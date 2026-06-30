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Jetzt wird gegen die hohen RAM-Preise geklagt

Die Speicher-Preise steigen und steigen. Schuld daran soll nicht der KI-Boom allein sein. Eine Sammelklage, die in Kalifornien eingegangen ist, macht auch Preisabsprachen der drei grossen RAM-Hersteller dafür verantwortlich.

Samsung, SK hynix, und Micron wurden am 25. Juni vor dem Bundesgericht von Kalifornien für Preisabsprachen angeklagt. Neben Preisabsprachen sollen sie künstliche Verknappungen schaffen, damit die Preise von Speicher hoch bleiben. Klagen tun mehrere Konsumentinnen und Konsumenten sowie Unternehmen, die Produkte der Hersteller während der aktuellen Preiserhöhungen gekauft haben.

DDR5-Speicher, wie er in vielen Consumer-PCs zum Einsatz kommt, hat seit einem Jahr enorm im Preis zugelegt. In der Klageschrift ist von bis zu 700 Prozent im Vergleich zum Vorjahr die Rede. Die Hersteller verlagern ihre Produktionskapazitäten zunehmend auf HBM-Speicher, wie er in GPUs für KI-Anwendungen zum Einsatz kommt. Bereits jetzt sind Bestellungen weit in die Zukunft gebucht – ein grosser Teil der Fertigungskapazität soll bis ins Jahr 2030 für HBM-Produktion reserviert sein. Für gewöhnlichen Arbeitsspeicher bleibt da entsprechend wenig übrig.

Die Klage fordert nun, dass die Hersteller die Produktion und Verfügbarkeit von Consumer-DRAM wieder hochfahren. Als Beleg für die Auswirkungen wird unter anderem Apple angeführt: Der Konzern hat kürzlich die Preise praktisch seiner gesamten Produktpalette erhöht, von Macs bis iPhones, und dabei explizit die steigenden Speicherpreise als Grund genannt.

Im Zentrum der Klage steht der Vorwurf von Kartellabsprachen zwischen Samsung, Micron und SK Hynix. Und ganz aus der Luft gegriffen ist das nicht: Schon im Jahr 2002 hatte das US-Justizministerium genau diese Unternehmen wegen ähnlicher Preisabsprachen mit Bussgeldern in Millionenhöhe belegt – inklusive Gefängnisstrafen für mehrere Führungskräfte.

Titelbild: Shutterstock / Stenko Vlad

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