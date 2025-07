News & Trends 79 31

Ikea steigt ins Business mit Balkonkraftwerken ein

Der schwedische Möbelriese steigt in Deutschland ins Geschäft mit Balkonkraftwerken ein. Das Möbelhaus aus Schweden nimmt mit seinen Solarsystemen hauptsächlich Mieterinnen und Mieter ins Visier.

Ikea stellt die Solarmodule nicht selbst her. Die steckfertigen Lösungen stammen von Svea Solar und werden optional durch Speicherlösungen des Herstellers Ecoflow, den auch wir verkaufen, ergänzt. Ikea agiert hier nicht als Verkäufer, du musst also nicht durchs Ausstellungslabyrinth laufen und dann in der Lagerhalle die Panels auf den Wagen laden. Ikea ist lediglich Vermittler und Promoter der Produkte von Svea Solar. In der Schweiz hat Ikea übrigens bereits etwas länger eine Partnerschaft mit Helion. Hier werden allerdings fest installierte PV-Anlagen für Häuser angeboten.

Preislich startet das deutsche Ikea-Angebot mit dem «Komplettset S», bestehend aus zwei Solarmodulen mit je 450 Watt Leistung und einem 800-Watt-Wechselrichter. Knapp 450 Euro ruft Ikea dafür auf. Das ist vergleichsweise günstig und spiegelt wieder, dass die Preise für Solarmodule dank der chinesischen Überproduktion zuletzt stark gesunken sind.

Ab Größe M ist ein Speicher dabei

Das mittlere «Komplettset M» für mindestens 1229 Euro bietet bereits einen Speicher mit 1,92 kWh Kapazität. Zur Einordnung: Das reicht für zwei Waschmaschinen. Die Modulleistung lässt sich in diesem Set gegen Aufpreis auf 520 Watt pro Panel erhöhen, sodass Gesamtleistungen von über 1000 Watt möglich sind.

In der Schweiz wären solche Anlagen nicht zulässig. Hier dürfen nur Anlagen bewilligungsfrei angeschlossen werden, die eine Leistung von 600 Watt nicht übersteigen. Weitere Infos zu den gesetzlichen Rahmenbedingungen in der Schweiz findest du in diesem Beitrag.

Mit einem Speicher muss der erzeugte Strom nicht sofort verbraucht werden. Der Strom landet in den integrierten Akkus und versorgt dann über eine übliche Steckdose angeschlossene Verbraucher. Bei mir daheim ist meine Büroausstattung, bestehend aus zwei Monitoren, einem Router und meinem Mac Mini angeschlossen.

Im Praxistest überzeugt das Angebot

In einem ersten Test von «Computer Bild» konnte das System überzeugen. Die Redaktion lobt besonders das dezentrale Akkuprinzip, die hohe Leistung und die umfangreiche App-Steuerung. Ein weiterer Pluspunkt: Der Ecoflow-Speicher verfügt über 2300-Watt-Steckdosen, verkraftet also auch Geräte mit grösserem Stromhunger wie Kaffeemaschinen. Gleichzeitig speist der Wechselrichter weiterhin nur die in Deutschland gesetzlich erlaubte Leistung ins Stromnetz ein.

Übrigens muss sich niemand Gedanken machen, dass die angeschlossenen Geräte plötzlich ohne Strom dastehen, falls die Sonne einmal längere Zeit nicht ausreichend scheint. Denn dann wird auf Netzbezug umgeschaltet.

Einfacher Einstieg in die Solarenergie

Wenn du dich intensiver mit dem Thema Solarenergie und Balkonkraftwerken auseinandersetzen willst, findest du vermutlich günstigere Preise für Solarmodule. Ikea zielt auf Personen, die sich Komponenten nicht selbst zusammenstellen und sich auch um die richtigen Kabel und Einstellungen kümmern wollen. «Gerade für Mieter ohne Zugang zu einer eigenen Dachfläche bieten wir jetzt einen einfachen Einstieg in die Solarenergie», erklärt Walter Kadnar, CEO von IKEA Deutschland, denn auch in schönstem Marketing-Deutsch.

Im Prinzip ist das Solarstrom-Angebot also wie eine Ikea-Küche. Wenige Komponenten und einfach in Betrieb zu nehmen, vermutlich sogar ohne Inbus. Wobei … bei meiner Ikea-Küche habe ich doch auch das ein oder andere Mal geflucht.

Menschen mit der passenden Expertise oder komplexeren Einbausituationen, etwa zwei oder mehr Standorte für die Solarmodule, werden die Ikea-Lösung berechtigterweise kritisieren. Es gibt woanders – auch hier im Shop – effizientere Module und sicher auch für die ein oder andere Situation besser passende Speicherlösungen.

Bei uns findest du viele Solaranlagen für deine persönliche Energiewende: Balkonkraftwerke, Solarstrom für den Campingplatz oder reine Insellösungen.

Wir haben den Beitrag ausgebaut und unter anderem die gesetzlichen Aspekte für die Installation solcher Anlagen in der Schweiz ergänzt. Danke für die Kommentare, die das moniert haben.

Titelbild: Ikea Deutschland

