterschiedlichen Grössen zuerst in Europa erhältlich sein. Die Prototypen werden nach Angaben von Ixi bereits jetzt auf die gleiche Weise gefertigt wie in der Massenproduktion, so dass die Umstellung auf hohe Stückzahlen kein Problem werden sollte.

Auch das nötige Geld ist vorhanden. Amazon und andere haben gemäss Techcrunch insgesamt 36,5 Millionen US-Dollar in Ixi investiert, um das Vorhaben voranzutreiben. Laut CNN sind es inzwischen sogar über 40 Millionen. Ixi hat zudem eine Partnerschaft mit dem Schweizer Brillenhersteller Optiswiss bekannt gegeben.

Offene Fragen und Herausforderungen

Noch sind diverse Tests nötig und es bleiben Fragen offen. Zum Beispiel muss die Brille zuverlässig funktionieren, um auch für den Strassenverkehr tauglich zu sein. Im Falle eines Aussetzers soll die Brille automatisch in einen Sicherheitsmodus fallen, in dem die Sicht auf weite Distanz gesetzt wird. Unklar ist, ob der Autofokus auch im Dunkeln perfekt arbeitet und wie weit das Gesichtsfeld sein wird. Nicht zuletzt stellt sich die Frage nach dem Preis. Dieser wird auf jeden Fall im obersten Preissegment einer Brille sein – genauere Angaben macht Ixi bisher nicht.

Titelbild: Ixi

18 Personen gefällt dieser Artikel

User Avatar
User Avatar
David Lee
Senior Editor
David.Lee@digitecgalaxus.ch

Durch Interesse an IT und Schreiben bin ich schon früh (2000) im Tech-Journalismus gelandet. Mich interessiert, wie man Technik benutzen kann, ohne selbst benutzt zu werden. Meine Freizeit ver(sch)wende ich am liebsten fürs Musikmachen, wo ich mässiges Talent mit übermässiger Begeisterung kompensiere. 

News & Trends

Vom neuen iPhone bis zur Auferstehung der Mode aus den 80er-Jahren. Die Redaktion ordnet ein.

Alle anzeigen

3 Kommentare

Avatar
later