News & Trends 14 0

Schaum-Serum für deine Kopfhaut? Das steckt hinter Dysons Neuheit

Dysons Pflegelinie wächst. Unter der neuen (und dritten!) Linie «Amino» stellt das Technologieunternehmen erstmals eine Kopfhautpflege vor. Ich durfte sie vorab ausprobieren. Eine erste Einschätzung.

Nein, das ist kein Pfefferspray. Was sich dir hier im khaki-orangefarbenen Gewand präsentiert, ist das erste Produkt der neuen «Amino»-Haarpflegelinie aus dem Hause Dyson. Dieses «Leave-in Scalp Bubble Treatment» verschreibt sich ganz der Kopfhautpflege. Naheliegend, wissen wir doch unterdessen alle, dass eine gesunde Kopfhaut die Basis für gesundes Haar ist. Im Rahmen eines «Secret Briefings» durfte ich einen ersten Blick auf die Neuheit werfen – und sie auch gleich einmal ausprobieren.

Die Verpackung ist gemäss Dyson NFC-kompatibel. So hast du auf deinem Smartphone gleich Zugriff auf personalisierte Anleitungen, Support und mehr.

Was bitte ist ein Bubble Treatment?

Beim «Leave-in Scalp Bubble Treatment» handelt es sich um ein Serum in Schaumform. Vielleicht denkst du von der Textur her jetzt an eine Art festen Raiserschaum. Davon ist es weit entfernt. Mich erinnert die Haptik eher an Badeschaum: luftig und leicht.

Der Schaum fällt unter den kreisenden Fingerbewegungen zu einem leichten Serum zusammen.

Was verspricht das Serum?

Ich schätze für gewöhnlich Dysons Design-Entscheide. Im Fall «Amino» holt mich das (Refill-)Packaging zumindest farblich nicht ab. Viel eher lässt es mich allein am Strassenrand zurück. Doch wie steht es um die Formel? Schliesslich ist die Optik zweitranging und obendrein Geschmackssache.

Das Produkt verspricht auf jeden Fall viel:

63 % weniger Haarausfall

62 % weniger fettige Kopfhaut

88 % weniger sichtbare Schuppen

Zur Transparenz: Die Claims basieren auf einem klinischen Test bei täglicher Anwendung über 12 Wochen hinweg. Die Aussage zum geringeren Haarausfall ist auf überschaubare 25 Teilnehmende zurückzuführen, die Aussage zur Fettigkeit- und Schuppen-Reduktion auf einen Test mit 67 Teilnehmenden.

Zusammengefasst soll das Produkt die Kopfhautbarriere schützen und die Haut mit Feuchtigkeit versorgen, sodass kräftigem, gesundem Haar weniger im Wege steht.

Was steckt drin?

Möglich machen soll das eine Mischung aus Gerste aus eigenem Anbau und elf Aminosäuren. «Gerste ist nährstoffreich und versorgt die Haarfollikel, verbessert die Kopfhautgesundheit und unterstützt das Haarwachstum. Sie enthält Vitamine, Mineralien wie Eisen und Zink sowie Antioxidantien», heisst es in Dysons Pressemitteilung. Auch Koffein, Niacinamid und das Zellschutz-Molekül Ectoin Natural sind mit am Start.

Pssssst! Zu Dysons Omega Haaröl (der kleine Glasflakon rechts vom Bubble Treatment) folgt schon bald ein Testbericht.

Wie kriege ich den Schaum auf meine Kopfhaut?

Den Pflegeschaum kannst du entweder auf frisch gewaschenem oder trockenem Haar anwenden. Ich habe mich im Rahmen meiner Premiere für die zweite Option entschieden. Schliesslich wollte ich sehen, ob das Serum meinen trockenen Haaransatz schneller fettig werden lässt und beschwert oder ob es tatsächlich alltagstauglich ist.

Da es sich um ein «Leave-in»-Produkt handelt, brauchst du das Serum nicht auszuwaschen. Du kannst das Produkt punktuell oder grossflächig einsetzen. Um die gesamte Kopfhaut zu benetzten, empfiehlt Dyson acht bis zehn Pumpstösse. Den Schaum kannst du entweder direkt auf die Kopfhaut pumpen oder du gibst das Produkt erst auf deinen Handrücken und portionierst es von da aus. Anschliessend einmassieren. Die Massage kommt der Kopfhaut ebenfalls zugute. Es hilft, wenn du die Haare vorher in Strähnen unterteilst. Anschliessend trocknen lassen oder wie in meinem Fall nochmal in Form föhnen.

Mein Eindruck nach einmaliger Anwendung: Keine Rückstände und kein Beschweren!

Dyson Amino umfasst in der Originalgrösse 75 Milliliter.

Für wen ist das Treatment geeignet?

Entwickelt wurde das Produkt gemäss Dyson für alle Haar- und Kopfhauttypen. So einfach das Produkt in der Anwendung auch ist: Es ist ein kostspieliger Extra-Schritt in deiner Pflegeroutine. Daher sehe ich den Bedarf eher bei Menschen, die konkret an Schuppen oder an juckender, trockener oder fettiger Kopfhaut leiden.

Das Dyson «Amino Leave-in Scalp Bubble Treatment» ist in der Schweiz zu einem Preis von 52 Franken erhältlich. Ob das Produkt auch bei Galaxus erhältlich sein wird, ist noch nicht klar.

Titelbild: Natalie Hemengül

Dieser Artikel gefällt mir! 14 Personen gefällt dieser Artikel







