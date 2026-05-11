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Intel soll wieder Apple-Chips produzieren

Nach sechs Jahren Intel-Abstinenz will Apple wieder Chips bei Intel fertigen lassen. Eine entsprechende Vorvereinbarung sollen die beiden Unternehmen bereits unterzeichnet haben.

Seit Apple die M-Chips im Jahr 2020 lanciert hat, stellt Intel keine Prozessoren mehr für Macs her. Das soll sich gemäss dem Wall Street Journal ändern: Die beiden Unternehmen sollen eine Vorvereinbarung getroffen haben. Demnach fertigt Intel künftig wieder Chips für den Apfel-Konzern. Welche und ab wann, ist derzeit noch unbekannt. Apple soll aber am derzeit fortschrittlichsten 18A-Fertigungsprozess von Intel interessiert sein.

TSMC weiterhin wichtig für Apple Aktuell fertigt Apple seine Chips exklusiv bei TSMC in Taiwan. Das US-Unternehmen ist abhängig vom Auftragsfertiger. Es versucht bereits seit längerem, sich von dieser Abhängigkeit etwas zu lösen. Die Zusammenarbeit mit Intel dürfte nun ein erster Schritt sein. Hinzu kommt, dass der Kampf um Produktionskapazitäten gross ist. Bis Ende letztes Jahr war Apple der grösste Kunde des Auftragsfertigers. Mittlerweile ist das aber Nvidia. Dieses dürfte deshalb von TSMC bevorzugt behandelt werden.

Gleichzeitig wird Apple weiterhin ein grosser Kunde von TSMC bleiben: Die Taiwanesen haben bei der Fertigung derzeit schlicht die Nase vorne. Apple dürfte deshalb wohl nur die weniger potenten Chips von Intel fertigen lassen.

US-Regierung involviert Der Deal soll unter grosser Einflussnahme der US-Regierung zustande gekommen sein. Diese will, dass mehr im eigenen Land hergestellt wird und fährt deshalb einen harten Kurs mit Importzöllen. Zudem ist Intel seit letztem Jahr ein teilstaatlicher Konzern – die Regierung profitiert also vom Deal.

Titelbild: Shutterstock / Koshiro K

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